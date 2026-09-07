Durante el vuelo AM371 de Aeroméxico, que viajaba de Tapachula a CDMX, una batería externa de litio que transportaba un pasajero explotó.

El incidente ocurrió sobre un asiento desocupado, provocando que el avión se llenara de humo.

Ante la situación de emergencia, la tripulación de Aeroméxico activó los protocolos de seguridad, por fortuna no se registraron lesionados.

Esto se sabe sobre la batería externa que explotó en pleno vuelo de Aeroméxico

Hasta el momento, se desconoce por qué explotó en pleno vuelo de Aeroméxico la batería de litio.

De acuerdo con un comunicado, Aeroméxico detalló que tras el percance la nave logró aterrizar sin ningún problema y posteriormente el dispositivo fue entregado a las autoridades.

“Ante este incidente, Aeroméxico activó sus protocolos de seguridad y posteriormente la aeronave aterrizó sin inconvenientes. A su llegada al aeropuerto, el dispositivo fue entregado a las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.” Aeroméxico

Aeroméxico también exhortó a sus pasajeros para que hicieran caso a las recomendaciones de vuelo sobre el uso de baterías de litio.

En especial porque son artefactos peligrosos, los cuales pueden generando incendios o explosiones como la que ocurrió en el vuelo AM371.

¿Por qué explotó una batería externa en pleno vuelo de Aeroméxico? Esto se sabe (Aeroméxico )

Una batería de litio es propensa a sobrecalentarse debido a un descontrol térmico causado por un cortocircuito interno, daños o golpes o una sobrecarga eléctrica.

Por tal razón Aeroméxico es claro en su reglamento de seguridad para viajar con baterías de litio.

La aerolínea permite a sus pasajeros llevar en su equipaje de mano hasta 2 piezas de baterías pequeñas y medianas, tanto recargables como no recargables.

En caso de ser recargables deberán tener entre 100Wh y 160Wh.

Además de estar en su empaque original, o terminales aisladas o en bolsas individuales de plástico.