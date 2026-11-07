¡Bienvenidos amantes de la gastronomía!

En este mes de noviembre en la Ciudad de México celebramos a Japón en grande; habrá variadas actividades para acercar más a los chilangos a la cultura nipona. Y es que a través del arte, la música, y sus tradiciones se puede conocer un país, y por supuesto, la gastronomía es una gran oportunidad.

En esta ocasión mi recomendación es: no se vayan a perder “El Sabor a Japón”; les aviso con tiempo para que vayan apartando desde ahora los días 20, 21 y 22 de noviembre.

Este evento tendrá lugar en el Frontón Bucareli que se ubica en Bucareli 118, en la Colonia Centro. La entrada tendrá un costo desde $200 pesos por un día, $300 pesos con la “experiencia Kanpai”, que consiste en un sake o una cerveza artesanal de bienvenida, y $500 pesos por los tres días; las entradas se adquieren en la página oficial del evento.

Se trata de que en un mismo espacio y rodeado de diseño, se muestren las tradiciones culinarias de Japón, y la cultura de dicho país. Se ambientará como si se estuviese en Japón, para tener una experiencia mucho más realista.

Además habrá talleres, productos, demostraciones, actividades culturales y música que permitirán a los asistentes sumergirse en la cultura nipona sin tener que salir de la CDMX.

Gastronómicamente, Japón es mucho más que sushi y ramen; eso lo saben muy bien los organizadores, de tal suerte que en este evento estarán participando 15 restaurantes de comida tradicional japonesa.

También contarán con tres barras de sushi y un área de comida. Tomen en cuenta que el boleto no incluye los alimentos, todo lo que consumas adentro corre por tu cuenta. Por supuesto habrá venta de postres japoneses, que entre la juventud son todo un éxito.

No pierdan la oportunidad de observar el famoso “ronqueo de atún” que es todo un arte, por la forma en cómo van cortando este enorme pescado por completo.

El Sabor a Japón (Especial)

Para aquellos que “lo suyo” es la cocina, es el momento ideal para que tomen los talleres de sushi y niguiri, además de que podrán adquirir todas las herramientas necesarias que se requieren para la elaboración de estos platillos, tan populares en nuestro país, y que hemos terminado por “mexicanizar”; en este evento podrás conocer y probar el sushi original, así como los niguiris.

Eso no es todo, podrás ver cómo se elaboran los famosos palillos con los que se degusta la comida japonesa y aprender más de la gastronomía de Japón, todo a través de las demostraciones que harán diferentes chefs de sus métodos para diseñar, elaborar y presentar su comida.

Y es que, de verdad, no nos imaginamos la gran variedad y cantidad de platillos que no conocemos de la gastronomía japonesa, y esta será una verdadera oportunidad de degustarla.

Tienen desde sopas, por supuesto pescado crudo, pero también cocido, tienen guisos muy interesantes, así que preparen sus papilas gustativas para darse un gran festín.

Los asistentes con mayoría de edad podrán participar en catas y degustaciones de sake; les recomiendo que se anoten al llegar al lugar, porque los cupos son limitados.

Todo esto con presentaciones de artistas musicales, talleres de bonsái, y seminarios, en fin, para empaparse a fondo de una cultura milenaria del lejano oriente como lo es Japón. Me cuentan cuando vayan qué tal les pareció descubrir nuevos sabores, sin necesidad de salir de la ciudad. Los leo en los comentarios.

¡¡¡Bon appétit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera