La amenaza de la cobranza judicial es una de las herramientas más utilizadas por los despachos de cobranza para infundir miedo y presionar el pago. En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, entendemos que recibir llamadas o cartas que anuncian un inminente embargo genera una enorme ansiedad. Sin embargo, es fundamental entender que la gran mayoría de estas amenazas son falsas y forman parte de una estrategia de presión extrajudicial.

Saber si su deuda (tarjeta de crédito, préstamo personal, hipoteca, automotriz, etc) ha cruzado el umbral de la cobranza extrajudicial a la judicial es crucial, ya que esto determina el tipo de defensa que debe implementar. Aquí le explicamos cómo distinguir la realidad de la mera intimidación.

La diferencia fundamental: cobranza extrajudicial vs judicial

Antes de entrar en pánico, es vital diferenciar los dos tipos de cobranza:

1. Cobranza extrajudicial: es la que realizan los despachos de cobranza contratados por la institución financiera (banco, tienda departamental, microfinanciera). Incluye llamadas, mensajes, correos electrónicos, visitas a domicilio (a menudo con amenazas de embargo), y cartas con sellos falsos o lenguaje intimidatorio. En esta fase, no hay intervención de un juez.

2. Cobranza judicial: esta fase solo inicia cuando el acreedor ha presentado formalmente una demanda mercantil ante un juzgado. La deuda deja de ser un asunto entre usted y el banco para convertirse en un litigio legal. Es un proceso costoso y tardado para el acreedor, por lo que generalmente solo se inicia para montos significativos o cuando el deudor ha ignorado por completo la comunicación durante un largo periodo.

Los únicos indicadores válidos de una cobranza judicial

Si recibe una llamada telefónica o una carta simple que dice “su deuda está en manos de nuestros abogados y será embargado mañana”, es un claro indicador de que aun su deuda se encuentra en cobranza extrajudicial. La única manera real de saber que su deuda está en proceso judicial es a través de la notificación oficial de un juzgado.

Para que una cobranza sea considerada judicial, deben cumplirse los siguientes requisitos:

1. El emplazamiento (la notificación formal)

Este es el único documento que tiene validez legal. El emplazamiento es el acto mediante el cual un actuario o un ejecutor del juzgado se presenta en su domicilio para informarle formalmente que ha sido demandado.

Características del emplazamiento legítimo:

* Debe ser entregado por una persona que se identifica como actuario o notificador del juzgado (y debe mostrar su identificación oficial).

* Debe contener el sello y el nombre del juzgado (por ejemplo, juzgado civil de primera instancia).

* Debe indicar el número de expediento o juicio mercantil.

* Debe especificar el nombre del demandante (el banco o la institución que cedió la deuda).

* Debe incluir copias de la demanda y los documentos base de la acción (el contrato de crédito).

Si usted no ha sido notificado personalmente por un actuario judicial, su deuda, por muy agresiva que sea la cobranza, sigue siendo extrajudicial.

2. Actos de requerimiento y embargo al momento de la notificación (solo en juicio ejecutivo mercantil)

En algunos tipos de juicios mercantiles (como el ejecutivo mercantil), el primer acto del emplazamiento puede incluir un requerimiento de pago y, en caso de no realizarse, el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. Este acto también debe ser realizado por un actuario judicial, siguiendo un mandato expreso de un juez.

Si un cobrador privado o un abogado que no es funcionario judicial intenta realizar un embargo o le pide que firme documentos de embargo, está cometiendo un delito . El embargo solo puede ser ejecutado por la autoridad judicial competente.

Cómo verificar la existencia de un juicio

Ante la duda o si ha recibido una notificación que parece oficial, la verificación es obligatoria. No se quede con la palabra del cobrador.

1. Revise la documentación: si le entregaron un documento, verifique el nombre del juzgado y el número de expediente.

2. Acuda al juzgado: diríjase directamente al juzgado que aparece en el documento con el número de expediente. Pregunte en la oficialía de partes si existe un juicio mercantil con ese número y si usted figura como demandado. Esta es la única forma 100% segura de confirmar la situación.

3. Consulte el Boletín Judicial: en muchas jurisdicciones, los juzgados publican un boletín diario con los acuerdos y notificaciones. Si su nombre aparece en este boletín relacionado con un juicio mercantil, es una señal de que el proceso ha comenzado.

La importancia de la defensa temprana

Si usted confirma que existe una demanda judicial en su contra, el tiempo es su mayor enemigo. Una vez emplazado, usted tiene un plazo muy limitado (generalmente 8 días) para nombrar un abogado y contestar la demanda. Ignorar el emplazamiento resulta en un juicio que se irá en rebeldía, lo que complicaría por mucho, su situación.

Si se encuentra en esta situación, es vital mantener la calma, documentar todo y buscar asesoría legal especializada de inmediato.

Recomendación de la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor

La Organización Nacional de la Defensa Del Deudor siempre recomienda que, ante cualquier amenaza de cobranza judicial, mantenga la calma y exija la documentación oficial. No realice pagos parciales bajo presión si no tiene la certeza de la situación legal de su deuda.

Si ha sido notificado formalmente por un juzgado o si tiene dudas sobre la legalidad de los métodos de cobranza que está experimentando, acérquese a las autoridades competentes como la CONDUSEF (si el acreedor es una institución financiera) o PROFECO (si es una tienda o servicio).

Para obtener una evaluación precisa de su situación de endeudamiento y recibir la orientación necesaria para enfrentar un proceso judicial o negociar su deuda de manera segura, le recomendamos encarecidamente contactar a la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor. Estamos aquí para asegurar que sus derechos sean respetados y que reciba la justicia que merece.