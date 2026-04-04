¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Con la Semana Santa llega una verdadera tradición culinaria, que nos viene de España. Allá reina el bacalao en sus distintas formas, los variados potajes, y no pueden faltar las torrijas; pero aquí en México, ¿qué platillos son los más degustados en esta temporada?

La principal característica es la ausencia de la proteína, concretamente de las carnes rojas, y por eso se prefieren platillos hechos con pescado, pollo, verduras y legumbres. Sin embargo, hay platos que, por lo complicado de su elaboración, se observan cada vez menos en las casas mexicanas, como los tamales de charales, tortitas de huazontles rellenos de queso, el mextlapique originario de la zona lacustre del Valle de México, los peneques o las tortitas de ahuatle.

Ya sea por la dificultad de encontrar los ingredientes o por las largas preparaciones que requieren, estos platillos poco a poco han ido desapareciendo de las mesas de nuestro país.

No obstante, hay otros platillos que durante la cuaresma siguen teniendo fuerza, como los famosos romeritos con mole con sus tortitas de camarón seco; o el pescado, ya sea a la talla, a la plancha, a la sal, al ajillo, a la veracruzana, que sigue siendo muy popular en el gusto de la gente; lo mismo pasa con caldo de pescado y de camarón, que en esta época es prácticamente obligatorio degustar.

Y un postre que no puede faltar: la capirotada, que se elabora con el pan duro de la semana y se le pone queso Cotija; y ni modo, el mejor que he probado es el que hacia mi abuela, he de decirlo.

Pero si no tienen ánimo de meterse estos días a la cocina, y prefieren nada más disfrutar de la comida, les traigo varias opciones a donde pueden ir este fin de semana, y cerrar con broche de oro la semana mayor.

El primero se encuentra en la colonia Roma norte, en la calle de Sinaloa 248, y lo dirige la destacada chef Lula Martín del Campo; y es que además este lugar tiene un plus, pues utiliza un tipo de pesca sostenible a través de una alianza con “Pesca con Futuro”. Me refiero al lugar que se llama Marea.

Algunos de sus platillos más destacados son el pescado zarandeado, típico del litoral del Pacífico, el coctel de camarón pero al estilo “Acapulco”, y no pueden dejar de probar las deliciosas “tostadas de Marlín” ni su taco “estilo Baja California”, cuyo rebozado que se hace con el pescado lo vuelve extraordinario.

Esta excelente comida se puede maridar con la diversidad de mezcales que ofrece el lugar; eso sí, no es precisamente barato pero vale la pena, el consumo -sin bebidas- ronda los $700/$800 pesos por persona.

Otro lugar que les voy a recomendar es literalmente un puestecito, se llama El Jarocho de las Lomas y se ubica en Iturrigaray 105, en Lomas Virreyes; este lugar es famoso por sus ceviches y sus cocteles, y lo mejor es que tiene las tres B, es bueno, bonito y barato, el consumo promedio ronda los $200 pesos y de verdad es toda una experiencia gastronómica disfrutar de pescado fresco en un puesto callejero en las Lomas.

Tienen los clásicos “Vuelve a la vida”, “Campechano”, “de Camarón” y sus ceviches, de pescado, de jaiba, también hay filetitos por aquellos que no sean tan afectos al marisco.

Por supuesto que hay muchas opciones para comer en la ciudad, desde restaurantes clásicos de toda la vida como El Cardenal, hasta de cadena como los Sanborns o Toks, el punto es que ustedes vayan a donde más les guste.

O si prefieren, quedarse en casa a cocinar y mantener viva la memoria gastronómica, ¡adelante!, todo se vale. Bon appétit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera