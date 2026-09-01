En respuesta a los bombardeos que ha lanzado Washington durante los últimos días, el gobierno de Irán volvió a atacar bases de Estados Unidos que se ubican en Jordania.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria iraní destacó que los ataques se ejecutaron durante las últimas horas del 1 de septiembre y las primeras del día 2.

Tras ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que se han lanzado “grandes y poderosos” ataques contra objetivos de Irán en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz.

Irán lanza ataques contra bases de Estados Unidos en Jordania

Al seguir con las agresiones tras romper el pacto de paz, el 30 de agosto de 2026, Estados Unidos bombardeó la isla de Larak en el Estrecho de Ormuz y atacó este martes la localidad de Sirik en Irán.

En represalia a los ataques de Washington en suelo persa, el gobierno de Irán emprendió una escalada directa en la región mediante una rápida serie de ataques con misiles balísticos pesados.

La Guardia Revolucionaria explicó que la respuesta consistió en ataques dirigidos a bases de Estados Unidos ubicadas en Jordania entre el martes 1 y miércoles 2 de septiembre.

En específico, el régimen persa señaló que los bombardeos se lanzaron contra la base de marines Camp Titin, aunque la aviación de Estados Unidos y las defensas de Jordania interceptaron los proyectiles.

No obstante, Teherán aseguró que los bombardeos lograron destruir instalaciones clave como helipuertos e infraestructura logística militar que se ubica en las zonas fronterizas.

Cabe destacar que el Pentágono justificó sus ataques como acciones defensivas para garantizar el tránsito marítimo comercial, mientras las fuerzas militares de ambos países mantienen máxima alerta.

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán

Poco después de los ataques de Irán en Jordania, Donald Trump informó que Estados Unidos ejecutó nuevos bombardeos masivos que impactaron de suelo persa.

En su publicación, el presidente de Estados Unidos sostuvo que las nuevas operaciones en contra de Irán se trataron de acciones de gran magnitud y potencia militar.

Aunque la Casa Blanca no catalogó oficialmente estos bombardeos como una respuesta directa, las acciones se registraron justo después de la incursión iraní contra Camp Titin en Jordania.

Donald Trump (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

La nueva serie de incursiones armadas ocurrió en medio del incremento de ataques cruzados y la escalada bélica entre ambas naciones en la región del golfo Pérsico.

Trump justificó la ofensiva argumentando la necesidad de contrarrestar las constantes amenazas de Irán contra personal militar e intereses estadounidenses en el sector internacional.