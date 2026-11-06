Una nueva ola de amenazas de bomba contra aviones comerciales mantiene en alerta a las autoridades aeroportuarias de Europa, pues este viernes 6 de noviembre, Francia, Dinamarca, Portugal y República Checa reportaron nuevos avisos sobre posibles artefactos explosivos en vuelos.

De acuerdo con información, más de 40 vuelos comerciales de Europa han recibido amenazas de bomba desde el lunes, aunque hasta el momento no se han encontrado explosivos en ninguna de las aeronaves inspeccionadas.

¿Qué países de Europa han recibido nuevas amenazas de bomba?

La policía de República Checa informó sobre amenazas contra nueve vuelos en Europa con origen o destino en el aeropuerto de Praga, y aunque inicialmente no se reportaron cancelaciones, un avión de Wizz Air que viajaba a Roma fue desviado a Venecia, donde aterrizó sin incidentes.

Otro vuelo de la aerolínea Tarom, que cubría la ruta entre Praga y Bucarest, también recibió una alerta, pero pudo aterrizar sin complicaciones.

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En Francia, cuatro vuelos que sobrevolaban su espacio aéreo fueron afectados, mientras que Portugal activó un dispositivo de seguridad en el aeropuerto de Lisboa por una amenaza contra un avión de Ryanair procedente de Roma.

Por su parte, las autoridades de Dinamarca investigan avisos de bomba dirigidos al aeropuerto de Copenhague; la policía aseguró que los pasajeros no corren peligro y que las instalaciones continúan operando con normalidad.

La situación también alcanzó a Irlanda, donde la radiotelevisión pública RTÉ fue evacuada tras recibir una amenaza de bomba; de igual forma, en Reino Unido, la cadena Sky informó que también recibió alertas de seguridad.

Las autoridades europeas mantienen las investigaciones para determinar el origen de las amenazas de bomba y descartar cualquier riesgo para los pasajeros.