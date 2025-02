El gobierno de México podría no pedir la repatriación de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa, por temores de una crisis diplomática con Estados Unidos.

El viernes 21 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que se analizaba la repatriación de El Mayo Zambada, luego de que el capo hiciera llegar una carta al Consulado de México en Nueva York para exigir su retorno por “secuestro” e impedir así que sea condenado en Estados Unidos.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que se analizaría la solicitud de El Mayo, destacó que en dado caso de proceder con su repatriación no se estaría defendiendo al narcotraficante, sino la garantía de la defensa de los derechos humanos de un ciudadano mexicano.

No obstante, se dio a conocer que el gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum no ve viable la repatriación de El Mayo Zambada a México, tal como lo exige el ex líder del Cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos.

Gobierno de México no pediría repatriación de ‘El Mayo’ Zambada ante posible crisis con Estados Unidos

Como parte del análisis a la repatriación de El Mayo Zambada, El Universal tuvo acceso al reporte realizado por el gabinete de seguridad del gobierno de México.

De acuerdo con dicho análisis, el gabinete de seguridad sugirió a Claudia Sheinbaum no autorizar el regreso de El Mayo por temores a una crisis diplomática con Estados Unidos.

Ello en tenor de las políticas de Donald Trump para endurecer el combate a los cárteles del narcotráfico de México (declarados ya como terroristas) y frenar así el tráfico de drogas, principalmente de fentanilo.

Lo que sugiere el gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum es que Donald Trump podría interpretar la repatriación del capo mexicano como que el gobierno de México protege a criminales, y en consecuencia, tomar represalias contra el país.

Esta insinuación se suma a otras preocupaciones en la relación bilateral México-Estados Unidos ante una posible “invasión” del país estadounidense al territorio mexicano, que derivó en que Claudia Sheinbaum impulsara una reforma constitucional para defender la soberanía nacional.

Según el mismo reporte, la Fiscalía General de la República (FGR) podría abrir una investigación interna para determinar si el traslado de El Mayo a Estados Unidos constituye un delito en México como secuestro transfronterizo.

Carta completa de El Mayo Zambada y sus puntos clave (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Gabinete de seguridad de México pide rechazar repatriación de El Mayo Zambada y sugiere medidas a tomar

En el análisis del gabinete de seguridad de México, éste brindó una serie de medidas a tomar como sugerencia del rechazo de la repatriación de El Mayo Zambada.

De esta manera pidió que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite a Estados Unidos información sobre la captura del narcotraficante así como su traslado a Texas, a través de una postura “neutral”.

Además, sugiere que se le brinde protección consular mínima acorde con los tratados internacionales y se negocie la posibilidad de que no se le otorgue la pena de muerte a El Mayo Zambada en conformidad con la política exterior de México.

Por otra parte, se deberá también mantener el contacto con las autoridades estadounidenses y tener conocimiento del proceso penal del capo en Estados Unidos, con el fin de comprobar que sea apegado a derecho, pero sin solicitar la nulidad del debido proceso ni la repatriación del ex líder criminal.

Sobre todo, el gabinete de seguridad reiteró la importancia de que el gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum no hagan declaraciones que pudieran interpetarse como una defensa a El Mayo Zambada y que desaten una crisis diplomática con Estados Unidos.

Respecto a la solicitud de repatriación, será el martes 25 de febrero cuando la FGR emita un pronunciamiento sobre el estatus de la misma y la situación de El Mayo Zambada.