La aerolínea a cargo de Juan Carlos Zuazua ¡no para!, VivaAerobus demuestra que su modelo de negocio de bajo costo sigue con muy buena racha, y anuncia un nuevo nodo de conexión. Sin duda alguna Viva entiende a la perfección la importancia de crear nuevos puntos que conecten a diferentes destinos.

Ahora, de la mano del Gobierno de Aguascalientes, informan que la ciudad capital que en 1852 vio nacer al creador de la Catrina, José Guadalupe Posada, conectará con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La finalidad es detonar el tráfico de pasajeros entre ambas entidades, desarrollando el turismo e impulsando el desarrollo económico de ambos lugares. Ya sean viajes de negocios o de placer, la nueva ruta de Viva es una gran opción para quienes viven en la capital hidrocálida, así como para nosotros los chilangos, para ir a darnos una vuelta a la cuna “del arte nacionalista”.

Esa bellísima tierra no solamente nos “regaló” al creador de la “Calavera garbancera” (ahora conocida a nivel mundial como la “Catrina”), pues también es la tierra del gran escritor Ramón López Velarde, y del pintor Saturnino Herrán, considerado uno de los pioneros en el movimiento del muralismo mexicano.

Aguascalientes cuenta con museos, sitios históricos, y con varios balnearios y baños de aguas termales, lugares ideales para ir a relajarse un momento y aprovechar las propiedades de estas aguas. Por algo se llama “Aguascalientes”.

A través de la Secretaria de Turismo del estado, se reafirmó el compromiso de continuar trabajando para fortalecerlo y consolidarlo, no solo a nivel nacional sino también de manera internacional, para que destaque como uno de los destinos más importantes del centro del país.

Viva informó que la apertura de esta nueva ruta, llega aparejada de dos nuevas conexiones, que aprovecharán las instalaciones del AIFA para conectar a los pasajeros con destinos como Monterrey y Cancún, haciendo escalas tipo exprés, que significa que no tendrás que bajar de la aeronave ni cambiar de equipo, lo que facilita la conexión y el traslado de los pasajeros; este tipo de escalas son sumamente eficientes.

Los vuelos con destino final al Aeropuerto Internacional de Cancún saldrán de Aguascalientes los días lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, y en el caso de la ruta final al Aeropuerto Internacional de Monterrey, los vuelos saldrán de Aguascalientes los jueves y domingos.

Viva acerca así a la gente de Aguascalientes a la Ciudad de México, a Cancún y la hermosa Sultana del Norte, Monterrey. Ya sea durante la fiebre mundialista o nada más para este verano, contar con más opciones de vuelo se vuelve un plus; además Viva cuenta con su programa “flex-SÍ-bilidad”, que garantiza que al comprar tu boleto, puedes cambiarlo o corregir el nombre sin costo extra, así como tener la posibilidad de modificar tu vuelo, el día de salida, la hora e incluso la ruta. Otra ventaja es que ahora ya puedes transferir tu boleto a otra persona, para que no se pierda como sucedía antes, entre las muchas ventajas que ofrece Viva.

El dato importante que todos queremos saber: ¿para cuándo se inaugura esta nueva ruta con dos destinos opcionales? A partir del 15 de junio entrará en operaciones este vuelo que conectará a Aguascalientes con la Ciudad de México y además con dos destinos que son un plus: Cancún y Monterrey.

Hay que destacar que llegando al AIFA, los viajeros contarán con la opción de conectar a las más de 35 rutas que se tienen en dicha terminal aérea, tanto a lugares dentro del país como en el extranjero.

Desde el AIFA pueden volar a lugares como Guadalajara, Manzanillo o Los Cabos, por nombrar algunos, y en el caso de destinos en el extranjero es una maravillosa oportunidad de ir a conocer el país de la belleza: Colombia, con destinos importantes como Medellín o Cartagena, y esperemos que dentro de poco la oferta crezca mucho más.

Para generar experiencias, ¡Viva se pinta sola! Recordemos que es la aerolínea que patrocina de forma oficial a nuestra Selección Nacional durante el Mundial de Futbol; de hecho yo ya tengo lista mi playera para ponérmela cuando jueguen “los ratones verdes”.

Viva ha lanzado nuevas experiencias, como “VIVA MÉXICO”, que se llevó a cabo en el FlyOver México, que está en Plaza Carso. Es una atracción inmersiva que literalmente te lleva a volar por todo el país, e incluye efectos sensoriales para darle un mayor realismo.

Esto permite que la gente conozca lugares sin salir de la Ciudad de México, pues la experiencia incluye vistas por el hermoso puerto jarocho de Veracruz, las playas de aguas turquesas del sureste mexicano, o vivir una típica Calenda en Oaxaca.

Para el director general de FlyOver México, Juan Rafael Sánchez “La experiencia FlyOver nace de la idea de explorar la cultura, los paisajes icónicos y la magia que tanto caracteriza a México.

Por eso, contar con la perspectiva y experiencia de un aliado como Viva, que lleva años conectando a los mexicanos a cada rincón de nuestro país, es muy importante para nosotros. Este proyecto no solo busca llevar a nuestros visitantes por un emocionante recorrido, sino también llenarlos de orgullo, mostrándoles la diversidad, riqueza y belleza de nuestro México”.

Pero no crean que esto es lo único; Viva al ser el patrocinador oficial de la Selección Nacional de México, ya está cocinando nuevas sorpresas, así como experiencias adicionales con la intención de elevar la fiebre mundialista. El pasado mes de marzo presentó un hermoso A320NEO que lleva como librea a la imagen del equipo nacional.

En palabras de la directora de mercadotecnia, Olga Quiróz: “En Viva siempre buscamos conectar con lo que nos une como mexicanos. Ya sea a través de experiencias como FlyOver México, donde mostramos lo mejor de México en una simulación de vuelo interactiva; o a través de campañas como ‘VIVA MÉXICO’, que celebra la energía, pasión y orgullo de ser mexicanos en esta época tan emocionante como anfitriones del evento deportivo más importante del mundo”.

Ya les había comentado que durante estos meses futboleros, los anuncios de bienvenida, seguridad y despedida están a cargo de Enrique “El Perro” Bermúdez, e incluso el personal de vuelo -pilotos y sobrecargos a bordo de las aeronaves- están portando la camiseta oficial de la Selección de México.

Y por supuesto, una celebración viene acompañada de música; estuvimos en el lanzamiento que se hizo en Monterrey de la canción “VIVA MÉXICO”. Sepan ustedes que el pasado sábado, en el marco de este evento de vuelo inmersivo, en la Ciudad de México se llevó a cabo un mini concierto con los responsables, y estuvieron cantando algunos de sus éxitos Molotov, EMJAY y MC Davo, cada uno representando cada sede mundialista del país.

Molotov banda de la CDMX, la cantante EMJAY de la perla tapatía, Guadalajara, y MC Davo dejando en alto el orgullo regiomontano, quienes al final interpretaron este nuevo himno que es parte de la campaña nacional de la aerolínea.

Molotov banda de la CDMX, la cantante EMJAY de la perla tapatía, Guadalajara, y MC Davo dejando en alto el orgullo regiomontano (Especial)

Estaremos bien atentos a todas las sorpresas y las experiencias que Viva nos trae, una aerolínea que no teme ser disruptiva dentro del mercado aeronáutico y eso es lo que al final la caracteriza. Por cierto si están interesandos en “merch” (souvenirs), en el AIFA tienen un stand donde venden desde los jerseys oficiales de la Selección Nacional Mexicana, hasta playeras, sudaderas y avioncitos de peluche que son una verdadera chulada.