¡Bienvenidos amantes de la gastronomía!

Para este fin de semana, les traigo una opción para disfrutar de una deliciosa barbacoa y un buen pulque sin salir de la Ciudad de México.

La Feria Regional del Pulque y la Barbacoa 2026 estará celebrando su edición numero 22, empieza este viernes 13 de noviembre y se podrá disfrutar también el sábado 14 y el domingo 15.

Tendrá lugar en la explanada de la Alcaldía Magdalena Contreras, José Moreno Salido S/N, colonia Barranca Seca, en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde noche, y el acceso es gratuito.

Cabe destacar que para esta ocasión se tomó la decisión de apoyar a la gente local, esto es, el 90% de los expositores que se presentarán en esta feria serán originarios de la Magdalena Contreras, y el 10% restante estará conformado por expositores de las demarcaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

También estarán presentes expositores de los estados de México y de Hidalgo. Porque sabemos que si algo tienen ambos estados es una barbacoa y pulque supremos. Ambos antojitos muy importantes dentro de la gastronomía mexicana.

Lo interesante de esta feria es que los asistentes podrán degustar distintas formas de elaborar la barbacoa, desde el tipo de tortilla con que se sirve, si es de maíz azul o amarillo, si son hechas a mano en el momento o ya las traen elaboradas, así como catar los distintos tipos de consomé, pues hay quien le gusta con garbanzos y hay otros que prefieren solo el “caldo”.

Por supuesto que la sazón será lo primordial, pues cada quién tiene su toque especial, y es una gran oportunidad para descubrir qué estilo de barbacoa les gusta más.

Y por supuesto lo mismo pasa con el pulque, que se podrá degustar “al natural”, para esos paladares aventureros que disfrutan el sabor del maguey, pues el natural tiene la particularidad que sabe “a hierbita”, aunque hay personas que prefieren decantarse por los pulques “curados”.

Lo mejor, habrá una gran variedad de sabores para disfrutar. Podemos comenzar por ejemplo con uno de avena, que acaricia el paladar y se disfruta en boca, un sabor que no es invasivo pero que elimina ese sabor herbal que para algunos no es tan atractivo.

También habrá los clásicos de piña, fresa o guayaba, y otros de sabores más exóticos, que pueden ir desde sabores dulces e incluso hasta salados, por ejemplo de aguacate, de mole, de pay de limón, de mazapán y cuando es temporada incluso se pueden encontrar sabores como de “pan de muerto”, “cempasúchitl” o “chiles en nogada”, sin olvidar que también han experimentado con sabores como el de camarón o mariscos.

Además de degustar barbacoa y pulque, ya sea tradicional, de sabores clásicos o las propuestas exóticas, también habrá música en vivo, y no puede faltar en este tipo de ferias la venta de artesanías y productos como miel y chocolate, entre otros.

En una feria de este tipo descubrí un whiskey de maíz muy interesante, así que no sabemos con que joyitas nos podamos topar. Por eso, los invito a que este fin de semana vayan y se den una vuelta por la explanada de la Alcaldía Magdalena Contreras, y sucumban a la riqueza de sabores que nos ofrecen distintas barbacoas y una gran variedad de pulques.

Los leo en los comentarios.

¡Bon appetit!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera