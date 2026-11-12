Alsea obtuvo tres reconocimientos a través de sus marcas en los Premios Uber Eats 2026, donde Chili’s, Starbucks y Domino’s fueron distinguidas en distintas categorías por su desempeño, popularidad y estrategias digitales.

De acuerdo con la compañía, Alsea fue el grupo con el mayor número de nominaciones y premios en esta edición. Las distinciones combinaron la elección del público con la evaluación de indicadores de crecimiento y desempeño publicitario.

Chili’s recibe el premio MVP de los Fans

Chili’s obtuvo el reconocimiento MVP de los Fans por registrar el mayor crecimiento en ventas dentro de la plataforma durante el Mundial de Futbol, en comparación con su propio desempeño del año anterior, según datos recopilados por Uber Eats.

Durante el torneo, la marca reforzó su plataforma Estadio Chili’s con promociones especiales, experiencias digitales y el lanzamiento de las hamburguesas Mexicana, Americana y Canadiense, disponibles también a través de delivery.

Estas acciones se relacionan con la estrategia digital de Alsea, cuyas ventas digitales representaron el 40.7 por ciento de sus ventas totales durante el tercer trimestre de 2026.

Alsea gana tres reconocimientos en los Premios Uber Eats 2026 (cortesía)

Starbucks es elegido como El favorito para una cita

Por su parte, Starbucks recibió el reconocimiento El favorito para una cita, categoría en la que fue elegido por el público.

La marca ha reforzado su propuesta de cafeterías acogedoras mediante la remodelación de sus espacios y la apertura de 57 tiendas en México durante los últimos 12 meses. Con ello, alcanzó 976 unidades al cierre de septiembre de 2026.

Este enfoque también se acompaña de la plataforma “Juntémonos Más”, que invita a las personas a reunirse, conectar y compartir momentos.

Domino’s gana el premio Acelerador del Año

Domino’s fue distinguida con el premio Acelerador del Año, que reconoce al restaurante que más impulsó su estrategia de Uber Ads durante el año.

El reconocimiento se enmarca en la importancia del canal digital para la marca, que representa más del 40 por ciento de su negocio en México.

Durante el tercer trimestre de 2026, sus Ventas Mismas Tiendas en el país crecieron 4.8 por ciento, apoyadas por la innovación de producto y lanzamientos como la pizza Sartén Orilla Suprema.

Alsea destaca el papel de sus canales digitales

Con estos reconocimientos, Alsea destacó la importancia de la innovación en sus marcas, las propuestas para compartir y los canales digitales para facilitar el acceso de sus clientes a sus productos.

La compañía opera marcas de los segmentos de comida rápida, cafeterías y restaurantes de servicio completo en América Latina y Europa. En México, su portafolio incluye Chili’s, Starbucks y Domino’s, entre otras.