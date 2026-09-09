Es momento de hacer un corte de caja para saber cómo le está yendo a la aviación mundial, tanto en transporte de pasajeros como de carga, tomando en consideración un factor que el año pasado nadie tenía previsto: el conflicto bélico en Irán y el inevitable aumento del precio del combustible; así que entremos de lleno en el tema.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) hizo pública esta información a través de un comunicado. Gracias a ello hoy podemos saber con certeza cómo nos está yendo en materia de transporte de pasajeros y carga. Y en el desmenuzamiento de la información, quiero comenzar diciendo que a nivel mundial la demanda de pasajeros registró un aumento del 0.2% en julio de 2026, respecto al mismo periodo, pero de 2025.

Por supuesto, de esta medición hay que excluir a la región de Medio Oriente, por la guerra que desde febrero, y hasta el momento que escribo estas líneas, los Estados Unidos de Norteamérica e Israel mantienen contra Irán. Dejando afuera dicha región, podemos decir que en términos globales la demanda creció en un 1.2% y la capacidad también aumentó en un 0.3% interanual con un factor ocupacional del 85.2%, esto es, un 0.1% menos respecto a julio del 2025.

Para la vicepresidenta sénior de Sostenibilidad, y economista jefe de la IATA, Marie Owens Thomsen “La temporada alta de viajes de verano en el hemisferio norte presenta un panorama mayoritariamente positivo para el transporte aéreo. Se logró un crecimiento general del 0,2 % en julio, a pesar de los descensos colectivos interanuales de las aerolíneas en Norteamérica y Oriente Medio.

Cabe destacar que el tráfico a través de los centros de conexión del Golfo continúa su trayectoria de recuperación. Si bien persisten los altos costos del combustible, la incertidumbre económica y las tensiones geopolíticas, las aerolíneas muestran confianza en la demanda para el último semestre del año, con una expansión de casi el 3 % en la capacidad de asientos en septiembre”.

Para una exposición más clara y esquemática, seguiré el orden propuesto por la misma IATA. En ese sentido:

Región Asia-Pacífico.- Tuvo una disminución interanual del 0.7%, también disminuyó su capacidad en 1.7% interanual y el factor de ocupación que tuvo fue del 84.5%, esto es, 9.9 puntos porcentuales más, en comparación a julio de 2025.

Región europea.- Su incremento interanual de la demanda fue del 3.1%, con un aumento en la capacidad del 3.2% interanual y el factor ocupacional fue del 87.1%, esto es -0.1 puntos porcentuales, si lo comparamos en el mismo periodo pero del año pasado. Dato relevante: lo que sí creció de forma exponencial fue el tráfico de pasajeros entre Europa y Asia, el cual fue de un 12.1% mayor, esto porque los viajeros dejaron de ver como opción a la región de Medio Oriente.

Región Norteamérica.- Sufrieron una disminución de la demanda en un 2.3% interanual; también disminuyó su capacidad en un 2.3% interanual, y el factor de ocupación que tuvieron fue del 88.2%, esto es, una modificación de 0.0 puntos porcentuales, o sea que en ese rubro quedaron “tablas”, respecto al mismo periodo del 2025.

Es de señalarse que tuvieron una caída clave en el corredor trasatlántico del 2.2%, y los destinos más notables que sufrieron una disminución de transporte de pasajeros son países como España, Francia y el Reino Unido, y ¡ojo! esas cifras son a pesar de haber tenido el mayor número de juegos del Mundial de Futbol en territorio gringo.

Región Medio Oriente.- Experimentaron una disminución interanual del 9.5%, su capacidad también cayó a un 5.8% interanual y el factor ocupacional fue del 80.9%, esto es -3.3% puntos porcentuales comparado con julio de 2025.

Región América Latina y el Caribe.- Las aerolíneas lograron un aumento del 7.1% y además experimentaron un crecimiento en la capacidad del 7.2% interanual, teniendo un factor ocupacional del 85.7%; a pesar de estas cifras disminuyó -0.1 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo pero del año pasado.

Región Africana.- Incrementaron su demanda interanual en 6.4% y la capacidad aumentó un 9.0% con un factor de ocupación del 74.1%, al igual que la región de arriba, disminuyeron -1.8 puntos porcentuales si lo comparamos con julio de 2025.

Toca el turno de hablar de la carga. En términos globales creció en un 3.9% en el mes de julio de 2026; al respecto Marie Owens Thomsen declaró:

“La demanda de carga aérea creció un 3,9 % interanual en julio. Si bien todas las regiones registraron crecimiento, las aerolíneas de Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica representaron más del 90 % del aumento total.

Los aviones de carga dedicados ganaron cuota de mercado a medida que disminuyó el tráfico de carga en bodega, lo que posiblemente refleje la demanda de envíos más grandes o especializados y la flexibilidad operativa que pueden ofrecer los aviones de carga.

De cara al futuro, las perspectivas siguen siendo en general positivas, respaldadas por la actividad manufacturera, los pedidos de exportación y el comercio mundial. Sin embargo, será necesario vigilar de cerca el aumento de los precios del combustible, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre arancelaria”.

Aunque con mucha diplomacia, y midiendo muy bien el peso de cada palabra, el mensaje es claro: Trump ha puesto al mundo “a girar en un tacón” con su errática forma de gobernar, y esto ha terminado por afectarnos a todos. Espero que en algún momento el orbe encuentre la forma de marcarle un alto. Ahora pasemos a ver cómo le fue a la aviación de carga, analizadas por regiones.

Región Asia-Pacífico.- Registraron un crecimiento interanual del 4.1% en cuanto a la demanda y su capacidad creció en un 3.0%.

Región Europea.- Obtuvieron un crecimiento del 4.4% interanual y su capacidad a su vez aumentó en un 1.3%.

Región Norteamericana.- En el caso de las aerolíneas gringas y canadienses que transportan carga, su crecimiento fue del 4.8% interanual con una capacidad del 1.5%.

Región Medio Oriente.- El aumento interanual fue del 1.7% en la demanda de carga y su capacidad incrementó en un 4.0%.

Región de América Latina y el Caribe.- Con un crecimiento del 4.1% en la demanda interanual y un aumento en la capacidad del 7.0%. Sí, fue la región que más crecimiento tuvo.

Región Africana.- En este caso registraron las aerolíneas un crecimiento interanual de la demanda del 1.1% y un aumento en su capacidad del 4.1%

Un dato adicional que quiero destacar: el mayor crecimiento se dio en las rutas entre Asia y Norteamérica, después por las rutas Europa-Asia y Europa-Norteamérica. Por otro lado, el corredor del Golfo Pérsico se vio seriamente afectado.

Hay días en los que me encantaría decirles que la aviación poco -o nada- tienen que ver con la geografía, territorios y los recursos naturales, y que estos factores no influyen ni en la política, ni en las relaciones internacionales entre los Estados. Pero decirlo sería negar a la “geopolítica”. Cada uno de nosotros debe “leer” los datos de la IATA de la manera que mejor resuelva nuestras incógnitas. Para mí, esta radiografía despeja muchas dudas.