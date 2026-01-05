En el marco del Día de Reyes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que durante el 5 y 6 de enero se llevará a cabo un operativo de vigilancia y verificación a nivel nacional, con el objetivo de vigilar precios, información comercial, promociones, garantías y seguridad.

Profeco cuidará a los Reyes Magos con operativo a nivel nacional

La Profeco dio a conocer que, a través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, junto con 38 Oficinas de Defensa del Consumidor y personal de la Procuraduría, se vigilará el estricto cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Infraestructura de la Calidad y Normas Oficiales Mexicanas.

Con este operativo, la Procuraduría tiene como objetivo verificar que se respeten precios, promociones y respeto de garantías, al mismo tiempo que se brinde información clara y veraz.

Profeco aseguró que se vigilarán los precios y promociones durante el 5 y 6 de enero (Cortesía)

De acuerdo con la Profeco, las principales áreas donde se estará vigilando son:

Jugueterías

Panaderías

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

Comercios de temporada

Mercados

Restaurantes

Centros de espectáculos

Por otra parte, la Profeco hizo un llamado a revisar el “Quién es Quién en los Precios”, donde se está monitoreando el precio de más de 500 juguetes, monitoreo que fue presentado por Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco. El funcionario invitó a los Reyes Magos a consultar esta herramienta para conocer el precio adecuado de los juguetes.

Finalmente, la Profeco aseguró que a través de sus canales institucionales, los Reyes Magos se pueden acercar para recibir orientación, denunciar quejas y pedir ayuda sobre el incumplimiento dentro de estos sectores de alta demanda.