Este 26 de diciembre se cumplen dos años del inicio de operaciones de la Aerolínea del Estado Mexicano, que lleva por nombre comercial Mexicana . Sabemos de sobra la polémica que existió, desde la creación de la línea aérea hasta qué nombre iba a tener.

A mí, como sobrecargo de la antigua Compañía Mexicana de Aviación, me da mucho gusto observar la marca de Mexicana, porque aunque es una empresa nueva y completamente distinta, el espíritu de ella renació.

Y es que cien años de historia aeronáutica de nuestro país no se pueden tirar a la basura, y mucho menos olvidar; ejemplo de ello lo tenemos con Aeroméxico, quien comenzó sus sueños de volar como Aeronaves de México hace 90 años y hoy, gracias a que se preservó la marca, es la encargada de llevar en alto el nombre de México a nivel internacional, como Aerovías de México.

Lo mismo sucede con la nueva Mexicana de Aviación, encargada de cuidar un legado histórico invaluable dentro de la aviación nacional. Por tal motivo nos da mucho gusto que lleguen a su segundo aniversario de la mejor manera, y vamos a ello. A nivel nacional, la nueva aerolínea del Estado, mejor conocida como Mexicana, ya ocupa el cuarto lugar en transporte de pasajeros. Se dice fácil, pero no lo es en lo absoluto.

Y antes de que algunas voces vengan a “llorar” porque se está subsidiando, quiero aprovechar para recordarles que la última vez que se concesionaron líneas aéreas por parte del Estado, fue con Vicente Fox entre 2004, 2005 y 2006, y todas y cada una de ellas se subsidiaron por el gobierno; ¿con qué?, con nuestros impuestos, desde luego.

Y lo señalo, porque a veces se les olvida ese dato; líneas aéreas que siguen vigentes dentro del mercado aeronáutico como Volaris y Viva, y otras que “ya fueron”, como Interjet, Avolar, Aladia, Global Air, NovaAir y Alma de México, todas sin excepción recibieron su respectivo subsidio.

Unas curiosamente quebraron justo a los cinco años, cuando acabó el subsidio, como el caso de Avolar, empresa de los hijastros de Vicente Fox, quienes se cansaron de jugar a “los avioncitos”.

Lo quiero dejar en claro, porque ya veo los centenares de notas que saldrán alrededor de este segundo aniversario, opinando que el subsidio que recibe Mexicana, es dinero tirado a la basura.

No les queda claro que la aviación es una actividad esencial para nuestro país; de hecho a nivel mundial, y más adelante vamos a tocar el tema.

En dos años la nueva Mexicana ya cuenta con una flota de lo más moderno: aviones Embraer modelo 195-E2, de última generación que además de reducir el ruido de los motores, ahorran combustible.

Hoy llegan a su segundo aniversario con cinco aviones totalmente nuevos, con una capacidad para transportar hasta 132 pasajeros, que las vuelve aeronaves ideales para las rutas que hoy están cubriendo, y con las que ocupan el cuarto lugar de transporte de pasajeros a nivel nacional.

Esto es un hito, porque tenemos compañías aéreas que llevan mucho más tiempo dentro del mercado aéreo , y no mueven a tantos pasajeros; que una aerolínea de reciente creación tenga esos números es un indicativo de que va por buen camino.

Poco a poco la nueva Mexicana se sigue consolidando dentro del gusto de los usuarios de transporte aéreo, y es evidente que conforme le vayan llegando más equipos, la oferta de rutas y destinos se irá ampliando, pero como decimos en mi pueblo: “despacio que tenemos prisa”.

Así como les llegaron sus cinco aeronaves, de una en una y poco a poco, porque no son carreras de velocidad, sino de estabilidad. Si todo sale bien, incluso la aerolínea podría ser rentable antes de que termine el subsidio por parte del gobierno a los cinco años.

¿Por qué la aviación es una actividad esencial? Porque permite -además de conectar gente- llevar insumos de distintos rubros, de un lado a otro de forma mucho más rápida y eficiente que otro método de transporte, como lo son medicinas, alimentos, animales y todo aquello que se compra por e-commerce.

Por este motivo, no solo México, sino el resto del mundo apoya a su aviación. No son para nada extraños los subsidios a las empresas de aviación, que los gobiernos dan de muy distintas formas.

Se les apoya generalmente a las líneas aéreas para que lleguen a aeropuertos específicos, que cubran ciertas rutas. Tanto en Estados Unidos como en Europa tienen programas especiales para este tipo de aviación, a veces se le paga una ruta a una aerolínea, otras veces se subsidia en su totalidad a la línea aérea; dependen evidentemente de muchos factores, pero la realidad es que la aviación a nivel mundial se subsidia.

Por eso no resulta nada extraño que una aerolínea reciba subsidios hasta que alcance su punto de equilibrio y como lo podemos ver, hoy la nueva Mexicana está creciendo muy bien. Sin duda, este crecimiento no sería posible sin el profesionalismo de todos los que ahí trabajan.

Por lo tanto, desde este espacio queremos felicitar enormemente, primero a su director, Leobardo Ávila, por encabezar el proyecto de acercar a la aviación a la gente, y luego a todos y cada uno de sus trabajadores, que día a día entregan lo mejor de sí mismos.

Ya es una constante, toda la gente que ha viajado por la nueva Mexicana coincide en que el servicio es maravilloso y que la atención del personal es inigualable. Por mi recomendación (léase petición) es que sigan por ese camino; van muy bien estoy segura que lo mejor está por llegar. ¡Feliz segundo aniversario!, la primera siempre será la primera.