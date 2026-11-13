“Política. Pugna de intereses disfrazada de disputa de principios”. Ambrose Bierce

El mensaje que recibió Eileen Fry-Bowers, decana de Enfermería de la Universidad de San Francisco, era de una profesora que acababa de faltar a una reunión. Ann Lawani le escribió para avisarle dónde estaba. La tenía ICE. Habían ido por ella a su casa en Lodi, California. Desde entonces la han trasladado de California a Texas y de Texas a Luisiana. Sus alumnos quieren que esté en su graduación...

Me quedé pensando en ese mensaje. Lawani es enfermera. Ha cuidado a gente que se está muriendo. En la universidad forma a quienes van a hacer ese trabajo. Pero el gobierno invoca una orden de expulsión de 2013. Su abogada dice que el mismo juez que dictó en ese entonces la orden, luego prohibió devolverla a Nigeria por el riesgo de persecución. Entre otras razones, por eso la defensa impugnó la detención. Mientras se resuelve, su familia la tiene a más de tres mil kilómetros.

¿Pero quieren cifras? Para eso sí hay prisa. ICE reportó 483 mil 200 deportaciones y más de 491 mil detenciones migratorias en el año fiscal que terminó en septiembre. Récord para la agencia. El gobierno, obviamente, dio a conocer los totales con pocos detalles sobre las personas que detuvo o expulsó. Con esos datos cuesta saber cuánto de ese récord tiene que ver con la promesa de perseguir a delincuentes y cuánto con ir por gente como Lawani…

Luego abrí el reporte de GEO Group. Ahí el futuro se ve bastante más claro. Dos contratos de cinco años para operar centros de detención en Colorado y Carolina del Norte podrían generarle al presidente y su causa más de 160 millones de dólares al año. En julio, una filial de GEO aportó 1.4 millones a MAGA Inc., un super PAC afín a Trump. La expansión de las detenciones ya tiene quién la opere y quién la cobre. La empresa, por lo visto, también tiene claro a quién le conviene apoyar…

Eso no quita que a Trump le acaban de dar una revolcada. Los demócratas ganaron las dos cámaras. Y en parte por eso, el jueves el hombre ya estaba, ooootra vez, ocupadísimo con México. Amenazó con duplicar de inmediato los aranceles si nuestro gobierno no frena las caravanas. Reuters calculó que unas mil 500 personas habían salido de Tapachula el martes rumbo a EU. Algunas dijeron que la victoria demócrata les daba esperanzas de poder vivir y trabajar en Estados Unidos. Sea cierto o no que esa flexibilidad se vaya a dar, el hecho es que el Congreso que eligieron los estadounidenses entra en funciones hasta enero. Los que van a pie por Chiapas tienen que decidir HOY dónde duermen y si mañana siguen.

Claudia Sheinbaum dijo que hay dos grupos. Habló de asistencia humanitaria, de opciones para permanecer en México y de retorno asistido. Descartó la represión… Si bien yo quisiera saber cómo se ve eso desde la caravana. Si a una persona le dicen que llegar al norte es casi imposible y que puede quedarse en México, ¿qué le ofrecen para quedarse? ¿Cuántas han conseguido regularizarse? Regresar es una de las opciones que enumeró la presidenta. ¿Qué tan reales son las otras opciones?.

En todo esto hay algo además que a mí me parece patético: de todas las cifras que podría dar, Claudia escogió la que Trump quería oír. Desde enero de 2025, dijo, ninguna caravana ha llegado a la frontera norte. ¡Qué soberanía tan rendidora! Aquí se presume como decisión propia el mismo resultado que Washington acaba de exigir bajo amenaza de aranceles. Y si Trump vuelve a subir el precio, ¿hasta dónde piensa llegar Palacio para mantener ese cero?

Hay otra cuenta que creo es más importante aún. La Cancillería da seguimiento a la muerte de 18 mexicanos bajo custodia de ICE o durante sus operativos. Por los casos de fallecidos y lesionados ha enviado 22 cartas a fiscalías estadounidenses. Ha recibido 11 respuestas. Son gestiones que importan. Ojalá la presidenta hablara de esas familias con el mismo detalle e ímpetu con el que le explicó a Trump por qué las caravanas no cruzan la frontera del norte.

Y así, vuelvo a Lawani. Su universidad ayudó a su familia a buscar defensa y está pidiendo públicamente que la liberen. Sus alumnos, mientras tanto, preparan una graduación a la que todavía esperan que vaya. A mí me cuesta leer la cifra de las 491 mil detenciones sin pensar en cuánta gente habrá faltado a una cita, a un turno, a la comida de su casa. Y en cuántas familias siguen esperando saber dónde están sus seres queridos.

Giro de la Perinola

¿Por qué nuestras figuras de oposición de inmediato caen en reconocer gobiernos que imprimen medidas de corte autoritario? Esas que tanto le critican a Morena y a su gobierno.

Ricardo Salinas Pliego visitó a Nayib Bukele. Dice que hablaron de seguridad, educación, inversión y, claro, bitcoin. ¿Hablaron también de represión? ¿De derechos humanos? ¿De quién vigila a los que recibieron permiso para usar la fuerza? Eso sí me habría gustado oírlo.