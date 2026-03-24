Jalisco fue confirmado como anfitrión de la ceremonia de la Guía Michelin México 2026, consolidándose ahora como uno de los lugares gastronómicos más importantes de México.

El anuncio llega tras la expansión de la prestigiosa Guía Michelin en México, que para 2026 incluirá nuevos estados como:

Jalisco

Puebla

Yucatán

Estos estados se suman a Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León como Guía Michelin y destino gastronómico de talla internacional.

Confirman a Guadalajara como sede del evento Michelin 2026

La ciudad de Guadalajara en Jalisco, será el escenario donde se entregarán las nuevas estrellas Michelin en 2026, evento que reunirá a chefs, restauranteros y expertos gastronómicos de talla internacional el próximo 20 de mayo.

“Estamos encantados de llevar la Ceremonia de la Guía Michelin a Jalisco, una región conocida por su dinámica escena culinaria y sus profundas tradiciones. Este es un momento especial para destacar el talento de los chefs locales, la dedicación de sus equipos y el patrimonio cultural que hace que la gastronomía mexicana sea tan excepcional”. Director Internacional de la Guía Michelin

Esta designación de la Guía Michelin 2026 a Jalisco, reconoce la riqueza culinaria del estado, pero además también lo proyecta como destino global para el turismo gastronómico.

Este evento gastronómico llega a México en un momento clave con eventos internacionales como el Mundial de Futbol 2026 del que el país es sede.

Por lo que la incorporación de Jalisco a la Guía Michelin representa un paso estratégico para posicionar su cocina, la cual es famosa por platillos como la birria o la torta ahogada, en el escenario internacional.

Este reconocimiento impulsa toda la cadena turística y económica del estado mexicano, que van desde restaurantes hasta productores locales, al atraer turistas que utilizan la guía como referencia para elegir destinos culinarios.