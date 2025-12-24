Es momento de ver cómo vamos cerrando el año; ya hablamos de las terminales aeroportuarias , pero nos falta observar cómo se ha comportado el mercado aéreo con las empresas de transporte de pasajeros. Aquí las cifras.

Partamos de que la oferta la componen aerolíneas tradicionales, regionales, de bajo costo y una chartera. Veamos cuántos pasajeros han transportado de enero a octubre de este año a nivel nacional:

• Aeroméxico (Aerovías de México) 10,112,744

• Aeroméxico Connect (Aerolitoral) 3,128,196

• Aerus 26,914

• Magnicharters (Grupo Aéreo Monterrey) 171,538

• Mexicana (Aerolínea del Estado Mexicano) 343,196

• Transportes Aéreos Regionales (TAR) 162,960

• VivaAerobus (Aeroenlaces) 20,687,515

• Volaris (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación) 17,797,032

En el caso de Aeroméxico tenemos que sumar las cifras de la troncal y de la alimentadora, lo que nos da un total de 13,240,940 pasajeros transportados, así que podemos decir que en cuanto a mover pasajeros a nivel nacional, VivaAerobus se lleva las palmas; en segundo lugar Volaris, y en un tercer puesto Aeroméxico. La nueva Mexicana se coloca en un digno cuarto lugar, y en quinta posición tenemos a la chartera Magni, para cerrar la lista con el sexto lugar de TAR, y en séptimo Aerus.

Esta es una radiografía de cómo esta posicionada la aviación de nuestro país a nivel nacional, y aquí es importante señalar varios puntos, por ejemplo, que estas cifras corresponden hasta el mes de octubre.

Falta contemplar las cifras de esta temporada alta de invierno. Todavía no sabemos cómo vamos a cerrar el año, pero no creo que las posiciones que tienen las líneas aéreas cambien mucho.

Sin embargo, quiero destacar que antes de cumplir los dos años en el mercado, la nueva aerolínea del Estado, Mexicana, se ha posicionado en cuarto lugar con un modelo de aviación regional.

Hoy cuenta con una flota totalmente nueva, compuesta por cinco aeronaves modelo E195-E2, con una capacidad para transportar 132 pasajeros, con un ahorro de combustible del 25.4% y que genera 50% menos ruido; en efecto, sus motores son actualmente de lo más silenciosos, podemos decir que “ronronean”.

Quienes insisten en ver un fracaso con la nueva línea aérea, es que poco conocen cómo funciona la aviación , y en este caso, afirmo que con pasos firmes avanza, y seguirá creciendo.

Ahora pasemos a las cifras de los pasajeros que se mueven internacionalmente. En esta lista solamente podemos incluir a cinco aerolíneas, así que veamos cuantos pasajeros viajaron internacionalmente con ellos:

• Aeroméxico (Aerovías de México) 6,352,343

• Aeroméxico Connect (Aerolitoral) 525,842

• Aerus 3,892

• VivaAerobus (Aeroenlaces) 2,523,809

• Volaris (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación) 5,341,016

Como pueden observar, aquí el comportamiento del pasajero cambia; Grupo Aeroméxico -en su conjunto- hasta octubre transportó 6,878,185 millones de pasajeros internacionalmente, que la convierte la reina indiscutible. Detrás tenemos a Volaris, seguido de Viva y por último Aerus, la aerolínea regiomontana que hace vuelos cortos.

Esto se debe a que la oferta de vuelos de Grupo Aeroméxico es mucho más amplia, además de ser una aerolínea tradicional; y si hablamos de qué es lo que están demandando los pasajeros, por increíble que pueda sonar, tenemos que mencionar que son más productos premium, clases ejecutivas, asientos preferenciales y servicio a bordo. Por algo todas las líneas aéreas tradicionales han estado reforzando sus clases business.

Los usuarios de aviación piden más opciones de entretenimiento, servicio de Wi-Fi, acceso a salas VIP, bebidas de cortesía, amenities kits, más opciones dentro de los menús a bordo e incluso, un servicio híbrido entre la clase turista y la business.

Les puedo decir que me ha tocado viajar en este “híbrido” en algunas aerolíneas tradicionales, y la verdad vale la pena. El boleto no sale tan económico como viajar en turista, pero tampoco tan oneroso como viajar en clase ejecutiva, y se agradece sobre todo en vuelos largos.

Esta es una tendencia que, por lo pronto dentro de la industria aérea, va a seguir. Por eso Aeroméxico le está apostando también a tener una oferta interesante de asientos premium.

“El sol sale para todos”, y así es como está nuestra aviación nacional hasta el mes de octubre. No olvidemos que 66 líneas aéreas extranjeras vuelan a nuestro país, con las cuales han entrado en total 11,151,960 millones de pasajeros. Es importante que nuestra aviación se siga fortaleciendo, llevando el nombre de México en alto, y hasta ahora esa responsabilidad recae en los hombros de la aerolínea bandera del país: Aeroméxico.

Estaremos atentos cuando lleguen las cifras del fin de año, para ahora sí, hacer ese análisis anual y saber cómo nos fue el 2025, con respecto al 2024, para poder observar las áreas de oportunidad, para seguir creciendo.