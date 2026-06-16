Nadie en su sano juicio puede desear una guerra. Menos aún una guerra en una de las regiones más explosivas del planeta, una zona donde convergen intereses estratégicos, energéticos, militares, religiosos y geopolíticos capaces de afectar directamente la estabilidad mundial. Por eso cualquier noticia que apunte hacia una reducción de tensiones entre Estados Unidos e Irán debe ser recibida con esperanza. Pero la esperanza no obliga a renunciar al análisis. Y el análisis exige formular preguntas que todavía carecen de respuestas concluyentes.

Durante meses el mundo observó una escalada que parecía conducir inevitablemente hacia una confrontación de consecuencias imprevisibles. Las amenazas cruzadas aumentaron. Las advertencias militares se multiplicaron. Las acusaciones mutuas ocuparon titulares. Irán insistió en defender su programa nuclear como un proyecto pacífico. Estados Unidos sostuvo que Teherán continuaba acercándose peligrosamente a capacidades que eventualmente podrían desembocar en la fabricación de armas nucleares. Israel elevó constantemente el tono de sus advertencias y dejó claro que consideraba inaceptable cualquier escenario que permitiera a Irán aproximarse a la bomba atómica. Paralelamente, Hezbollah seguía actuando como uno de los principales factores de tensión regional, mientras los mercados internacionales reaccionaban con nerviosismo ante la posibilidad de que el conflicto terminara afectando el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

En medio de ese escenario comenzaron negociaciones discretas, contactos indirectos, declaraciones ambiguas y movimientos diplomáticos que pocas veces coincidían con los mensajes públicos. Llegaron las filtraciones. Aparecieron los trascendidos. Surgieron versiones contradictorias. Hubo anuncios optimistas seguidos de silencios prolongados. Se acumularon medias verdades, declaraciones cuidadosamente calculadas para influir en la opinión pública y posicionamientos dirigidos más a las audiencias internas que a las mesas de negociación. Como suele ocurrir en la diplomacia internacional, cada actor presentó una versión distinta de los mismos hechos. Washington hablaba de avances significativos. Teherán insistía en la defensa irrestricta de sus intereses nacionales. Israel mantenía reservas. Pakistán aparecía como facilitador de entendimientos. Y mientras tanto el resto del mundo intentaba descifrar cuánto había de realidad y cuánto de narrativa política en medio de la información disponible.

Por eso la noticia anunciada en las últimas horas merece atención, pero también cautela.

Si los términos generales divulgados hasta ahora son correctos, estaríamos frente a un acuerdo que contempla el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, determinados compromisos relacionados con el programa nuclear iraní, la posible flexibilización de algunas sanciones y una reducción inmediata de riesgos para la estabilidad regional. No se trata de asuntos menores. La sola reapertura de Ormuz tiene implicaciones enormes para los mercados energéticos internacionales, para los precios del petróleo, para la inflación global, para las cadenas de suministro y para la estabilidad económica de numerosos países.

Sin embargo, existe una cuestión que tampoco debe perderse de vista. Incluso si el acuerdo termina consolidándose, el costo de llegar hasta aquí ha sido enorme. Durante meses el mundo vivió pendiente de una posible escalada militar regional. Los mercados energéticos reaccionaron con volatilidad. Los gobiernos se prepararon para escenarios de emergencia. Se movilizaron recursos militares considerables. Se incrementaron gastos de defensa y seguridad. Se deterioraron aún más relaciones diplomáticas ya de por sí complejas. Se alimentó la incertidumbre global. Y millones de personas dentro y fuera de la región vivieron bajo la amenaza permanente de una confrontación cuyos efectos habrían trascendido ampliamente las fronteras de Oriente Medio.

Por eso resulta legítimo preguntarse si todo este desgaste era inevitable o si parte de él pudo haberse evitado mediante una diplomacia más eficaz, más temprana o más honesta. También resulta válido preguntarse cuánto de la crisis respondió a riesgos reales y cuánto a estrategias políticas, narrativas nacionales o cálculos de poder de los distintos actores involucrados. Porque las guerras y las amenazas de guerra no solamente producen víctimas directas; también generan miedo, alteran economías, condicionan decisiones de inversión, modifican políticas públicas y terminan afectando a sociedades enteras que jamás participaron en las decisiones que las provocaron.

El verdadero problema comienza precisamente donde terminan los comunicados oficiales. Porque aún existen demasiadas preguntas sin respuesta. La primera es elemental: ¿qué aceptó exactamente Irán? Hasta ahora la información difundida por Washington y por los mediadores ha sido considerablemente más amplia que la emitida por Teherán. Los mensajes iraníes han sido mucho más prudentes, limitados y ambiguos. Y cuando una de las partes habla mucho menos que las demás, el observador serio tiene la obligación de preguntarse qué aspectos permanecen pendientes, qué elementos no han sido revelados y qué compromisos continúan sujetos a interpretación.

La segunda incógnita se refiere a Israel. Tampoco existe una aceptación plenamente entusiasta por parte del gobierno israelí. Y resulta difícil imaginar un acuerdo duradero si uno de los actores más directamente involucrados mantiene reservas sustanciales sobre sus alcances reales. La historia de Oriente Medio demuestra que los acuerdos diplomáticos pueden firmarse en cuestión de horas, pero también que su estabilidad depende de factores mucho más complejos que una fotografía protocolaria.

La tercera interrogante apunta hacia Hezbollah y el resto de los actores regionales. ¿Existe realmente un compromiso iraní para contener a sus aliados estratégicos? ¿Existen mecanismos verificables para garantizarlo? ¿Hay calendarios, supervisión y compromisos concretos o solamente declaraciones generales? Porque una cosa es anunciar una reducción de tensiones y otra muy distinta garantizar que los factores que las producen desaparezcan efectivamente.

Existe además otra dimensión que apenas comienza a discutirse. Si efectivamente estamos ante un acuerdo relevante entre Washington y Teherán, ¿qué implicaciones tendrá para China, Rusia y los BRICS? Durante años Irán ha sido una pieza importante dentro de los esfuerzos de diversas potencias por construir espacios de influencia relativamente independientes del liderazgo occidental. China ha fortalecido vínculos económicos estratégicos con Teherán. Rusia ha encontrado puntos de coincidencia geopolítica. Los BRICS han buscado ampliar mecanismos alternativos de cooperación e intercambio. Resulta difícil imaginar que un acuerdo de esta naturaleza carezca de efectos sobre esos equilibrios.

Del mismo modo, tampoco está claro cuál será la convivencia futura entre Estados Unidos e Irán. Porque una cosa es suspender una confrontación inmediata y otra muy distinta resolver décadas de desconfianza acumulada. La historia demuestra que los acuerdos pueden reducir tensiones sin eliminar rivalidades. Pueden evitar guerras sin producir amistad. Pueden generar estabilidad relativa sin construir confianza verdadera. Y Oriente Medio ha sido particularmente pródigo en ejemplos de acuerdos que modifican comportamientos sin transformar percepciones.

También queda pendiente observar qué ocurrirá dentro de Estados Unidos. Si el acuerdo prospera, Donald Trump intentará presentarlo como una demostración de liderazgo, capacidad negociadora y eficacia estratégica. Sus seguidores encontrarán argumentos para respaldar esa narrativa. Pero sus críticos insistirán en las incógnitas pendientes, en los compromisos aún no aclarados y en los riesgos de celebrar prematuramente una victoria cuyo alcance definitivo sigue siendo incierto.

La pregunta es si el acuerdo contribuirá a disminuir la polarización interna o si terminará convirtiéndose en un nuevo campo de batalla político. La experiencia reciente invita al escepticismo. En la actual vida pública estadounidense prácticamente ningún acontecimiento relevante permanece fuera de la confrontación partidista. Incluso los éxitos terminan siendo discutidos. Incluso los fracasos terminan siendo reinterpretados. Incluso los acuerdos terminan siendo utilizados como armas políticas.

Y allí aparece otra incógnita fundamental: ¿cómo reaccionará la propia base política que durante años fue alimentada con narrativas de confrontación permanente? Porque las movilizaciones construidas alrededor del conflicto suelen enfrentar dificultades cuando llega el momento de administrar acuerdos. La cohesión producida por la existencia de un adversario externo no siempre encuentra sustitutos sencillos cuando ese adversario deja de ocupar el centro de la escena.

Todo ello conduce a una conclusión inevitable. Sería irresponsable negar la posibilidad de un éxito diplomático. Si efectivamente se logró frenar una escalada militar, garantizar la navegación por Ormuz y establecer límites verificables al programa nuclear iraní, estaríamos frente a un acontecimiento de enorme relevancia internacional. Los aciertos deben reconocerse con la misma honestidad con la que se señalan los errores. Pero precisamente porque el asunto es demasiado importante conviene evitar los triunfalismos prematuros.

Las guerras pueden terminar mediante una firma. La paz auténtica requiere mucho más. Los acuerdos pueden anunciarse en una conferencia de prensa. La confianza tarda años en construirse. Los mercados reaccionan en cuestión de minutos. La historia suele tardar bastante más en emitir su veredicto.

Quizá por eso la verdadera noticia todavía no sea el acuerdo. La verdadera noticia será lo que sobreviva después del acuerdo. Porque los documentos pueden firmarse en una tarde. Los mercados pueden celebrar durante algunos días. Los políticos pueden proclamarse vencedores durante algunas semanas. Pero los efectos reales sobre Oriente Medio, sobre el equilibrio global, sobre la relación entre Estados Unidos, China, Rusia y los BRICS, y sobre la propia política interna norteamericana, tardarán meses o incluso años en revelarse.

Sólo entonces sabremos si asistimos al comienzo de una nueva etapa histórica o simplemente a una pausa más en una región donde la paz siempre ha sido mucho más difícil de consolidar que de anunciar.

La esperanza es legítima.

La cautela también.

Y por ahora, ambas parecen igualmente necesarias.

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