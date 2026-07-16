En tiempos donde la política suele reducirse al ruido, a la coyuntura o a la confrontación fácil, espacios como este permiten hablar con seriedad de lo que verdaderamente importa: el rumbo del país, la defensa de nuestra soberanía y el futuro que queremos construir desde cada estado, desde cada municipio y desde cada comunidad.

México vive un momento decisivo. La soberanía nacional no es una frase de discurso ni una bandera que se levanta únicamente en fechas históricas. La soberanía se defiende todos los días cuando se toman decisiones pensando primero en la gente; cuando se protege el territorio, los recursos, la economía familiar, el campo, el agua, la seguridad y la dignidad de las comunidades. Se defiende cuando un país decide caminar con voz propia, sin pedir permiso para construir su destino.

Esa visión de soberanía también debe tener una expresión local. Porque no hay transformación nacional posible si no se construye desde los estados. Y en Querétaro, esa conversación ya comenzó.

El 2027 será una fecha importante para nuestro estado. No solo por lo electoral, sino por lo que representa: la oportunidad de decidir qué tipo de Querétaro queremos para los próximos años. Un Querétaro que conserve lo que ha funcionado, sí, pero que también tenga la valentía de reconocer lo que debe mejorar. Porque amar a Querétaro no significa negar sus problemas. Amar a Querétaro significa conocerlos, enfrentarlos y trabajar todos los días para resolverlos.

Yo creo profundamente en Querétaro. Lo conozco, lo he caminado y lo he escuchado. No hablo del estado desde un escritorio ni desde una fotografía de campaña. Hablo de sus comunidades, de sus calles, de sus caminos, de sus colonias, de sus mercados, de sus jóvenes, de sus mujeres, de sus productores, de sus trabajadores, de sus familias que todos los días salen adelante con esfuerzo y esperanza.

Por eso puedo decirlo con claridad: conozco las necesidades de Querétaro porque he estado ahí. Porque he recorrido el estado una y otra vez. Porque he escuchado lo que preocupa en la capital, pero también lo que se vive en la Sierra, en el semidesierto, en los municipios metropolitanos, en las comunidades rurales y en las zonas donde el crecimiento no siempre ha significado bienestar para todos.

Querétaro tiene enormes fortalezas. Tiene talento, trabajo, industria, historia, cultura, campo, juventud y una ubicación estratégica que lo convierte en uno de los estados más importantes del país. Pero también tiene retos que no pueden ignorarse: movilidad, agua, seguridad, vivienda, desigualdad regional, protección ambiental, oportunidades para jóvenes y atención real a las comunidades que durante años han sentido que el desarrollo pasa cerca, pero no siempre llega hasta su mesa.

Ahí es donde la política debe servir. No para dividir, no para prometer lo imposible, no para administrar discursos vacíos. La política debe servir para ordenar prioridades, escuchar con humildad y tomar decisiones con firmeza.

Por eso, cuando se habla de liderar la coordinación de la Cuarta Transformación en Querétaro, no se habla de una aspiración personal aislada. Se habla de una responsabilidad histórica. Se habla de construir una alternativa seria, cercana y preparada para encabezar una nueva etapa en el estado. Una etapa que entienda que Querétaro puede estar mejor; que no se trata de destruir lo que existe, sino de corregir lo que falta, fortalecer lo que funciona y abrir caminos donde hoy hay puertas cerradas.

La 4T en Querétaro debe tener identidad propia. Debe tener rostro queretano, sensibilidad queretana y soluciones queretanas. No se trata de copiar modelos ni de imponer visiones ajenas. Se trata de construir desde nuestra realidad, desde nuestra gente y desde nuestra historia. Se trata de hacer una transformación con orden, con capacidad, con territorio y con amor profundo por el estado.

Y lo digo con plena convicción: no cualquiera puede encabezar ese esfuerzo. Querétaro necesita liderazgo, pero también necesita conocimiento real del territorio. Necesita experiencia, pero también sensibilidad. Necesita visión de futuro, pero también los pies bien puestos en la tierra.

He recorrido Querétaro no para aparecer, sino para entender. No para saludar de paso, sino para escuchar. No para llegar con respuestas fabricadas, sino para construirlas con la gente. Y eso hace una diferencia enorme. Porque quien no conoce el territorio, difícilmente puede transformar su realidad. Quien no ha escuchado a una madre preocupada por la seguridad de sus hijos, a un joven buscando oportunidades, a un productor preocupado por el agua o a una familia que tarda horas en moverse de un punto a otro, no puede hablar con seriedad del futuro del estado.

Querétaro necesita una política más humana. Una política que vuelva a mirar a los ojos. Que no se conforme con cifras bonitas mientras hay comunidades esperando caminos, servicios, apoyos y oportunidades. Que no presuma crecimiento si ese crecimiento no se traduce en bienestar compartido. Que no le tenga miedo a decir que hay cosas buenas, pero también muchas cosas que pueden hacerse mejor.

El futuro de Querétaro no puede construirse desde la soberbia. Debe construirse desde la humildad de escuchar y la firmeza de actuar. Desde una visión que una, no que fracture. Desde una coordinación política que entienda que la transformación no se decreta: se trabaja, se organiza, se camina y se demuestra.

La soberanía nacional empieza también por tener estados fuertes, libres, justos y conscientes de su responsabilidad histórica. Querétaro debe ser parte de esa visión de país. Debe aportar al México que está cambiando, pero también debe abrir su propia ruta de transformación.

Rumbo al 2027, la pregunta no será solamente quién quiere. La pregunta será quién conoce, quién ha caminado, quién ha escuchado, quién entiende y quién tiene la capacidad de encabezar un proyecto serio para Querétaro.

Yo estoy listo para seguir caminando. Listo para seguir escuchando. Listo para seguir construyendo con quienes creen que Querétaro puede ser más justo, más fuerte, más humano y más cercano a su gente.

Porque Querétaro no necesita improvisación. Necesita rumbo. Necesita territorio. Necesita liderazgo. Y, sobre todo, necesita a alguien que lo conozca y comprometido con el presente y futuro de nuestro estado.

Agradezco profundamente a Federico Arreola por abrir este espacio de reflexión, diálogo y pensamiento público.