El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apunta a Irán como presunto responsable del intento de secuestro de un vuelo de FlyDubai que se dirigía a Tel Aviv desde Emiratos Árabes Unidos.

Ante medios de comunicación, sostuvo que información preliminar de inteligencia vincularía al copiloto de origen omaní con el régimen de Teherán.

Donald Trump advierte ataques a Irán si se comprueba participación en el caso FlyDubai

Trump reiteró públicamente que “personalmente” sí cree que el régimen de Irán estaría detrás del intento de secuestro de un vuelo de FlyDubai.

No obstante, hasta el momento esta postura carece de pruebas públicas que resulten concluyentes.

Ataque en vuelo de Flydubai (ABIR SULTAN/EFE / EFE)

Trump advirtió también que su gobierno planea contundentes respuestas militares contra territorio iraní si se confirma su implicación directa en el caso.

Por ello, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, aclaró que los informes de inteligencia en curso aún no respaldan formalmente la hipótesis sobre la responsabilidad de Irán en el tema FlyDubai.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar los motivos exactos que impulsaron al copiloto a intentar estrellar el avión con sus 174 pasajeros.

A la par de estas severas advertencias, el gobierno de Trump gestiona diversos frentes de seguridad e interés internacional.

Entre estas acciones destaca la decisión de retirar aviones bombarderos del Reino Unido debido a amenazas potenciales no detalladas, sumado al análisis estratégico para establecer una nueva base militar en Lituania.