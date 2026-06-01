La línea aérea Air Canada invita a que la gente se anime a viajar a Toronto, la ciudad más grande de Canadá , país que tiene una enorme oferta turística para todo tipo de viajeros. Y Toronto es una hermosa ciudad reconocida por su diversidad cultural.

Independientemente de los gustos y preferencias de los viajeros, Toronto ofrece como destino desde eventos culturales y museos, y para quienes aman el turismo de aventuras, las bellezas naturales son para quitarte el aliento.

Comenzando por el Lago Ontario, uno de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica, donde hay parques para disfrutar al aire libre, hacer picnics, pasear en canoa, disfrutar de sus playas o andar en bicicleta.

La máxima belleza natural son las famosísimas cataratas del Niágara, que pueden verse desde arriba, bajar y ver la caída del agua desde dentro (detrás de la cortina de agua), y en barco. Les juro que desde todos sus ángulos son impresionantes, y de noche, ya ni les platico, la iluminación hace que sean un verdadero ensueño.

La ciudad cuenta con distintos recintos icónicos, como la Torre CN, o Casa Loma que es un castillo neogótico, y si hablamos de gastronomía, en Toronto, al ser una ciudad cosmopolita te puedes encontrar cocinas de todo el mundo. Los mejores hot-dogs callejeros que he probado, han sido justamente en la calle Cherry en el Distillery District, donde además de galerías de arte, hay una inigualable oferta de restaurantes.

Por supuesto, Air Canada quiere invitar a los viajeros a que aprovechen la fiebre mundialista y que disfruten de este destino del 11 de junio al 19 de julio, ya que además de los partidos de futbol se tendrán espectáculos en vivo, así como transmisiones de los partidos.

Es una excelente opción de vivir un mundial de forma diferente, aprovechando las bellezas naturales, la oferta cultural y la enorme gastronomía donde todos son bienvenidos.

Y por eso Air Canada quiere aprovechar para que lleguen en sus vuelos directos que existen saliendo de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, para llegar al Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, que es por cierto uno de los HUB´s más importantes de Canadá.

La aerolínea canadiense busca que sus pasajeros tengan en mente que son una empresa socialmente responsable, y acaba de cumplir 20 años con un programa que impulsa el que organizaciones benéficas, establezcan metas de recaudación de fondos, como es el caso del “Programa de Donación para Miembros de Aeroplan”.

En varias ocasiones les he remarcado que una de las funciones de las aerolíneas es la de ayudar socialmente y en este caso, los miembros de Aeroplan con sus donaciones desde el año 2006 han beneficiado a diversas organizaciones, ya sea a financiar vuelos o proveer de artículos de primera necesidad a comunidades que las requieren.

Craig Landry, vicepresidente ejecutivo y director de innovación de Air Canada, y presidente de Aeroplan, a través de un comunicado informó: “La magnitud de este impacto demuestra el poder de la donación colectiva. Al celebrar dos décadas del Programa de Donación para Miembros de Aeroplan, mantenemos firmemente nuestro compromiso de ayudar a las organizaciones benéficas a llegar más lejos y hacer más”.

Actualmente en este programa se cuentan alrededor de 100 organizaciones benéficas, que a su vez cuentan con el respaldo de 11 aliados corporativos entre los que se destacan que comenzaron en 2006 como son la Fundación Stephen Lewis, Médicos Sin Fronteras y Fundación Air Canada.

Fundación Air Canada (Celian Genier/Air Canada)

Y por supuesto la Fundación Air Canada acaba de presentar su informe “Impacto 2025”, que funciona bajo tres ejes fundamentales que son:

Salud , apoyando a hospitales pediátricos y organizaciones comunitarias para mejorar los resultados médicos.

, apoyando a hospitales pediátricos y organizaciones comunitarias para mejorar los resultados médicos. Protección , haciendo frente a las adversidades socioeconómicas y a los efectos del trauma para que los niños vivan una infancia plena.

, haciendo frente a las adversidades socioeconómicas y a los efectos del trauma para que los niños vivan una infancia plena. Sueños, fomentando la esperanza y la resiliencia en niños con enfermedades graves, de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.

Para mi es importante dejar claro este aspecto de la aviación que suele no verse, o la gente no se entera, pero las aerolíneas, aeropuertos tienen una enorme responsabilidad social, esto es, regresarle un poco a las comunidades menos favorecidas.

Y antes de hablar de cifras, hablemos de qué fue lo que hicieron. Durante el marco del “Día de la Aviación” se organizaron varios eventos en donde se apoyaron a más de 130 familias con niños dentro del espectro autista para tener la oportunidad de vivir una experiencia previa al vuelo, adaptando un entorno especial para ellos.

Durante el 2025 se impulsó el “Programa de Transporte Hospitalario de la Fundación” cuya finalidad es la de poder trasladar niños con alguna enfermedad que requiera de atención médica especializada dentro todo Canadá, y en este caso fueron 605 vuelos los que se llevaron a cabo. Así como también respondieron a ocho crisis humanitarias, donde donaron boletos de avión para el apoyo de solicitudes de auxilio.

Gracias al esfuerzo y trabajo en conjunto con 473 organizaciones aliadas, cumplieron el sueño de 1,113 niños y jóvenes durante el 2025, así como la entrega de 550 mil comidas para gente de escasos recursos. El personal de Air Canada a su vez apoyando a su fundación lograron entre todos donar más de 70 mil dólares y eso no fue todo, donaron de su tiempo más de 900 trabajadores en 28 eventos que se celebraron a lo largo de todo el país.

Para el presidente y director general (CEO) de Air Canada, Michael Rousseau “En 2025, la Fundación siguió fortaleciendo su impacto en favor de los niños y las familias de todo el país, algo que a todos nosotros nos llena de un profundo orgullo… Un agradecimiento de corazón a nuestros aliados incondicionales, a los generosos donantes y a los colaboradores y jubilados de Air Canada, quienes desempeñan un papel esencial para hacer llegar este apoyo tan valioso a donde más se necesita”.

La Fundación Air Canada en 2025 recaudó un total de 74.7 millones de dólares entre los “punto Aeroplan”, un torneo de golf benéfico que se celebra año con año y la “Semana Anual de Igualación de Puntos de Aeroplan”. Y si esto no fuera poco el programa Every Bit Counts, disponible en las salas VIP Maple Leaf de los aeropuertos canadienses, los pasajeros pueden donar monedas sin importar la denominación para contribuir con este proyecto socialmente responsable de la línea aérea.

No se nos debe olvidar que además de ser un negocio de transporte aéreo, las líneas aéreas además colaboran con la sociedad, apoyándolas de distintas maneras, en este caso Air Canada lleva ya 20 años colaborando para echarle una mano, a los más desfavorecidos dentro de su sociedad.

Así que si quieren conocer la tierra de la hoja de maple, una gran opción para viajar es sin duda alguna Air Canada, una aerolínea que además es socialmente responsable., sobre todo hay un mercado muy importante de gente que sí se fija que el medio de transporte que utilice sea lo más amigable posible en todos los sentidos, y Air Canada lo es.