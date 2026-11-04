La aerolínea Viva anunció un nuevo requisito obligatorio para los pasajeros que viajen a Estados Unidos, pues tendrán que presentar una declaración sobre si han visitado la República Democrática del Congo debido a los casos de ébola.

De acuerdo con la información, el requisito será vigente a partir del 3 de noviembre del año en curso y responde a la disposición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos

Viva anuncia nuevo control para pasajeros con destino a Estados Unidos por ébola en el Congo

A partir del 3 de noviembre, las personas que tengan un vuelo hacia Estados Unidos deberán presentar una declaración en la que detallen si estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos a su viaje.

Viva establece nuevo requisito para vuelos a Estados Unidos: declarar viajes al Congo (Viva Aerobus )

Para cumplir esta disposición del CDC de Estados Unidos, Viva señaló que el procedimiento deberá realizarse durante el proceso de documentación digital, siendo una declaración individual y sin excepción.

En el caso de niñas, niños y bebés, el documento tendrá que ser completado por su padre, madre, tutor legal o la persona responsable de la reservación del vuelo. Extranjeros también deben cumplir el control.

El requisito también contempla a quienes hayan realizado una escala o conexión en algún aeropuerto de la República Democrática del Congo, incluso si no abandonaron las instalaciones aeroportuarias.

Por su parte, los pasajeros que hayan estado en ese país africano durante el periodo señalado deberán comunicarse con la aerolínea para recibir indicaciones sobre su situación antes de abordar.

Los CDC establecieron que la declaración puede presentarse en formato físico o digital y que las aerolíneas deben verificar que cada viajero haya cumplido con este procedimiento antes de abordar su vuelo.