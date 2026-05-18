La aerolínea al mando de Enrique Beltranena está de manteles largos para recibir dos nuevas aeronaves y con ellas incrementar y modernizar su flota.

A Volaris recién le llegan dos nuevos aviones de la familia NEO, de la fabricante francesa Airbus, que no solo son de los modelos más recientes, sino que además estos equipos son más eficientes y tienen un plus que en estos momentos no se puede dejar de lado: el ahorro de combustible.

Un tema que está, y estará en el candelero, y lo van a estar leyendo de forma recurrente, porque mientras no se concluya la ilegal guerra en Medio Oriente, la afectación a la aviación y a otras industrias, por supuesto será cada vez más palpable.

En este caso, la suma de estos nuevos aviones son de gran ayuda para la línea aérea, pues le permitirán una mejor administración en su operación diaria. Ahora, es importante señalar que estas dos nuevas aeronaves son las 156 y 157 de la escuadra de Volaris, lo cual es fabuloso pues mantiene a la aerolínea con una flota de aviones de edad muy joven.

Las matrículas para estos aviones son: XA-TVH, para el A320NEO con capacidad para transportar a 186 pasajeros; y la matrícula XA-VUZ es para la aeronave A321NEO, cuya capacidad es de 239 pasajeros. La densidad que permite este tipo de aviones, los vuelve muy eficientes para trasladar pasajeros, sobre todo en rutas muy competidas.

Nos informa la gente de Volaris que estos aviones llegaron procedentes de una planta de ensamblaje que la fabricante francesa tiene en Mobile, Alabama, ubicada en el país vecino.

La aeronave modelo A320NEO ya comenzó ha realizar sus primeros vuelos, saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así que ya se lo pueden encontrar en algún aeropuerto; el A321NEO se incorporó a mediados de este mes, así que también es muy probable que les toque estrenar avión.

Nos informan que ambas aeronaves tienen planeado cubrir las rutas que comenzarán operaciones en junio de este año, y van a conectar con Guadalajara, Querétaro, Puebla, además de las rutas internacionales: entre ellas, Newark, Los Ángeles, Houston, solo por mencionar algunas.

Como todas las líneas aéreas, Volaris ya está más que preparada para la llegada de los turistas que vendrán a México a disfrutar de la fiesta mundialista, y qué mejor que hacerlos en aviones recién desempacados de la fábrica y oliendo a nuevo; sin duda es un gran acierto.

Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris, consideró que “La incorporación de estas aeronaves NEO refleja el compromiso con la modernización continua de la flota y con ofrecer a nuestros clientes una experiencia de viaje más eficiente, cómoda y sostenible”.

Con la llegada de estos nuevos equipos, la flota actual de Volaris se compone, en un 66%, de estos aviones de la familia Airbus NEO, que son los de última generación, con más capacidad de asientos y mucho mayor ahorro de combustible, lo que se traduce en que son más amigables con el medio ambiente, pues generan menos Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, y con la ventaja de que sus servicios de mantenimiento son menos costosos.

Lo que se traduce para los pasajeros en aviones nuevos, bonitos, pero sobre todo seguros para volar; varias veces les he dicho que la industria de transporte aéreo es una de las más seguras a nivel mundial.

Este es un ejemplo de que Volaris se esfuerza por tener -dentro de su flota- aviones de última generación, con más capacidad, para que al final la experiencia de volar en estas nuevas aeronaves sea gratificante.

Sin duda es un gran logro, pues quienes conocemos a profundidad a la industria de la aviación comercial, sabemos de antemano que no es nada fácil poder allegarse de nuevos equipos, frente a la demanda existente que hay, y sobre todo debido a la escasez que inició con la guerra entre Rusia y Ucrania, que debilitó la cadena de suministro de las materias primas con las que se construyen las aeronaves.

Eso por un lado, y si a ese conflicto se le suma el más reciente, pues la situación se complica todavía más; por eso entiendo a la perfección la alegría de Volaris y celebrar con bombo y platillo la llegada de estas nuevas aeronaves que vienen a sumarse a su flota actual, y que además serán utilizadas en las nuevas rutas de la línea aérea, un motivo para emocionarse.

El personal de Volaris, incluyendo al tanto al personal de tierra como de aire, estarán gustosos de recibir a los pasajeros en estos nuevos aviones de la familia NEO, con la certeza de que están representando a México muy dignamente.