Cancún mantiene su posición como uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina al reportar una ocupación hotelera superior al 80%, en medio de una temporada marcada por conciertos, espectáculos internacionales y alta llegada de visitantes.

La presidenta municipal Ana Paty Peralta destacó que la ciudad atraviesa una nueva etapa de crecimiento, donde además de sus playas y atractivos naturales, suma una agenda diversa de entretenimiento, cultura y eventos masivos.

Cancún impulsa turismo con conciertos y espectáculos globales

La alcaldesa aseguró que Cancún continúa renovando su oferta para visitantes nacionales y extranjeros, fortaleciendo así su competitividad turística en 2026. Entre las actividades próximas, el municipio destacó la presentación de Los Ángeles Azules el próximo 19 de abril, como parte de los festejos por el 56 aniversario de Cancún.

Cancún supera 80% de ocupación hotelera en 2026 (cortesía)

El concierto forma parte de una celebración que cada año reúne a familias locales y turistas en uno de los eventos más esperados del calendario de la ciudad. Además, del 23 de abril al 3 de mayo llegará el espectáculo internacional Titizé, una propuesta escénica enfocada en acrobacia, arte visual y entretenimiento familiar.

Con ello, Cancún busca ampliar su perfil turístico y atraer visitantes interesados no solo en sol y playa, sino también en experiencias culturales y espectáculos de primer nivel.

Cancún supera 80% de ocupación hotelera en 2026 (cortesía)

Otro de los factores clave para el crecimiento del destino es su conectividad aérea, considerada una de las más sólidas de México y el Caribe, con rutas nacionales e internacionales que facilitan la llegada de millones de viajeros cada año.

A esto se suma el reconocimiento ambiental de varias playas del destino, que cuentan con distintivos como Blue Flag, Playa Limpia Sustentable y Playas Platino. Estas certificaciones avalan estándares de limpieza, seguridad, servicios y protección ambiental, aspectos cada vez más valorados por los turistas.

Con alta ocupación hotelera, nuevos eventos y una estrategia enfocada en calidad turística, Cancún busca consolidarse durante 2026 como uno de los destinos más fuertes del continente.