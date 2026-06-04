El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías acompañó al gobernador del estado Mauricio Kuri González, en la presentación de la modernización y ampliación de la Celda de Pruebas de ITP Aero México, donde destacó que esta semana el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) colocó a Querétaro y su zona metropolitana en el primer lugar nacional de competitividad, resultado del trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad para generar condiciones de crecimiento, desarrollo y calidad de vida para las familias queretanas.

Felifer Macías afirmó que este reconocimiento confirma el momento de crecimiento que vive Querétaro y refleja el impacto de una estrategia que privilegia la certeza jurídica, la seguridad, la generación de empleo, la innovación y el desarrollo económico. Además, destacó que, gracias a la visión de futuro del gobernador Mauricio Kuri, a la política económica impulsada por la Secretaria de Desarrollo Sustentable y al trabajo conjunto de los ayuntamiento metropolitanos, Querétaro y su zona metropolitana superan a polos de desarrollo como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Estos logros, simple y sencillamente, no serían posibles si grandes empresas como ITP no hubieran creído en Querétaro, el kilómetro 0 de la industria aeronáutica en Querétaro. Ustedes son testigos de cómo ha crecido esta ciudad, todo lo que ha evolucionado, y es precisamente porque empezó con un granito de confianza, de fe, que derivó a lo que hoy se inaugura y es la expansión de más de 100 millones de pesos de ITP. Pero también es gracias a nuestra sociedad, es gracias a la academia, es gracias a una ciudad civil que participa, es gracias al talento queretano Felifer Macías

Indicadores de desarrollo urbano, seguridad y Estado de Derecho destacan en Querétaro

Añadió que los indicadores que evalúa el IMCO corresponden a temas en los que los municipios y el Gobierno del Estado trabajan, como el respeto al Estado de Derecho, el empleo formal, la seguridad, el desarrollo urbano, la innovación y la tecnología. También, señaló que la coordinación entre gobierno, sociedad, iniciativa privada y academia, permite consolidar las condiciones para que Querétaro mantenga su liderazgo nacional y continúe como un destino atractivo para la inversión y generación de oportunidades.

La CEO de ITP Aero México, Eva Azoulay, señaló que desde la llegada de la empresa a Querétaro en 1998, la planta ha evolucionado junto con la ciudad hasta convertirse en una de las instalaciones de fabricación aeronáutica más avanzadas de América Latina, gracias al apoyo del gobierno, las universidades y el talento local. Así mismo, agregó que Querétaro ha sido y es una pieza clave en su estrategia de expansión, por lo que reafirmó el compromiso de la empresa de invertir para crecer junto con la ciudad.