La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha realizado uno de sus máximos logros a nivel personal: una visita muy exitosa a China para participar activamente en el Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico. Es deseable que ese éxito personal, que es también del país porque representa a México y a los mexicanos, se traduzca en futuros éxitos para la nación. Su presencia, su figura, la manera en que viajó (clase turista de tantas horas), su desempeño en los encuentros públicos y con los diversos presidentes, incluyendo al chino y el estadounidense, su “viralidad”, han sido todo un acontecimiento. Al menos así lo vimos desde México y así lo han reportado los medios internacionales. No así la mayoría de los medios de comunicación convencionales mexicanos ni los críticos rabiosos ni la oposición política prolífica en mentiras y calumnias, que ya sabemos cómo accionan por amargura y odio porque viven en una dictadura.

Para ellos, va dedicada la canción mexicana “Cielito lindo”, en la trascendente versión de Quirino Mendoza y Cortés. Porque es lo que ha cobijado a la presidenta y, es de suponerse, a su comitiva: un lindo cielo. Canción que, no obstante las polémicas sobre su origen, ha llegado a reconocerse como parte de la identidad mexicana en todos lados, en particular, en los encuentros masivos del deporte. Un cielo, un espacio de estadísticas positivas para el país en los temas esenciales de la economía y la seguridad y asimismo en la estadística personal: la aprobación presidencial que ronda el 70 % de manera consistente.

Los chinos dieron la bienvenida a Claudia con la versión instrumental de la melodía de “Cielito lindo”, sin duda, un momento cargado de emoción para ella y los mexicanos, y de rabia para los rabiosos; a estos habría que dedicarles también “Osito panda”, cantada por Yuri en los ochenta del siglo pasado, para que se les pase el coraje por “la ocurrencia” de Claudia de solicitar otro panda para Chapultepec.

[Aquí va “Cielito lindo”, en China, con la espigada y orgullosa entrada de la presidenta sobre la alfombra roja para toma de la fotografía oficial del encuentro]:

Pero hablando de polémicas en torno a la célebre canción y para no caer en chovinismos sin sentido, comparto el reporte que en torno a ella ha establecido Gabriel Pareyón en su ambicioso Diccionario enciclopédico de música en México:

“ Cielito lindo . Con este nombre aparecieron numerosas canciones mexicanas en los siglos XIX y XX, y aun con anterioridad. El Cielito lindo costeño, tradicional en el repertorio huasteco (ver: Huasteca), muy posiblemente se arraigó en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas en el siglo XVI o XVII, proveniente de Andalucía. Los rasgos característicos de dichas canciones son, por un lado su estilo bailable y jocoso, en metro de 6/8 con acentos irregulares, y por otro, la temática de cortejo amoroso y la mención eventual de la Sierra Morena, que se ubica en el sur de España. Un cielito lindo que data del siglo XVII o XVIII es El butaquito, cuya letra comienza:

Una flecha en el aire tiró Cupido y la tiró tan alta, cielito lindo que a mí me ha herido.

El butaquito es uno de los cantos y bailes más famosos entre los sonecitos del país* y aún sigue tocándose por conjuntos de arpa jarocha en el sur de Veracruz y por tríos en la región huasteca. Julio Ituarte, en 1880, hizo una paráfrasis de El butaquito en su capricho para piano Ecos de México*. Después de la Revolución de 1910, bajo el espíritu nacionalista de la época, muchos compositores hicieron nuevos arreglos de viejas canciones mexicanas. De entonces datan los cielitos lindos de Manuel Castro Padilla* y Quirino Mendoza y Cortés*. El de este último, con una música aproximada al estilo andaluz, se hizo famoso en todo México y aun en Centro, Sudamérica, España y EU, y pasó a ser considerada una de las canciones más representativas de México, y fue grabado de inmediato por cantantes clásicos como José Mojica, Jorge Negrete y Pedro Vargas. Sus versos dicen:

De la Sierra Morena cielito lindo, vienen bajando

Ese lunar que tienes cielito lindo, junto a la boca no se lo des a nadie cielito lindo, que a mí me toca.

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.

[Desconocía yo la versión de Pedro Infante, el ídolo mexicano; aquí va]:

Esta letra, adaptada por el compositor, conserva la mención de la Sierra Morena, así como otros elementos que también se encuentran en cielitos más antiguos. Más tarde Elpidio Ramírez*, conocido como “El Viejo Elpidio”, elaboró una nueva versión basándose en la música tradicional del norte de Veracruz. Esta versión la tituló Cielito lindo huasteco (1948) y hoy sigue tocándose con frecuencia por los tríos huastecos. Manuel M. Ponce realizó un arreglo para piano del Cielito lindo de Mendoza y Cortés en un álbum dedicado a los jóvenes estudiantes de ese instrumento (Para los pequeños pianistas), y dos arreglos más, para piano y voz (Wagner y Levien) y para coro (De la Peña Gil Hermanos). El mismo tema lo empleó José F. Vásquez, parafraseándolo en el tercer movimiento (Allegro) de su Concierto no. 3 (1936, revisada en 1954), para piano y orquesta. Se cuenta que, entre los aficionados deportivos de origen brasileño que acudieron a los eventos de la XIX Olimpiada y al Mundial de Futbol, celebrados en México en 1968 y 1970, respectivamente, hubo cierto disgusto porque los mexicanos cantaban como suya la melodía del Cielito lindo de Mendoza y Cortés, que los brasileños reconocieron propia. Pero ello más bien se debió a la extraña semejanza que ésta tiene con la melodía del estribillo de A pesar de usted, canción de Chico Buarque que grabada en español fue famosa en aquella época”. (Fuentes de Pareyón, en el Diccionario).

Finalmente, la versión breve de Los Tres Tenores (breve porque fue parte de un potpurrí):

Claudia Sheinbaum

Héctor Palacio en X: @NietzscheAristo