¡Bienvenidos amantes de la gastronomía ! Nada mejor para este fin de semana que recibir el equinoccio de primavera con un plan que nos invite a la relajación y a la reflexión. Y es que con los tiempos que corren, se vuelve necesario “desconectar”; por eso les tengo tres propuestas distintas para salir a pasear, comprarse un libro y leerlo mientras tomamos un cafecito... O dos.

Aprovechemos que en nuestra ciudad tenemos lugares espectaculares, dignos de visitarse; este es el caso de “Mandrake Café”, dentro de la remodelada Casa Petrea, un edificio histórico del siglo XVII que además alberga la librería “Mercurio”, justo en el número 81 de la calle de Donceles, entre Palma Norte y Brasil, en la colonia Centro.

Es una edificación maravillosa, a escasos metros del Zócalo y del Templo Mayor, y es un lugar ideal para descubrir su “jardín secreto”, librería y cafetería incluidas, para darse un respiro de la vida de esta ajetreada ciudad.

Un dato para resaltar: Donceles es conocida como la “calle de las librerías de viejo” y esta no es la excepción, hay libros de segunda mano, desde clásicos de la literatura universal, de México, contemporánea, como también libros de historia, viajes, arte e idiomas.

Así que puedes darte la vuelta, tomarte un café de Chiapas, acompañado de una interesante variedad de pan recién hecho, pero también es una excelente opción si quieres ir a desayunar y luego pasear por el Centro Histórico de la ciudad y visitar algunos de los muchos museos que hay alrededor.

Tienen muchas alternativas, desde los famosos “french toast” si eres de paladar dulce, o para aquellos que prefieren empezar con algo salado la oferta es amplia: huevos en distintas presentaciones, los imprescindibles y típicos chilaquiles, y también hay sándwiches, de jamón y de queso. Un lugar que de verdad no se pueden perder.

Hay otro lugar, también en la calle de Donceles, pero casi llegando a Argentina. En el número 104 encontraremos una joya imperdible de la Ciudad de México que se llama “Colegio Café”. Es una cafetería dentro de un bellísimo edificio del barroco novohispano, y que está al lado de la librería de El Colegio Nacional.

Esta hermosa edificación data del año 1754, y es lo que antiguamente se conocía como “Colegio de la Enseñanza de la Antigua Compañía de María”; como ya se estarán imaginando, esta construcción en algún momento albergo a la Suprema Corte de Justicia, y en 1943, por decreto del entonces Presidente de la República Ávila Camacho, este lugar nació como un espacio para que artistas, escritores, científicos compartieran su conocimiento.

Este es el lugar al que tienes que venir si quieres tomarte un café americano, cappuccino, frappé, o su especialidad que es un latte con crema irlandesa, acompañado de una chapata, un sándwich o una de sus varias ensaladas, mientras lees alguno de los libros que venden en la librería; sepan ustedes que su catálogo cuenta con ediciones especiales, biografías, pensamiento jurídico contemporáneo, coediciones, memoria del Colegio Nacional, músicos y medicina.

Y por último, salimos del centro de la ciudad y nos vamos al sur, al barrio de San Ángel donde nos encontraremos con la “Cafebrería El Péndulo”. Ubicado en Av. Revolución número 1500, es un lugar bellísimo, que combina arquitectura cortesía de Aizenman-Arquitectura y Buró Verde Arquitectura, donde mezclan una estructura de doble altura con plantas que le dan vida al lugar.

El menú es amplio, cuentan con opciones de desayuno, comidas y cenas, pero también ofrecen menú infantil para los más peques. Los sábados y domingos tienen un concepto de “desayunos musicales”, y su oferta es muy variada, desde fruta, con queso cottage, yogurt, pasando por infinidad de formas de comer huevo, chilaquiles, enchiladas y por supuesto, sus molletes.

También hay opción de “brunchear”, o de plano comer; su cocina es contemporánea internacional y tienen una interesante carta de vinos, que se vende por copeo o por botella, con bodegas como L.A. Cetto, Casa Madero, Vinícola Santa Elena de México, Salas Bajas y Barbastro así como Finca Constancia de España o La Pruina de Italia.

Sin duda alguna, una opción para desayunar, comer o cenar en fin de semana, rodeado de libros, de las últimas novedades literarias, en un ambiente bohemio y acogedor que invita a bajar el ritmo, y a sumergirnos en el mundo de la literatura. Tres opciones ideales para recibir la primavera de una forma distinta. Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera