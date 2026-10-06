Donald Trump ha encontrado una herramienta extraordinariamente eficaz para intentar ordenar al mundo alrededor de sus prioridades: convertir el comercio en castigo y los aranceles en disciplina. Ya no los utiliza solamente para proteger industrias estadounidenses, corregir déficits o negociar mejores condiciones de acceso al mercado de su país; los emplea también para presionar a otros gobiernos sobre con quién comercian, qué petróleo compran, qué tecnología utilizan, qué inversiones aceptan y hasta dónde están dispuestos a alinearse con Washington. Es una técnica mezquina porque aprovecha la desigualdad económica entre naciones para obtener concesiones que muchas veces rebasan lo estrictamente comercial, y es peligrosa porque detrás del discurso de “America First” empieza a aparecer una concepción mucho más amplia y personalista del poder estadounidense: no basta con que Estados Unidos defina sus propios intereses; Trump pretende que otros países acomoden también los suyos alrededor de ellos.

India se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles. La negociación con Washington ya no gira únicamente alrededor de aranceles, déficit comercial o acceso de productos estadounidenses al mercado indio. También pesan las compras de petróleo ruso y la presión para que Nueva Delhi modifique relaciones que considera importantes para su propia seguridad energética. Ahí empieza a quedar expuesto el nuevo método: Estados Unidos no sólo pregunta cuánto vendes o cuánto compras, sino con quién haces negocios y qué tan dispuesto estás a modificar tu política exterior para conservar determinadas condiciones comerciales.

Cuando un arancel deja de preguntarte cuánto exportas y empieza a preguntarte con quién puedes relacionarte, deja de ser solamente un instrumento económico. Se convierte en una herramienta de alineamiento político.

Trump no inventó la utilización estratégica del comercio. Las grandes potencias llevan décadas haciéndolo. China utiliza el acceso a su enorme mercado, sus cadenas de suministro, financiamiento y control sobre determinados minerales para aumentar su influencia. Rusia convirtió durante años su capacidad energética en un instrumento de presión sobre Europa. La Unión Europea ha utilizado regulaciones, normas técnicas y el tamaño de su mercado para imponer estándares mucho más allá de sus fronteras. Lo que distingue a Trump es la intensidad, la frecuencia y la crudeza con la que está integrando comercio, seguridad nacional y política exterior dentro de una misma herramienta de negociación.

El comercio se convierte así en garrote, y el mundo empieza a reaccionar. Europa busca reducir dependencias, fortalecer instrumentos defensivos y evitar que una sola potencia pueda estrangular sectores estratégicos mediante restricciones comerciales. Otros países revisan cadenas de suministro, proveedores, energía, semiconductores, minerales y tecnología. Ya nadie puede seguir suponiendo que la globalización funciona exclusivamente bajo reglas económicas, porque estamos entrando en una etapa en la que cada dependencia comercial puede transformarse también en dependencia política.

Durante décadas se sostuvo que cuanto más comerciaran los países, menor sería la posibilidad de conflicto. La interdependencia económica debía funcionar como amortiguador. Ahora estamos descubriendo la otra mitad de esa ecuación: cuanto más dependes de un mercado, una tecnología, una fuente energética o un proveedor, mayor puede ser también la capacidad de ese actor para presionarte. La interdependencia genera cooperación, pero también genera palancas de poder, y Trump ha decidido utilizarlas.

México debe observar cuidadosamente esta transformación porque nuestra exposición es muchísimo mayor que la de la mayoría de las economías. Estamos extraordinariamente integrados con Estados Unidos. Compartimos una frontera gigantesca, millones de empleos dependen de cadenas productivas comunes, una proporción enorme de nuestras exportaciones cruza hacia territorio estadounidense y nuestra industria automotriz, electrónica, agroalimentaria, aeroespacial y manufacturera funciona en gran medida dentro de un sistema norteamericano. Eso es una enorme fortaleza, pero también puede convertirse en una enorme vulnerabilidad.

Por eso la discusión sobre el T-MEC no puede limitarse a reglas de origen, contenido regional, automóviles, acero o aluminio. La negociación de los próximos años puede terminar involucrando cuestiones que formalmente aparecen fuera del tratado, pero que Washington considera parte de su seguridad económica: inversiones chinas, infraestructura tecnológica, semiconductores, telecomunicaciones, minerales estratégicos, energía, seguridad fronteriza, migración, narcotráfico y relaciones con países considerados adversarios.

Ahí estará la verdadera prueba para México. Nuestro país debe conservar una relación estrecha, pragmática y productiva con Estados Unidos. Sería absurdo convertir la integración norteamericana en una confrontación ideológica. Pero exactamente igual de absurdo sería confundir integración con subordinación.

Estados Unidos tiene derecho a defender sus intereses. México también.

Washington puede considerar que determinadas inversiones chinas amenazan su seguridad nacional. México puede estudiar esos argumentos y coincidir en algunos casos. Pero una preocupación estadounidense no debe convertirse automáticamente en una orden para la política mexicana. Nuestro país necesita analizar cada asunto conforme a sus propias necesidades de seguridad, inversión, empleo, tecnología y desarrollo.

Ésa es la diferencia entre un socio y un subordinado. Una alianza madura no exige obediencia automática; exige negociación. Y negociar significa poder decir sí cuando los intereses coinciden y no cuando dejan de hacerlo. El problema comienza cuando una parte depende tanto de la relación que el “no” deja de ser una alternativa real. Ahí es donde el comercio se transforma en poder político.

Y por eso México necesita construir opciones. No para desafiar gratuitamente a Washington, no para sustituir a Estados Unidos por China, ni para inventar una equidistancia que nuestra geografía y nuestra economía vuelven imposible, sino para reducir el costo de poder defender nuestros propios intereses.

México debe vender más a Europa, Asia, América Latina, India y Medio Oriente. Debe atraer inversiones de diferentes regiones, fortalecer empresas nacionales, producir más componentes estratégicos dentro del país, desarrollar proveedores mexicanos y disminuir dependencias excesivas tanto de Estados Unidos como de China. La soberanía económica moderna no consiste en cerrar fronteras; consiste en tener suficientes puertas abiertas para que ninguna pueda convertirse en nuestra única salida.

China representa precisamente la otra gran dificultad. México importa cantidades enormes de bienes intermedios, maquinaria, componentes electrónicos y productos terminados chinos. Estados Unidos quiere reducir esa presencia dentro de las cadenas norteamericanas y presionará para que nosotros hagamos lo mismo. Hay razones legítimas para revisar determinadas dependencias y evitar que México se convierta simplemente en una plataforma para triangular mercancías hacia Estados Unidos aprovechando preferencias comerciales.

Pero tampoco debemos caer en el extremo contrario. Una inversión china que solamente pretenda utilizar territorio mexicano para eludir restricciones estadounidenses merece un análisis muy distinto al de una inversión que instale una planta, transfiera tecnología, genere empleos, pague impuestos y desarrolle proveedores mexicanos. No todas las inversiones extranjeras son iguales, como tampoco todas las exigencias estadounidenses son abusivas ni todas son convenientes para México.

Necesitamos política propia, no reflejos.

México no debería sustituir una dependencia china por una dependencia todavía mayor respecto de Estados Unidos. Lo inteligente sería disminuir ambas construyendo capacidad mexicana.

Y ahí regresamos necesariamente a nuestra política industrial. Un país es más soberano cuando produce más de lo que necesita estratégicamente, cuando sus trabajadores dominan nuevas tecnologías, cuando sus empresas pueden sustituir componentes críticos, cuando posee infraestructura competitiva y cuando cuenta con talento humano capaz de adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias.

Por eso la reconversión industrial, la capacitación y la certificación de competencias son también instrumentos geopolíticos. Parecen asuntos laborales o educativos, pero son mucho más. Un trabajador mejor capacitado incrementa productividad, una empresa que incorpora tecnología eleva valor agregado, una cadena productiva con proveedores nacionales reduce vulnerabilidades, una fuerza laboral certificada hace más competitivas nuestras exportaciones y un país que produce bienes cada vez más sofisticados tiene mayor capacidad de resistir presiones externas.

La soberanía no se construye únicamente pronunciando discursos patrióticos. Se construye produciendo, innovando, capacitando, invirtiendo, exportando y generando suficientes opciones para que ninguna potencia pueda plantearnos que obedecer es el precio inevitable de seguir comerciando.

Trump está enseñando al mundo una lección que México debería aprender rápidamente: las reglas pueden modificarse cuando cambia el cálculo político de la potencia que domina el mercado. Por eso ningún tratado debe considerarse garantía eterna, ningún mercado permanentemente abierto y ninguna cadena de suministro completamente segura.

El T-MEC es extraordinariamente importante. Hay que defenderlo. Pero defenderlo no significa arrodillarse ante cualquier condición que llegue acompañada de una amenaza arancelaria.

México puede cooperar con Estados Unidos en seguridad, migración, narcotráfico, inversión y fortalecimiento de cadenas regionales. Puede incluso coincidir en la necesidad de reducir riesgos derivados de determinadas inversiones o tecnologías. Pero cada decisión debe poder explicarse desde el interés mexicano, no solamente desde la exigencia estadounidense.

Porque hoy puede ser China, mañana Rusia, después alguna tecnología europea y más adelante una relación energética, una inversión o un socio comercial que Washington considere inconveniente. Si aceptamos que el acceso a nuestro principal mercado otorga también derecho a decidir nuestras relaciones con terceros, la dependencia comercial habrá cruzado una frontera mucho más delicada. Habrá empezado a convertirse en obediencia política.

México tiene herramientas para evitarlo. Nuestra geografía es poder, nuestra capacidad manufacturera es poder, nuestro mercado es poder, nuestra mano de obra es poder, nuestros tratados comerciales son poder, nuestros recursos naturales son poder y nuestra conexión simultánea con América del Norte, América Latina y el Pacífico es poder.

Lo que falta es articular todo eso en una verdadera estrategia nacional.

No podemos presentarnos ante Washington únicamente como quien necesita conservar privilegios. Tenemos que presentarnos como un país que también aporta valor indispensable a la región.

Estados Unidos necesita cadenas mexicanas, necesita nuestra manufactura, necesita alimentos, necesita estabilidad fronteriza, necesita cooperación, necesita trabajadores y proveedores capaces de producir cerca de su mercado. La relación es asimétrica, pero no unilateral.

México debe recordar eso cada vez que se siente a negociar.

Trump probablemente seguirá utilizando aranceles, amenazas comerciales y acceso al mercado estadounidense como instrumentos de presión. Sería ingenuo esperar que renunciara voluntariamente a una herramienta que considera eficaz.

Nuestra respuesta no debe ser el enojo.

Debe ser la fortaleza.

Más mercados, más inversión, más producción mexicana, más tecnología, más empresas nacionales, más capacitación, más certificación, más cadenas propias y más capacidad para resistir.

Porque la única forma verdadera de disminuir el poder del garrote es necesitarlo menos.

México debe ser socio de Estados Unidos, aliado cuando nuestros intereses coincidan y negociador firme cuando no. Debemos preservar nuestra enorme integración económica norteamericana sin permitir que se transforme en una autorización para decidir desde Washington con quién podemos comerciar, de quién podemos recibir inversiones o qué relaciones internacionales podemos mantener.

Trump puede convertir el comercio en garrote y los aranceles en instrumento para intentar alinear naciones. México debe asegurarse de que ese garrote nunca termine marcando también el rumbo de nuestra política exterior. Porque quien controla tu principal mercado puede intentar controlar tus decisiones, pero solamente puede conseguirlo cuando tú mismo dejaste de construir alternativas.

Y ésa es la sentencia: los aranceles pueden pagarse en dólares; la subordinación se paga en soberanía. Cuando un país entrega la segunda para evitar los primeros, ya no está negociando comercio: está aceptando obediencia.

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