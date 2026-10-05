Brasil vota hoy y América Latina debería mirar con enorme atención. No se trata solamente de decidir quién ocupará el Palacio de Planalto durante los próximos cuatro años. La elección enfrenta dos proyectos profundamente distintos representados por Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una disputa tan cerrada que todas las posibilidades permanecen abiertas y una segunda vuelta aparece como escenario probable si ninguno alcanza la mayoría absoluta. Pero debajo de los nombres, los partidos y las urnas, se está resolviendo algo más grande: qué lugar quiere ocupar Brasil —y quizá buena parte de América Latina— en un mundo donde Estados Unidos vuelve a ejercer presión hemisférica, China amplía su influencia económica y las antiguas etiquetas de izquierda y derecha ya no explican por sí solas la nueva lucha por poder, mercados y soberanía.

Lula llega a esta elección buscando prolongar una trayectoria política extraordinariamente extensa y defendiendo una idea de Brasil con mayor autonomía internacional, relaciones amplias con China y Europa, fuerte participación en los BRICS y políticas sociales que durante décadas se convirtieron en una de las principales identidades electorales del Partido de los Trabajadores. Frente a él, Flávio Bolsonaro intenta heredar buena parte del voto construido por su padre, presentándose como representante de una derecha conservadora que coloca seguridad, combate al crimen, valores tradicionales y una relación mucho más estrecha con Washington entre sus principales banderas. El país vuelve a aparecer dividido en dos grandes bloques que parecen votar tanto a favor de uno como contra el otro, y esa es quizá la primera advertencia que deja Brasil antes incluso de conocer el resultado: la polarización continúa devorando los espacios intermedios, y una democracia empieza a tener problemas cuando millones de electores dejan de preguntarse quién los representa mejor y comienzan simplemente a decidir quién les produce menos temor.

Brasil ya vivió esa experiencia en 2022. Jair Bolsonaro perdió frente a Lula por un margen muy estrecho y aquella elección terminó dejando heridas profundas, desconfianza institucional y una crisis política que todavía pesa sobre la vida pública brasileña. Cuatro años después, el apellido Bolsonaro vuelve a competir por la Presidencia, ahora a través del hijo, demostrando algo que también conocemos en México y en buena parte de América Latina: las familias políticas pueden perder elecciones, pero rara vez desaparecen cuando conservan una base social suficientemente organizada. Flávio Bolsonaro no es simplemente Jair Bolsonaro con otro nombre y sería un error reducirlo a eso. Tiene carrera política propia y ha intentado construir una personalidad menos estridente en algunos aspectos que la de su padre, pero tampoco puede entenderse su candidatura sin el capital electoral, emocional e ideológico acumulado alrededor del bolsonarismo.

Lula enfrenta un problema distinto. Él no está heredando un apellido político: está intentando prolongar el suyo. Durante más de dos décadas, buena parte de la izquierda brasileña ha dependido de una figura extraordinariamente dominante. Lula fue presidente, volvió después de años turbulentos, recuperó sus derechos políticos y regresó al Palacio de Planalto. Su resiliencia es indiscutible, pero Brasil también tendrá que preguntarse tarde o temprano qué ocurre con un movimiento cuando su principal referencia llega al final inevitable de su ciclo político. Por eso esta elección tiene algo de transición aunque gane cualquiera de los dos: Brasil está votando entre un líder histórico que inevitablemente se acerca al cierre de su trayectoria y el hijo de otro líder que pretende prolongar una corriente política iniciada por su padre. El futuro aparece, curiosamente, envuelto todavía en los nombres del pasado.

La dimensión internacional hace esta elección todavía más importante. Donald Trump ha convertido nuevamente al hemisferio occidental en una prioridad estratégica de Estados Unidos y las relaciones con América Latina han adquirido una carga política que trasciende comercio, migración o cooperación tradicional. Washington observa gobiernos, alianzas, seguridad, narcotráfico, presencia china, recursos estratégicos y orientación geopolítica con una intensidad que recuerda épocas en las que América Latina era considerada casi automáticamente parte del perímetro de influencia estadounidense. Brasil es demasiado grande para quedar fuera de esa ecuación: tiene más de 200 millones de habitantes, una de las mayores economías del mundo, enormes recursos naturales, una industria relevante, capacidad agroalimentaria gigantesca, petróleo, minerales estratégicos, el Amazonas y una posición determinante dentro de los BRICS. No es un país que pueda limitarse a escoger entre seguir instrucciones de Washington o buscar refugio en Pekín. Su escala le permite intentar algo que pocos países latinoamericanos pueden: construir política internacional propia.

Lula ha defendido precisamente esa autonomía y ha convertido la soberanía frente a presiones externas en uno de sus argumentos centrales. Flávio Bolsonaro ofrece una orientación mucho más cercana ideológicamente al trumpismo y una cooperación más estrecha con Washington en seguridad y combate al crimen organizado. La diferencia importa porque no se trata solamente de preferencias diplomáticas, sino de qué modelo de inserción internacional quiere Brasil para los próximos años. Una victoria de Lula no debería convertir automáticamente al país en adversario de Washington y una victoria de Bolsonaro no tendría por qué convertirlo en subordinado. El interés nacional brasileño debería estar por encima de ambas tentaciones, y ahí aparece la gran pregunta para América Latina: ¿queremos una región dividida otra vez entre gobiernos que buscan protección estadounidense y otros que creen encontrar autonomía acercándose a China o Rusia? Ésa sería una falsa elección. La verdadera autonomía consiste en poder relacionarse con todos sin quedar sometido a ninguno.

México debería observar esta elección con especial atención porque Brasil y nuestro país constituyen las dos grandes economías latinoamericanas, pero nunca han logrado transformar plenamente ese peso combinado en una arquitectura económica y política regional suficientemente sólida. Durante décadas hablamos de América Latina como si fuera una comunidad integrada y, sin embargo, seguimos comerciando proporcionalmente poco entre nosotros, construyendo infraestructura insuficiente para conectarnos y mirando mucho más hacia Washington, Europa o Asia que hacia nuestros propios vecinos. Ése es uno de los grandes fracasos regionales y Brasil puede contribuir a modificarlo o profundizarlo.

Si Lula gana, probablemente intentará conservar una política exterior más autónoma y un papel activo dentro del Sur Global. Si gana Flávio Bolsonaro, Brasil podría acercarse considerablemente a Washington y modificar equilibrios regionales que durante los últimos años todavía conservaban espacios importantes para gobiernos de izquierda o centroizquierda. En cualquiera de los dos casos, México tendrá que revisar cómo se relaciona con la potencia sudamericana, no para formar un eje ideológico, porque eso sería un error, sino para construir una relación estratégica que sobreviva a los cambios de gobierno. Industria automotriz, aeroespacial, agricultura, farmacéutica, energía, tecnología, comercio digital, educación, investigación e infraestructura ofrecen suficientes intereses compartidos para cooperar gobierne quien gobierne en ambos países.

Esa sería una señal de madurez regional, porque América Latina lleva demasiado tiempo construyendo alianzas partidistas en lugar de alianzas de Estado. Cuando gobierna la izquierda, busca socios de izquierda; cuando gobierna la derecha, busca socios de derecha; después cambia el gobierno y comienza nuevamente desde cero. Así no se construye una región, así se construyen fotografías de cumbres. El caso brasileño también debería hacernos reflexionar sobre otra tendencia: el regreso de los apellidos políticos. Bolsonaro hijo disputa la Presidencia mientras su padre continúa siendo una referencia central para millones de brasileños. No es un fenómeno exclusivo de Brasil. En democracias de todo el mundo aparecen dinastías, hijos, esposas, hermanos y herederos que convierten capital político familiar en candidaturas.

Eso no es necesariamente ilegítimo. Los familiares de un expresidente conservan sus derechos políticos, pero tampoco debería normalizarse como si el poder fuera una propiedad transmisible. La democracia consiste justamente en que los ciudadanos decidan si un apellido merece continuar o terminar. Hoy Brasil decide eso también: decide si Lula todavía representa suficientemente el proyecto que millones quieren conservar, decide si Flávio Bolsonaro puede transformar la herencia política de su padre en un mandato propio, decide cómo enfrentar inseguridad, corrupción, desigualdad, inflación, medio ambiente y crecimiento, y decide cómo quiere relacionarse con un mundo cada vez menos estable.

Nada de eso será sencillo. La Amazonia seguirá ahí gane quien gane, China seguirá comprando productos brasileños, Estados Unidos seguirá siendo una potencia hemisférica, los BRICS seguirán existiendo, el crimen organizado continuará siendo un problema, la desigualdad no desaparecerá con una elección y la polarización tampoco. Precisamente por eso los verdaderos desafíos comenzarán después de las urnas. Brasil necesitará un gobierno capaz de hablar con la mitad del país que no vote por él y eso quizá sea más difícil que ganar. Lula y Bolsonaro representan dos visiones casi opuestas, pero ninguno podrá gobernar democráticamente tratando al otro bloque como enemigo interno. Una elección cerrada otorga legitimidad al ganador, no propiedad sobre el país.

México debería entender perfectamente esa diferencia y también Estados Unidos. Brasil no necesita que Washington le diga quién debe gobernarlo, tampoco necesita que Pekín, Moscú ni ninguna otra capital extranjera lo haga. Las grandes democracias deben decidir su rumbo desde dentro y relacionarse con el exterior desde sus intereses. Ésa debería ser la enseñanza central de esta jornada. Brasil no está escogiendo entre Estados Unidos y China y no debería hacerlo: está escogiendo presidente, y el presidente que resulte electo debería utilizar relaciones con Estados Unidos, China, Europa, los BRICS y América Latina para fortalecer a Brasil, no para convertirlo en pieza de alguna potencia. México tendría que hacer exactamente lo mismo.

Por eso importa tanto lo que ocurra hoy. Porque si Brasil modifica su orientación política, cambiará una parte relevante del mapa latinoamericano, y si mantiene a Lula, tampoco podrá fingir que la región sigue siendo la misma que hace cuatro años. Los gobiernos cambian, las derechas y las izquierdas avanzan y retroceden, Trump presiona desde Washington y China continúa expandiendo su presencia económica. América Latina necesita algo más duradero que ese péndulo: necesita intereses propios, instituciones propias, comercio propio, capacidad estratégica propia y gobiernos suficientemente maduros para entender que autonomía no significa enemistarse con Estados Unidos y cooperación con Washington tampoco significa obedecerlo.

Brasil puede ayudar a construir eso y México también, pero primero ambos países tendrían que dejar de mirar el mundo exclusivamente desde sus batallas partidistas internas. Hoy los brasileños decidirán quién avanza, quién gana fuerza y qué proyecto queda mejor colocado para gobernar, pero cualquiera que sea el resultado habrá una conclusión imposible de ignorar: Brasil ya no puede votar como si solamente estuviera decidiendo su política doméstica, porque su tamaño convierte cada elección en una decisión regional, y América Latina tampoco debería mirar esos comicios como espectadora.

Brasil está decidiendo quién lo gobernará, pero también está ayudando a decidir si nuestra región será capaz de construir una voz propia o continuará oscilando entre las potencias, las ideologías y los liderazgos de turno. Porque un país puede cambiar de presidente en una elección; una región que nunca define sus propios intereses puede pasar décadas cambiando de bando sin cambiar jamás de destino.

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