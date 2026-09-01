Diversas personalidades del ámbito cultural, literario y periodístico nacional se han sumado a una petición colectiva para conservar el nombre de Amado Nervo en el Aeropuerto de Tepic, en Nayarit.

La petición surge tras las obras de remodelación que se realizan en las instalaciones, en donde la empresa encargada colocó ahora el nombre de Aeropuerto Internacional Tepic–Riviera Nayarit.

Llaman a conservar el legado de Amado Nervo en el nombre del Aeropuerto de Tepic

A través de la página change.org, la directora del Festival de Letras Nayarit, Lorena Elizabeth Hernández, lanzó una petición para conservar el nombre Aeropuerto Tepic Amado Nervo.

La solicitud acumula hasta el momento más de mil firmas, y señala que busca detener el borrado del nombre Amado Nervo, poeta mexicano originario precisamente de Tepic, Nayarit.

Aeropuerto de Tepic: piden conservar el nombre de Amado Nervo (Nayarit al día)

Lorena Elizabeth Hernández manifiesta que su petición no rechaza las mejoras en las instalaciones ni la inversión realizada para tal fin, pero sí busca conservar la identidad local.

Por ello, el llamado es para que el Aeropuerto de Tepic no pierda el nombre de Amando Nervo y que este permanezca como huella del legado del poeta nacional.

La propuesta señala que, formalmente, los registros aeronáuticos oficiales siguen reconociendo al complejo como Aeropuerto Internacional Amado Nervo.

Hasta el 31 de agosto de 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) no ha publicado decreto alguno que autorice o valide el cambio de denominación por el de Tepic-Riviera Nayarit.

Por ende, señalan que la actual señalización carece de validez jurídica administrativa y representa meramente una campaña publicitaria.