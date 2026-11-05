El restaurante mexicano Quintonil fue reconocido como el mejor de Latinoamérica y el cuarto mejor del mundo en la edición 2026 de The 50 Best Restaurants, cuya ceremonia se celebró el miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, Perú.

Con este reconocimiento, el restaurante Quintonil ubicado en la CDMX reafirma su presencia en la gastronomía internacional y coloca nuevamente a la cocina mexicana entre las más destacadas del mundo.

Quintonil: el restaurante mexicano que conquista el ranking mundial

Fundado en 2012 por el chef Jorge Vallejo, Quintonil es un restaurante que se distingue por su propuesta de cocina mexicana contemporánea, en la que combina ingredientes locales, técnicas tradicionales y sabores ancestrales con preparaciones de vanguardia.

Vallejo, quien cuenta con experiencia en restaurantes como Noma, en Dinamarca, y Pujol, de Enrique Olvera, dirige el proyecto junto a su esposa Alejandra Flores, sumiller y responsable de la sala.

En la clasificación mundial, el restaurante mexicano Qeuintonil quedó por detrás de Asador Etxebarri de España, que obtuvo el primer lugar; Gaggan de Tailandia, en segundo, y Alchemist de Dinamarca, en tercero.

Además, fue el único restaurante mexicano que consiguió un lugar entre los primeros 50 del listado; sin embargo, otros cinco establecimientos nacionales aparecieron entre los 100 mejores:

Alcalde Huniik Arca Rosetta Fauna

Restaurante Quintonil (@rest_quintonil / Instagram)

¿Qué ofrece Quintonil y dónde se encuentra?

Ubicado en Avenida Isaac Newton 55, Polanco IV Sección en la Delegación Miguel Hidalgo en CDMX, Quintonil apuesta por ingredientes mexicanos y platillos que reinterpretan la tradición culinaria del país.

Entre sus preparaciones destacan el chileatole de huitlacoche, el mole del mar, la barbacoa de pesca del día con adobo de chapulín y el tamal de pato pibil.

Su menú degustación tiene un costo aproximado de 4 mil 900 pesos, con opciones de maridaje de vinos y bebidas sin alcohol.