El despliegue de 500 elementos comenzó este domingo 4 de octubre en la frontera de Tamaulipas, como parte de una operación coordinada entre autoridades militares sw México y Estados Unidos.

Las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Relaciones Exteriores informaron que participan 500 elementos del Ejército y Guardia Nacional, apoyados por dos helicópteros UH-60.

La denominada Operación Concurrente Espejo busca contribuir a prevenir el tráfico de drogas y personas, mientras cada fuerza mantiene sus actividades dentro de su territorio soberano.

¿Dónde se realizará la Operación Espejo en Tamaulipas?

Los efectivos mexicanos realizarán acciones en Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, municipios ubicados en la frontera tamaulipeca y su entorno inmediato.

El dispositivo también incorpora drones y equipos antidron móviles y semifijos, destinados a fortalecer las capacidades de vigilancia durante las actividades desarrolladas en la zona fronteriza.

La coordinación comenzó a formalizarse el 3 de octubre, cuando mandos militares mexicanos establecieron comunicación con sus contrapartes estadounidenses para organizar el operativo bilateral.

Participaron los comandantes de la XI Región Militar y de la 8/a. Zona Militar, quienes establecieron enlaces con la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur estadounidense.

Sedena (Gobierno de México)

El mecanismo funciona mediante acciones simultáneas, con cada país operando dentro de su propio territorio y manteniendo coordinación para las tareas desarrolladas frente a la frontera común.

La Sedena señaló que este esquema de cooperación se aplica desde el 5 de febrero de 2025, como parte de la coordinación bilateral en materia de seguridad.

Las autoridades indicaron que la operación se conduce bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones soberanas de ambos países.