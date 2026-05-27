El día de ayer la “Airline Passenger Experience Association (APEX)”, compartió un anuncio muy importante: que el director general de la aerolínea del caballero azteca, el Dr. Andrés Conesa Labastida , se ha hecho merecedor de un reconocimiento

Y no es cualquier premio, esta asociación sin fines de lucro es una de las más importantes a nivel mundial, y líneas aéreas y proveedores alrededor del planeta reconocen su papel clave dentro de la industria.

Esta organización de fama mundial busca el fortalecimiento a nivel global de la industria aérea, a través de la generación de oportunidades de negocio, así como la promoción del liderazgo.

El establecimiento de estándares para las líneas aéreas se ven reflejados en los premios que, año con año, entrega sobre diversos rubros, como los servicios a bordo, calidad en el servicio y su consistencia, sostenibilidad y muchos más. La APEX, de la mano con Flight Services Association (IFSA) y Future Travel Experience (FTE), se encargan de “vigilar” la experiencia completa del cliente, desde el inicio del viaje hasta que culmina.

El Dr. Andrés Conesa Labastida recibirá de la APEX el reconocimiento “CEO Lifetime Achievement Award 2026” (Premio a la trayectoria profesional 2026) durante el evento que tendrá lugar el 26 de noviembre de este año, dentro de la Ceremonia APEX Awards, que premia a las aerolíneas a nivel global, acto con el que cierra la EXPO APEX FTE, el evento más importante de la industria de la aviación enfocada en innovación aeroportuaria, entretenimiento a bordo y experiencia del pasajero, y que este año se celebra en Singapur.

Este premio marca un hito para Aeroméxico, pues es la primera vez que se otorga a un CEO de una aerolínea latinoamericana. Este tipo de reconocimientos se entregan a líderes sumamente visionarios e influyentes en el mundo de la aviación, por ello el “CEO Lifetime Achievement Award” no es un premio cualquiera, es el reconocimiento que se hace a quienes encabezan con liderazgo una línea área, e incluso han ido más allá, en aras de impulsar la industria.

Con esta entrega la APEX reconoce la larga trayectoria del Dr. Conesa, y así el director de Aeroméxico se sumará a la lista de líderes que han recibido el premio. Nadie puede negar su carrera en la materia, desde la creación de la controladora CINTRA, y posterior desincorporación, pasando por la venta de Aeroméxico y luego, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, sortear y salir airoso de un juicio conforme al capítulo 11 de la Ley de Quiebras en los Estados Unidos de Norteamérica.

Hoy dirige a la aerolínea bandera del país, que por segundo año consecutivo se ha hecho acreedora al premio como la “Línea aérea más puntual del mundo”, reconocimiento que CIRIUM le otorgó a Aeroméxico gracias a dos factores: su planeación y la ejecución en la operación, mérito logrado de la mano con todos y cada uno de sus trabajadores.

Esto le permite a la línea del caballero águila colocarse dentro del gusto de los clientes, por ser puntual y confiable, lo que se traduce en lealtad de los usuarios de la aerolínea.

Ya desde 2025 se reconoció que Aeroméxico cuenta con “el nivel más alto en su Indicador de Satisfacción al Cliente (NPS) entre las aerolíneas globales APEX en Norteamérica”, además de reforzar su liderazgo de la mano de Delta Airlines, su socio comercial más importante; aunado a lo anterior, estamos a la espera que continúe el joint venture que mantienen ambas aerolíneas, pues recordemos que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) a cargo de Sean Duffy, estaba buscando la forma de eliminar esta alianza alegando “competencia desleal”, lo cual -lo digo fuerte y claro- es falso.

Otro premio que recibió a principios del año por parte de APEX fue el de “Premio APEX Best™ Global Airline in North America 2026”. Fue la primera vez que una línea aérea de Latinoamérica gana ese reconocimiento, con base en la opinión de los clientes; se evaluó a más de un millón de vuelos para poder llegar a dicho resultado, y esto es gracias al compromiso que día a día la gente de Aeroméxico le pone a su trabajo.

Centrar la visión en la satisfacción de cliente es fundamental, buscando ofrecer diversas opciones para viajar, para que el usuario tenga una amplia gama para elegir, y que al volar reciba un trato de excelencia, incrementando la positiva experiencia del cliente. Ya no se trata nada más de ir del punto A al punto B, sino que al hacerlo sea lo más cómodo, placentero y eficaz para los usuarios, y con el plus de que sea sostenible y amigable con el medio ambiente.

A través de un comunicado el Dr. Conesa expresó: “Es un verdadero honor recibir este reconocimiento de APEX. Estoy profundamente agradecido, ya que este premio refleja el esfuerzo, la dedicación y la pasión de todo el equipo Aeroméxico.

Cada logro que celebramos hoy es resultado del trabajo de miles de personas que, día a día, se esfuerzan por ofrecer a nuestros pasajeros una experiencia segura, confiable y centrada en el cliente. Me siento muy orgulloso de representar a este gran equipo, y a lo mejor de la aviación en México a nivel global”.

A su vez el director general de APEX Group, el Dr. Joe Leader manifestó: “Durante las últimas dos décadas, el Dr. Andrés Conesa ha elevado a Aeroméxico de icono nacional a referente global de la aviación, al mismo tiempo que ha impulsado una filosofía de experiencia del pasajero que va mucho más allá de una sola aerolínea.

Su liderazgo ha demostrado a nuestra industria que la confianza del pasajero se construye en cada etapa del viaje, desde la seguridad operativa y el servicio premium, hasta la conectividad de alianzas y una atención al cliente consistente.

Al guiar a Aeroméxico hacia niveles récord en puntualidad global, una defensa del cliente sin precedentes y reconocimientos históricos de APEX, el Dr. Conesa ha contribuido a elevar las expectativas de las aerolíneas en Norteamérica, Latinoamérica y la comunidad global de la aviación. Homenajear al Dr. Conesa este noviembre en la EXPO APEX FTE en Singapur destacará un legado de disciplina, impacto medible en los pasajeros e inspiración global en una de las celebraciones más relevantes de nuestra industria”.

Estaremos pendientes de la llegada del mes de noviembre, y del momento en que le sea entregado este reconocimiento al Dr. Andrés Conesa en la EXPO APEX FTE en Singapur.

Ahí se reunirán aerolíneas, aeropuertos, fabricantes de aviones, proveedores y líderes en tecnología, para presentar los avances en materia aeronáutica con la inteligencia artificial, las nuevas cabinas de pasajeros, los sistemas de entretenimiento a bordo, las amenidades, los alimentos y servicios que proporcionarán las aerolíneas para ciertas rutas.

También se abordarán temas relacionados al manejo de equipaje (del que ayer hablamos, como el eslabón más débil dentro de la cadena operativa), la automatización en la documentación de pasajeros, la importancia que adquieren cada vez más los salones VIP, y en términos generales la transformación que están experimentando las terminales aeroportuarias.

Todo centrado en aumentar de manera positiva la experiencia de los viajeros e incentivar que cada vez más personas que se animen a utilizar el medio de transporte aéreo.

Lo sabemos de sobra, la entrega de este reconocimiento al Dr. Conesa como “CEO Lifetime Achievement Award 2026”, será uno de los más esperados dentro de este evento a realizarse en noviembre próximo en Singapur. Solamente nos resta felicitarlo, y desear que la presea sirva de inspiración para todos y cada uno de los trabajadores de Aeroméxico. Su labor diaria marca la diferencia, y es reconocida.