Este jueves, el tribunal de apelaciones de París declaró culpables a Air France y Airbus por homicidio involuntario a 17 años del accidente de avión en la ruta Río-París.

De acuerdo con la sentencia, la aerolínea y el fabricante de la aeronave son “los únicos responsables” de la tragedia. La multa máxima para cada una fue de 225 mil euros.

A través de su abogado, Airbus comunicó que acudirán a la Corte de Casación francesa, el cual es el más alto tribunal del sistema judicial francés. Air France también apelará la decisión.

Familiares de las víctimas se pronuncian tras fallo contra Air France y Airbus

En 2023, Air France y Airbus fueron absueltas, ahora tras un nuevo juicio de ocho semanas las pruebas apuntaron a su entera responsabilidad por el accidente.

Esto debido a que se demostró que tanto la aerolínea como el fabricante ignoraron fallos técnicos de la aeronave que desencadenaron en el accidente.

Air France (Internet)

A lo largo del juicio, Air France y Airbus apelaron a que los pilotos tomaron malas decisiones durante una situación de emergencia.

Sin embargo, Airbus subestimó la gravedad de los fallos en las sondas anemométricas del avión; por su parte, Air France no impartió capacitación adecuada a sus pilotos.

Aún así, familiares de las víctimas, quienes se dieron cita para escuchar el veredicto, tuvieron reacciones diferentes por la sentencia.

Familiares de la asociación Entraide et Solidarité AF 447 de dijeron satisfechos con el fallo. Mientras que la asociación brasileña de familiares de víctimas no encontró consuelo en la decisión.

El accidente aéreo ocurrió en 2009 y es considerado uno de los más trágicos en la aviación francesa. Todos los que iban a bordo murieron.