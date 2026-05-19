La aviación es una industria sumamente desafiante, y una de las cosas que más me gustan de ella es su capacidad de reinventarse. Esa es una de las grandes habilidades que debe tener una aerolínea, si quiere sobrevivir dentro del sector aéreo.

Sé que parece contradictorio hablar de “fragilidad” en la industria de transporte más segura del mundo, pero no hay incongruencia. Lo que pasa es que para lograr que el transporte aéreo sea seguro, está ceñido a reglas muy estrictas, plasmadas en un sinfín de protocolos, manuales de procedimientos y una extensa cadena de seguridad.

En pocas palabras, para operar dentro de la aviación de forma segura se requiere ser sumamente “cuadrado” para no salirse de lo que manda el manual, tal cual; pero a la vez, el entorno hace que las operaciones aeronáuticas se puedan modificar, si las distintas circunstancias así lo exigen.

Esto hace que la aviación comercial sea rígida y flexible a la vez, aunque sea complicado de entender. El costo del barril del petróleo continua su escalada de precios, afectando directamente al sector aéreo a nivel mundial; pero las líneas aéreas no se pueden quedar sentadas esperando a que los precios se estabilicen, sino que tienen que afrontar las adversidades diarias, sin parar.

Ya con una guerra en Medio Oriente más que intensificada, VivaAerobus, de la mano de su director Juan Carlos Zuazua, nos informa cómo le fue a la línea aérea en abril de este año.

Su reporte preliminar de tráfico registra que transportó a 2.3 millones de pasajeros, teniendo en promedio un factor ocupacional del 84.1%, lo cual es una muy buena noticia ante los acontecimientos políticos internacionales. Aunque se observó una baja en el tráfico de pasajeros, si se comparan las cifras con abril del 2025, la reducción fue del 7.1%.

Sumado a los problemas internacionales, VIVA ha tenido que lidiar con la situación que mantienen los motores Pratt & Whitney PW1100G, que ciertamente han sido un dolor de cabeza para todas las líneas aéreas que utilizan estos motores.

Otro dato importante a resaltar es que la capacidad de asientos también sufrió una disminución en un 7.8%, si lo comparamos con abril del 2025: la reducción dentro del mercado nacional fue del 4.6%, y del 20.8% en cuanto al internacional. En ambos casos el factor de ocupación se mantuvo en 85.7% para vuelos domésticos y del 76.3% para los vuelos al extranjero.

Ante este panorama, VIVA no se achica, al contrario, saca la casta. Las palabras que el propio Juan Carlos Zuazua externó en un comunicado son las siguientes:

“Durante abril, el volumen de pasajeros registró una disminución de 7.1%, con un factor de ocupación de 84.1%. Estos resultados reflejan ajustes proactivos en la capacidad para alinearse con el entorno macroeconómico actual y los precios elevados del combustible. En este contexto, mantenemos nuestro compromiso con un enfoque operativo disciplinado, priorizando la confiabilidad operativa mientras gestionamos la puesta en tierra de motores Pratt & Whitney y monitoreamos de cerca las condiciones de mercado frente a un entorno de cautela del consumidor”. Juan Carlos Zuazua, director de VivaAerobus

Entendamos que “el que no se mueve, pierde”. VIVA anuncia el regreso de una ruta que saldrá de su base, la ciudad de Monterrey, para conectar con Ixtapa-Zihuatanejo. Con ella pretende impulsar el turismo en este hermoso destino del estado de Guerrero, además de reforzar la conectividad aérea, y lo más importante, coadyuvar al desarrollo económico de la región.

El regreso de esta ruta cuenta con una escala express en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pero no se preocupen, es una escala tan breve que los pasajeros permanecen bordo de la aeronave. La gente de VIVA nos informa que contará con un horario mucho más cómodo, pero sobre todo conveniente para quienes gustan de aprovechar al máximo su estancia en este destino de playa.

Las operaciones comenzarán una vez que la temporada de huracanas termine, por lo que prometen un clima insuperable, pues el inicio será el 1° de noviembre, contando con dos frecuencias a la semana, los días jueves y domingo, así que se pueden planear unas muy buenas vacaciones.

Los vuelos saldrán del Aeropuerto de Monterrey a las 16:12 horas, aterrizando en Ixtapa-Zihuatanejo a las 19:24 horas, y el regreso sale del Aeropuerto de Ixtapa-Zihuatanejo a las 19:57 horas y llega a la Sultana del Norte a las 23:16 horas.

Así que estarían volando en alguno de las 108 aviones de la fabricante Airbus, A320 y A321 -normal y de la familia NEO-, y con la tranquilidad de que son parte de una de las flotas más jóvenes de nuestro país.

Y los beneficios no solamente son para los pasajeros, que cuentan con una amplia red de vuelos y rutas, gracias a los distintos HUB´s a los que accede VIVA, sino que la aerolínea también piensa en su gente, es decir en sus trabajadores.

Como ellos mismos le comunicaron a sus colaboradores, han pasado por una etapa volátil, una economía más débil, y tienen que convencer a clientes que cada vez son más cautelosos y selectivos de con quién eligen viajar; a pesar de todo ello, VIVA está dentro del 5% de empresas que este año va a darles reparto de utilidades a sus trabajadores.

Remarcando que logran este hito por quinto año consecutivo, dándoles las gracias a todos los que lo hicieron posible, de la siguiente forma:

“Por quinto año consecutivo, logramos tener utilidades y compartirlas con quienes las hicieron posibles: ustedes. Este resultado refleja a un equipo que no baja los brazos, que opera con disciplina, que cuida al pasajero y que trabaja todos los días con mentalidad de dueño, incluso cuando el entorno no acompaña… Más allá del monto, quiero que lo vean como lo que realmente representa: el resultado tangible de un trabajo bien hecho, en un año que nos puso a prueba por equipo”.

Esto es parte del mensaje que se les envió a los trabajadores de VIVA para informarles sobre el pago de “Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)”, que recibieron el pasado 7 de mayo.

Navegando entre turbulencias, pero con una buena guía y tomando decisiones acertadas, VIVA deja claro su fortalecimiento dentro de la aviación nacional, y que se sigue colocando en el gusto del público al ser una línea aérea joven, dinámica y con una personalidad muy particular. ¡Felicidades a todos!