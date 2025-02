“Defender o negar nuestro defectos cuando se nos reprenden, es aumentarlos.” FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Por si faltaran ejemplos, nos estamos cerciorando de la podredumbre de Morena cortesía de Ismael El Mayo Zambada. Gracias a que su asesor jurídico —o sea su abogado— es Juan Pablo Penilla Rodríguez, se descubre otro lazo entre los políticos de la 4t y el narco.

Todo esto que está sucediendo pareciera un culebrón de pacotilla (o sea, de 4t), mas el asunto es que ni es telenovela ni al país conviene.

Primer acto

La carta de Zambada amenazando al gobierno de México que si no le extraditan, la relación México-EU sufrirá un “colapso” a partir de lo que él testifique. Aunque el colapso anunciado por el capo ha puesto a temblar a más de uno, no deja de ser cierto el que el narcotraficante no se enteró de que YA sufrimos un mega colapso gracias a Trump.

Segundo acto

El gobierno de Tamaulipas se deslindó del licenciado Juan Pablo Penilla Rodríguez, asesor de El Mayo Zambada. Pero como buena administración morenista, dice que no es ni ha sido servidor público, ni asesor honorífico del ejecutivo estatal y, al mismo tiempo, señala que el documento que se expidió en su momento a dicha persona quedó anulado… como consta en el Periódico Oficial del Estado… Traducción: el nombramiento que le dio Américo Villarreal, gobernador morenista, en enero de 2023 fue real. Esto es, sí fue su asesor honorífico…

Tercer acto

Juan Pablo Penilla Rodríguez recibió premios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Se le llamó “embajador internacional por la paz” por Morena y él afirmó que se requería una reforma de “gran calado en el poder judicial” (31/julio/2023). Y si, viendo que es abogado del capo de los narcotraficantes, subraya lo errónea que es esta reforma.

Se sabe que quien solicitó la distinción para el abogado fue la exdiputada panista María Teresa Castell. Mientras que en el Senado (7/Nov/2024), el senador morenista Juan Carlos Loera fue el anfitrión de la entrega del premio “Patria”. Aunque el dador del premio fue una OSC, el prestar las instalaciones del Senado genera este tipo de problemas.

Otras negativas

En el Congreso Nacional de la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) de 2020 estuvieron presentes entre otros: Pedro Haces, Ricardo Monreal y Penilla. Este último no estaba sentado entre el público. Estaba en el presídium de honor, tan solo tres filas detrás de López Obrador. ¿También dirán que es una foto de campaña?

¡Hermoso! Pedro Haces padre es diputado federal de Morena, opositor a la reforma de 40 horas y defensor de los toros. El hijo es diputado local morenista por la CDMX. ¿Apoyarán ambos la reforma propuesta por Claudia Sheinbaum en contra del nepotismo?…

Giro de la Perinola

(1) El gobierno de Tamaulipas, Luisa María Alcalde y no pocos legisladores morenistas niegan conocer al Lic. Penilla. Sí, definitivamente, de “penilla” llevarse con el abogado de un narco. Lo hubieran pensado antes. Ahora, aunque nieguen la cercanía, las pruebas están ahí. Podrán negarlo, pero fue cercano. La pregunta es su cercanía continúa. Y luego se enojan de que se les llame narcogobierno…

(2) Hay foto de Claudia Sheinbaum con Juan Carlos Penilla. Estas pueden ser de tantas fotos de gente que, sin ella conocerlos, se acercaron a la candidata para sin retratados. Hasta ahí no hay problema ni nada que achacarle a la hoy presidenta. Pero… el reconocimiento que le dio Morena a ese señor en ambas cámaras legislativas, pero el nombramiento que tuvo en su momento con Américo Villarreal y el ser uno de los invitados “vip” en un evento en la CATEM, señala que ni va solo, que muchos en Morena lo han tratado y que, sí, Sheinbaum está pagando los platos rotos de los 4t. Una vez más.