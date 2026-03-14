¡Bienvenidos amantes de la gastronomía ! Este fin de semana habrá muchísima actividad gastronómica en la ciudad, así que veremos cómo dividimos nuestro tiempo, porque todo promete.

Comencemos con un evento que se celebra año con año, y sigue creciendo de forma exponencial; se trata de “Sabores Polanco”, a celebrarse este fin de semana en el Campo Marte a un lado del Auditorio Nacional, que contará con la participación de más de 220 expositores y más de 75 restaurantes.

Habrá catas, degustaciones, talleres y experiencias de lujo, como el “Salón de la Excelencia” donde se podrá probar jamón ibérico de altísima calidad, así como el famoso “caviar”; esto y más ofrecerá dentro de sus experiencias premium.

En esta ocasión el estado invitado es Guanajuato, que además de su gastronomía, ahora nos sorprende por los grandes vinos que produce; toda una revelación dentro del mundo vitivinícola con unos “caldos” excelentes, y si no los conocen, esta puede ser una maravillosa oportunidad para degustarlos.

Un plus, habrá música en vivo para amenizar los dos días; los boletos se adquieren a través del sistema Ticketmaster, para menores general el costo es de $1,922 pesos y para adultos es de $3,844 pesos, la entrada incluye todas y cada una de las degustaciones, tanto de alimentos, bebidas y postres, al aire libre.

Las entradas premium tienen un costo de $3,782 pesos para menor, y $7,564 pesos para adulto, e incluye acceso VIP, áreas exclusivas de descanso, baños privados y servicio de concierge. Además de experiencias gastronómicas de alto nivel, actividades exclusivas, terraza con mixología y de regalo un termo Stanley Quencher.

La siguiente es la “Feria del Mundo 2026”, que se llevará a cabo desde el día 11 de marzo hasta el sábado 14, en el Campus del Tec de Monterrey que está al sur de la Ciudad de México, en la Alcaldía Tlalpan.

La entrada es libre y están desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, en la plaza externa del Tecnológico de Monterrey. Ahí encontrarán una oferta de más de 40 países, donde se unen la comida, la moda, música y las artesanías de diversas culturas.

Un pretexto ideal para salir con la familia y visitar gastronomías diferentes en un solo lugar, donde además podrán conocer otras expresiones artísticas y culinarias de otros países, un excelente plan sin duda.

La “Feria del Pulque y la Barbacoa 2026” cumple 21 añitos de celebrarse, y se llevará a cabo este fin de semana en la explanada de la Alcaldía Magdalena Contreras. Podremos disfrutar de pulque artesanal, desde el tradicional hasta los clásicos curados con una variedad insospechada de sabores, y también habrá distintas barbacoas para degustar y maridar.

Sin embargo, para aquellos que no sean tan afectos a la barbacha, también habrá venta de antojitos mexicanos , y se contará con la participación de diversos expositores de mermeladas artesanales, moles, chocolates, postres, galletas y artesanías para su venta.

El evento estará amenizado por música en vivo, así que se convierte en una posibilidad más para pasar el fin de semana, disfrutando de un buen consomé, acompañado de unos ricos tacos de barbacoa, bañados con la deliciosa salsa, del color que ustedes prefieran, mientras escuchamos música en vivo, y saboreamos un pulque de guayaba, por ejemplo.

Y por último, no se pierdan el “Festival del Taco y el Asado 2026” en Amecameca. Pueden aprovechar que no está lejos de la Ciudad de México, y pueden hacer algo diferente para este fin de semana; la entrada es gratuita y se llevará a cabo en la Unidad Deportiva de Amecameca (carretera Amecameca-Ayapango, Estado de México).

El festival tendrá países invitados como Chile, Argentina, Colombia y Venezuela. Es una buena oportunidad para conocer, en un solo lugar, ejemplos de la gastronomía típica de estos países. Contarán también con una carrera de botargas, música, y espectáculos de lucha libre, además juegos mecánicos y un área para los menores.

Cualquiera que sea su elección, hay propuestas para todos los gustos y los bolsillos, el chiste es disfrutar estos días previos a la llegada de la primavera, ya sea con la familia o amigos, o con ambos. ¡Bon appétit!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera