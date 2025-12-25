Se encuentra en Rovaniemi, Finlandia, y es parte del Círculo Polar Ártico; ahí es donde vive Papá Noel, Santa Claus , San Nicolás, Sint-Niklass, o como le suelan llamar. En esta zona de Laponia está su pueblo natal, y ahora es un gran atractivo para ir a visitar.

Lo más lo interesante es que gracias a la industria aérea que nos conecta, podemos ir de México al pueblo de Santa Claus. No es broma, saliendo de México -por la línea aérea Finnar- y haciendo escala en Helsinki, se puede llegar al Aeropuerto de Rovaniemi.

¿Se imaginan un viaje para conocer el pueblo natal de Papá Noel?, pues mucha gente ha empezado a viajar al Círculo Polar Ártico para conocer esta villa mágica, donde está por supuesto la casa de Santa Claus.

Lo mejor, es que no solamente están en época invernal; si bien es cierto es su temporada alta, también se puede visitar la villa de Santa Claus durante todo el año, para conocer su oficina y los duendes que le auxilian.

Su oficina está ubicada al lado de la plaza central del pueblo. Pero puedes ir directamente a su casa, conocer cómo vive y admirar su oficina llena de cartas que recibe de todo el mundo. Este pueblito mágico también cuenta con una oficina de correos, desde donde puedes enviarles postales a tus seres queridos alrededor del mundo con el “sello oficial del Círculo Polar Ártico”.

Otra gran actividad que no te puedes perder es hospedarte en una casita de jengibre, dentro del pueblito hay esa opción, y también tienen una gran oferta de villas y hoteles para quedarse y disfrutar más de Laponia.

Recibirás un certificado por cruzar la línea del Círculo Polar Ártico, admirar las auroras boreales y además de pasear en trineos jalados por renos, puedes visitar las granjas donde crían estas hermosas criaturas, y conocer cómo cuidan de los perros huskies.

Cuentan con un centro cultural “Korundi” cerca del centro de la ciudad de Rovaniemi, a 8 km del Pueblo de Santa Claus. Su edificio es una joya de la arquitectura lapona y tras servir como depósito de camiones de correo durante la Segunda Guerra Mundial, hoy se encarga de exponer el arte de la zona, desde exposiciones temporales hasta conciertos musicales.

Algo que debemos tomar en cuenta es que la “Santa Claus Holiday Village” cuenta con su propio supermercado, el “Santa’s Foodmarket”, donde podrás encontrar desde comida de la zona, hasta artículos de aseo personal; todo está pensado para que tu visita el pueblo mágico de Papá Noel sea la mejor experiencia.

Y lo más interesante de todo, además de tener la oportunidad de conocer el pueblo natal de Santa y toda la magia de navidad, este pequeño pueblo piensa en todo. La “Cooperativa del Pueblo de Papá Noel”, quien maneja toda la administración, ha declarado a través de su vocero, que aunque todavía les queda un largo camino por recorrer, están trabajando arduamente para conseguir que este destino se convierta en un lugar con cero emisiones de carbono.

De entrada, entienden la importancia de ser un polo de desarrollo de turismo pero sostenible, en donde todo se elabora bajo una perspectiva ambiental, comunitaria y de bienestar animal. Están conscientes de la importancia de empezar por la correcta utilización de la energía, y por ello han invertido en obtener electricidad mediante energía geotérmica, así como la realización de iglús de vidrio para alojamiento, con la finalidad de aprovechar mejor el calor.

Además, el transporte se hace en vehículos eléctricos y en el pueblo existen más de 10 puntos de carga; si te hospedas fuera del pueblo y requieres moverte, lo puedes hacer rentando un automóvil eléctrico. Tanto la villa como su estación de televisión llamada “Santa-television” utilizan energías renovables.

En Finnar pueden encontrar ofertas de vuelo desde los 13 mil y 18 mil pesos por persona en viaje redondo, con una y dos escalas, en clase turista. Aunque en promedio están entre los 25 mil a 30 mil pesos por persona. Manejan tres categorías: clase turista, turista premium y clase business.

Aeroméxico, a través de sus alianzas, también te puede conectar con Helsinki, viajando con ellos de México a destinos como París o Países y Bajos. Lo interesante es el costo por persona viaje redondo en clase turista, que saliendo de Ámsterdam podemos encontrar una tarifa de 18 mil pesos viajes redondo hasta de 30 mil pesos, y saliendo de París de 20 mil pesos hasta los 30 mil de igual forma.

Pero si quieres experimentar su clase “Premier One” el costo por persona se eleva a los 66 mil pesos -vuelo redondo- si sales de París por Air France y de 57 mil pesos si sales de Ámsterdam, nada más que en este caso la aerolínea de conexión es con KLM.

Ahora que lo saben, no hay pretexto para no visitar el pueblo natal de Santa Claus y conocer Finlandia, la zona de Laponia y el Círculo Polar Ártico, y todo gracias a la conectividad aérea que tenemos. Una razón más para considerar importante a la aviación. ¡Felices fiestas!