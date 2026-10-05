La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este lunes 5 de octubre el despliegue de las Operaciones Espejo en la frontera de México con Estados Unidos, luego de que autoridades estadounidenses reportaran disparos contra elementos de su Guardia Costera.

“Mencionaron, hablaron e incluso lo mandaron por escrito, que había habido disparos desde la frontera mexicana hacia Eastados Unidos. Nosotros hemos pedido todas las evidencias de que esto fue así porque no tenemos evidencia ni ningún elemento de la Guardia Nacional, de la Defensa, de la Marina ha detectado que haya disparos de la frontera mexicana hacia la frontera de Estados Unidos.” Claudia Sheinbaum

Como medida preventiva, 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados en la frontera de Tamaulipas, con apoyo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Sheinbaum pide pruebas sobre los supuestos disparos

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno de México solicitó pruebas para determinar qué ocurrió en la zona fronteriza, pues “no tenemos evidencia de ataque” hasta el momento.

“Sin embargo, pues para evitar cualquier situación de estas, lo que les planteó el general secretario, el almirante secretario a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de manera directa al comando norte y a la Guardia Costera, es que se hicieran operativos espejo para que no hubiera ningún problema, pero no tenemos ninguna evidencia que nos hayan dado de que en efecto, hubo estos disparos de arma de fuego. Pero para prevenir cualquier situación, ya se hizo un operativo espejo.” Claudia Sheinbaum

La mandataria explicó que las Operaciones Espejo buscan reforzar la vigilancia de ambos lados de la frontera y prevenir incidentes, en coordinación con las autoridades correspondientes.

La declaración ocurre después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que la Embajada estadounidense ayuda a coordinar con las fuerzas mexicanas el despliegue en la zona donde presuntamente ocurrieron los disparos.

Sheinbaum también cuestionó que autoridades estatales establezcan acuerdos directamente con embajadas extranjeras en temas de seguridad. En ese contexto, pidió explicaciones sobre la academia internacional de capacitación policial que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, impulsa con participación extranjera.

La presidenta sostuvo que los asuntos relacionados con delitos federales corresponden al Gobierno de México y deben conducirse mediante los canales institucionales, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores.