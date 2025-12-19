El viernes 19 de diciembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó un mensaje al exterior negando nuevos ataques militares, luego que se dieran varios reportes acerca de posibles incursiones.

Vladimir Putin aseguró que esto no pasará, siempre y cuando las naciones traten a Rusia con respeto, recibiendo lo mismo a cambio.

Vladimir Putin (@ActualidadRT / Tomada de X)

Vladimir Putin no atacará a naciones que traten con respeto a Rusia

En su mensaje, Vladimir Putin mencionó que Rusia no tiene pensado realizar una operación militar en contra de países que se muestren respetuosos ante la nación europea.

Vladimir Putin declaró que si se respetan los intereses de Rusia, entonces Rusia respetará los intereses de los otros países.

Sin señalar específicamente si había alguna nación que hubiera sido considerada para una “Operación Militar”, aunque los reportes indicaban peligro para los Estados del flanco oriental; es decir, los que fueron parte de la ex Unión Soviética.

Estas palabras han sido interpretadas, de manera implícita, que podría haber repercusiones en países que se muestren contrarios a ciertas políticas públicas y del exterior del gobierno ruso.

Además reafirma que se mantendrán las “Operaciones Militares” en Ucrania, las cuales llevan desde 2022 en territorio ucraniano; aunque el conflicto comenzó formalmente en 2014.

Vladimir Putin, presidente de Rusia (Kremlin / EFE)

La OTAN mostró preocupación por posibles ataques de Rusia

La declaración de Vladimir Putin vino tras una serie de reportes y preocupaciones por parte de la OTAN, sobre nuevos ataques de Rusia a países vecinos, tanto de ellos como de Ucrania.

Como ya se dijo, la OTAN advirtió sobre “Operaciones Militares” de Rusia en naciones pertenecientes al flanco oriental, que involucra a Estados que en algún momento fueron parte de la ex Unión Soviética.

Específicamente a Letonia, Lituania, Bulgaria, Estonia y Rumania, países que colindan ya sea con Rusia o con Ucrania; de ahí que se pensara que Vladimir Putin podría extender las incursiones bélicas rusas, adentrándose en territorio europeo.

Sin embargo, por lo menos en palabras del presidente de Rusia, estos reportes eran totalmente infundados y carecían de sentido.