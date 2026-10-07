Las fronteras rara vez se incendian porque dos gobiernos decidan solemnemente enfrentarse. A veces basta mucho menos: una bala cuyo origen nadie logra determinar, un dron mal identificado, una patrulla que interpreta una maniobra como amenaza, un comandante que responde antes de preguntar o una versión incompleta que llega a Washington o a Palacio Nacional convertida en certeza. Eso es precisamente lo que vuelve delicado el momento actual entre México y Estados Unidos. La cooperación bilateral en seguridad es indispensable, pero mientras aumentan soldados, drones, helicópteros, sistemas antidrones y operaciones simultáneas a ambos lados del río Bravo, también aumenta la posibilidad de que un incidente menor produzca una crisis mucho mayor.

El episodio reciente debería funcionar como advertencia. Autoridades estadounidenses señalaron que personal de la Guardia Costera habría recibido disparos provenientes del lado mexicano durante una operación fronteriza. Claudia Sheinbaum respondió que las fuerzas mexicanas no encontraron evidencia de que semejantes disparos hubieran salido de nuestro territorio y pidió a Washington que entregue las pruebas correspondientes. No hubo víctimas y el origen de las detonaciones continúa sin aclararse públicamente, pero el hecho bastó para colocar nuevamente sobre la mesa la enorme sensibilidad de una frontera donde fuerzas de dos países operan cada vez con mayor intensidad y tecnología.

México reaccionó reforzando operaciones en la zona fronteriza con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, apoyados por helicópteros, drones y equipos antidrones, dentro de esquemas de coordinación que buscan actuar de manera simultánea a ambos lados de la frontera, pero cada país desde su propio territorio. El principio es correcto: coordinación estrecha, comunicación permanente y jurisdicciones perfectamente delimitadas. Es probablemente la fórmula más sensata disponible para enfrentar amenazas que no reconocen fronteras sin permitir que la cooperación termine borrándolas.

Y ahí se encuentra justamente la línea que México debe cuidar con enorme precisión: cooperar todo lo necesario sin entregar soberanía alguna. No existe contradicción entre ambas cosas. Podemos compartir inteligencia, sincronizar patrullajes, intercambiar información sobre movimientos criminales, combatir tráfico de drogas, armas y personas y mantener comunicación operacional permanente con Estados Unidos sin aceptar que soldados, agentes o aeronaves extranjeras tengan libertad para actuar unilateralmente dentro del territorio mexicano.

Eso resulta todavía más importante en el contexto político estadounidense actual. Donald Trump ha convertido la frontera en uno de los símbolos centrales de su política de seguridad y ha incrementado la participación militar y tecnológica estadounidense en la vigilancia de la zona. Al mismo tiempo, el uso de drones y otras herramientas tecnológicas por organizaciones criminales para vigilar movimientos oficiales, rutas y operaciones de tráfico ha generado una preocupación creciente. Eso cambia completamente la naturaleza de la frontera, porque ya no hablamos solamente de agentes migratorios, patrullas terrestres y puestos aduaneros; hablamos de radares, drones, sistemas de interferencia, helicópteros, sensores, tecnología militar y organizaciones criminales que también utilizan instrumentos cada vez más sofisticados.

Mientras más tecnología se incorpora al terreno, mayor debe ser paradójicamente la comunicación humana entre quienes la operan. Una pantalla puede detectar un objeto, pero no siempre puede explicar su intención. Un dron que cruza una línea puede pertenecer a traficantes, autoridades, particulares o encontrarse fuera de control. Una detonación escuchada desde un lado del río puede haber ocurrido exactamente ahí, kilómetros más lejos o incluso haber sido confundida con otra cosa. Una embarcación puede parecer sospechosa y resultar inocente. Y cuando existen armas disponibles para responder en segundos, cualquier error de interpretación puede adquirir consecuencias que después sean imposibles de revertir.

Por eso las operaciones coordinadas son una buena idea siempre que describan exactamente lo que debe ocurrir: dos países enfrentando simultáneamente un mismo problema desde sus respectivos territorios, coordinados pero sin confundirse, México de este lado y Estados Unidos del suyo, cooperación sin invasión, comunicación sin subordinación y responsabilidad compartida sin renuncia soberana. La frontera necesita seguridad, pero necesita todavía más reglas, porque el problema no es solamente impedir que delincuentes crucen drogas, armas o personas; también debemos impedir que una operación contra ellos produzca por error una confrontación entre quienes deberían estar trabajando juntos.

Eso exige protocolos extremadamente claros. ¿Qué ocurre cuando se detecta un dron que aparentemente cruza la frontera, quién confirma su origen, quién determina si pertenece a una organización criminal y quién autoriza neutralizarlo? ¿Qué sucede si una persecución llega hasta la línea internacional, cómo se notifica una detonación, qué autoridad establece si provino realmente del otro país, cuánto tiempo puede transcurrir antes de una respuesta y quién habla con quién cuando existe riesgo inmediato? Ese tipo de preguntas parece excesivamente técnico hasta que ocurre un incidente. Entonces se vuelven políticas y potencialmente explosivas.

México no puede permitir que una afirmación estadounidense se convierta automáticamente en verdad oficial si nuestras propias instituciones no la han corroborado. Sheinbaum hizo correctamente al solicitar pruebas sobre los disparos. Cooperación no significa aceptar versiones sin evidencia. Una relación madura justamente permite que dos aliados digan: muéstrame los datos, reconstruyamos juntos los hechos y evitemos conclusiones precipitadas. Pero también México tiene obligación de investigar seriamente cualquier señalamiento semejante. Si efectivamente alguien disparó desde nuestro territorio contra personal estadounidense, debemos saber quién fue, desde dónde actuó, con qué propósito y por qué pudo hacerlo.

La soberanía no consiste solamente en impedir que otro país intervenga. También consiste en ejercer control efectivo sobre nuestro propio territorio. Ésa es una parte de la discusión que algunas veces olvidamos. No basta con decir que ningún soldado extranjero debe cruzar la frontera sin autorización mexicana. También necesitamos garantizar que desde territorio mexicano ningún grupo criminal pueda disparar, operar drones, organizar ataques o provocar incidentes internacionales mientras el Estado permanece incapaz de identificarlo y detenerlo. La soberanía se defiende hacia afuera y se ejerce hacia adentro; ambas cosas son inseparables.

Precisamente por eso México necesita fuerzas capaces, inteligencia moderna, tecnología antidrones, presencia territorial, coordinación entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y autoridades civiles y una estrategia que permita actuar antes de que grupos criminales conviertan determinados espacios fronterizos en zonas donde ellos decidan las reglas. Estados Unidos, por su parte, también debe entender algo elemental: la urgencia de combatir a organizaciones criminales no le concede derecho automático a operar dentro de México.

Ésa ha sido una tentación recurrente en Washington. Cuando considera insuficiente la respuesta de otro país, Estados Unidos suele debatir si debe actuar directamente. México debe dejar perfectamente claro que la cooperación puede ser profundísima, pero los límites territoriales no están sujetos a interpretación. Eso no es antiestadounidense, es reciprocidad entre Estados soberanos y es exactamente la misma regla que Washington exigiría si fuerzas mexicanas pretendieran realizar una operación unilateral dentro de Texas.

Hay además otro peligro: convertir cada incidente fronterizo en combustible político interno. En Estados Unidos, cualquier episodio puede rápidamente utilizarse como demostración de que México ha perdido control sobre su territorio. En México, cualquier movimiento militar estadounidense puede interpretarse inmediatamente como preparación para una intervención. Ambas narrativas pueden exagerar la realidad y ambas son peligrosas. La política doméstica no debe gobernar la seguridad fronteriza.

Una frontera de más de tres mil kilómetros entre países profundamente integrados económica y socialmente necesita menos declaraciones inflamatorias y más comunicación operacional. Millones de personas cruzan legalmente todos los días, miles de millones de dólares en mercancías atraviesan sus aduanas, comunidades enteras viven conectadas de un lado y otro, empresas producen componentes que cruzan varias veces antes de convertirse en productos terminados y familias tienen integrantes en ambos países. La frontera no es simplemente una línea militar, sino una de las zonas económicas y humanas más intensas del mundo, y por eso militarizarla sin protocolos sería irresponsable, pero dejarla desprotegida también.

Ahí está nuevamente la dificultad: seguridad sin convertir la frontera en escenario de guerra. México y Estados Unidos enfrentan adversarios criminales que sí se benefician de la confusión. Una organización dedicada al tráfico puede utilizar un dron desde territorio mexicano, hacerlo cruzar hacia Estados Unidos, observar movimientos oficiales y regresar; puede provocar disparos, intentar atraer una respuesta o operar precisamente sobre la línea porque sabe que ahí las jurisdicciones complican cualquier persecución. Por eso la coordinación binacional debe ser suficientemente rápida para impedir que los criminales exploten esa frontera jurídica, pero rápida no significa improvisada.

Necesitamos canales directos, protocolos previos, responsables identificados, intercambio inmediato de información, investigaciones conjuntas cuando corresponda y una regla absoluta: ninguna acción unilateral que pueda interpretarse como incursión. La confianza entre gobiernos no puede depender únicamente de que Sheinbaum y Trump tengan comunicación personal. Los presidentes cambian; los incidentes continúan. Lo que necesitamos son mecanismos institucionales capaces de funcionar incluso cuando la relación política atraviese un mal momento, porque ésa es precisamente la función de las instituciones: evitar que un error táctico se convierta en conflicto estratégico.

También debemos abandonar una falsa disyuntiva que aparece con demasiada frecuencia en México. Defender soberanía no significa negar la gravedad del problema criminal, y reconocer nuestra necesidad de cooperación estadounidense tampoco significa aceptar tutelaje. Podemos hacer ambas cosas: decir con absoluta firmeza que México no permitirá operaciones militares extranjeras unilaterales y al mismo tiempo admitir que necesitamos intercambio de inteligencia, tecnología, seguimiento financiero y coordinación con Estados Unidos; exigir respeto territorial y exigir también resultados a nuestras propias autoridades; pedir pruebas a Washington y después investigarlas con seriedad cuando sean entregadas.

Eso es una relación entre Estados adultos. La soberanía no necesita gritos, necesita capacidad, y la cooperación tampoco necesita sumisión, necesita reglas. Lo ocurrido en Tamaulipas puede terminar siendo apenas un episodio menor cuya verdadera naturaleza nunca tenga mayor trascendencia, y ojalá sea así. Pero precisamente los episodios menores son los que deberían utilizarse para corregir mecanismos antes de que ocurra uno mayor, porque la próxima vez podría haber una víctima, un agente estadounidense herido, un militar mexicano alcanzado, una aeronave derribada, un dron confundido o una patrulla que responda, y entonces la presión para reaccionar será completamente distinta.

Los gobiernos inteligentes preparan protocolos antes de encontrarse bajo esa presión. México y Estados Unidos tienen demasiadas cosas en común como para permitir que la frontera se convierta en escenario de malentendidos militares. Necesitamos combatir juntos a quienes trafican drogas, armas y personas, impedir que las organizaciones criminales utilicen tecnología que rebase la capacidad gubernamental, compartir inteligencia y mantener comunicación permanente, pero también necesitamos una línea roja perfectamente visible: cada quien opera en su territorio, cada quien responde por sus fuerzas, cada quien respeta la soberanía del otro y, cuando exista duda, primero se verifica y después se actúa, no al revés.

Porque en una frontera saturada de armas, drones, soldados, tecnología y organizaciones criminales, la primera víctima de una mala interpretación puede ser una persona y la segunda puede ser la relación bilateral. México debe cooperar con Estados Unidos todo lo que sea necesario para recuperar seguridad, pero jamás al precio de confundir jurisdicciones o diluir soberanía. La frontera necesita vigilancia, tecnología y autoridad, pero sobre todo necesita algo que ningún dron puede proporcionar: prudencia.

Porque una frontera no siempre se incendia con una declaración de guerra. A veces basta un disparo cuyo origen nadie comprobó, alguien que cree haber entendido de dónde vino y otro que decide responder antes de preguntar. Y cuando dos naciones permiten que eso ocurra, el problema deja de ser quién disparó primero: el problema es quién será capaz de detener lo que venga después.

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