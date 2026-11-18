El pasado viernes 13 de noviembre se vivió -literal- un día de terror. Y no es para menos, sucedió un evento de magnitudes apoteósicas, que siguen sin recuperarse del todo.

Dejen les platico, por ahí de las 15:30, hora de la Ciudad de México, en los Estados Unidos de Norteamérica se dio la orden de poner en tierra a todos los aviones, en sus aeropuertos, prohibiendo todos los despegues; solamente se permitió que aterrizaran los aviones que ya se encontraban en ruta.

Este tipo de acciones solamente se han visto en dos ocasiones: una fue el 11 de septiembre del 2001, en que estuvo cerrado el espacio aéreo norteamericano alrededor de una semana; y la otra cuando se cayó el Notice for Air Mission (NOTAM) en enero del 2023, cuya afectación resultó en más de mil 300 vuelos cancelados, y más de 10 mil vuelos demorados.

En esta ocasión, duró alrededor de 4 horas aproximadamente, pero fue lo suficiente para que las aerolíneas todavía no puedan regresar a su operación normal, todavía se siguen sintiendo los estragos de este caos que dejó la puesta en tierra de aviones por “seguridad”.

Ustedes, mis estimados lectores, saben -porque no tengo empacho en decirlo- que Sean Duffy no es santo de mi devoción, bajo ninguna circunstancia; de hecho considero que es un completo incompetente, y como parte de la generación MTV que fui, consumí el reality show “The Real World”, que es de dónde salió el personaje que hoy dirige todo el sistema de transporte: terrestre, ferroviario, marítimo y por supuesto el aéreo, dado que es el actual Secretario de Transporte de los Estados Unidos de Norteamérica.

El 13 de noviembre pasado, casi a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, este personaje salió a dar una conferencia de prensa, para “informar” qué es lo que había sucedido, y por qué tomaron la decisión de mandar a tierra -dentro del espacio aéreo norteamericano- a todas las aeronaves.

No se vayan a reír, porque la verdad no es nada gracioso, pero mis ojos y mis oídos vieron que primero salió a culpar a los cables que son de cobre, a los radares que son de los años setenta, al sistema de comunicación de las torres de control de los aeropuertos porque son de los años ochenta, y al software de los años noventa… ¡ah!, se me olvidaba, también dijo que las torres de control tienen cien años.

El problema -dijo- fue que los cables de cobre no aguantaron la cantidad de datos que se estaban manejando y que “tronaron como ejotes” (esto último no lo dijo él, esa es traducción mía), dejando una falla en las telecomunicaciones que ponían en riesgo las operaciones que en esos momentos se desarrollaban en el espacio aéreo del vecino país.

Y luego dijo “lo mejor”, que se trataba de una emergencia, por lo que le solicita urgentemente al congreso de su país que le den de inmediato 50 mil millones de dólares; cuando un reportero le preguntó para qué le serviría ese dinero, Sean Duffy muy molesto respondió increpándole, y exigiendo le dijera a qué medio de comunicación pertenecía, pero no le dio respuesta alguna.

¿Qué sí hizo? Volver a pedir de la forma más histriónica posible que urge que el Congreso de los Estados Unidos le dé de forma inmediata 50 mil millones de dólares para que un evento como el acontecido el 13 noviembre no vuelva a ocurrir.

Y ustedes se estarán preguntando ¿qué fue lo que pasó realmente? Porque al día siguiente volvió a cambiar la versión de lo que ocurrió, e improvisó a tal grado que se hizo más bolas dando supuestas explicaciones, con tal de desviar la atención y no hablar de una realidad, que al final salió a flote, la cual les voy a contar, no sin antes hacerles un pequeño recuento sobre el fondeo real a la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

No les voy a mentir, es una realidad innegable que la aviación de Estados ha tenido serios problemas por la obsolescencia de los equipos utilizados para el control de tráfico aéreo, por eso en 2021 el gobierno de John Biden publicó la “Ley de Infraestructura”, que destinaba 5 mil millones de dólares para las instalaciones de las torres de diferentes aeropuertos.

Para 2023, la FAA contrata los servicios de Verizon para la sustitución de la red de cableado, destinando a ello dos mil 400 millones de dólares. Pero se acabó la administración de Biden, y al llegar Trump dijeron que no habían hecho nada, entonces en 2025 se sacó a Verizon y se metió a Elon Musk con Starlink.

No crean ustedes que había conflicto de intereses, ¡para nada!, pero desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que gestionaba Musk, se recortó a 400 trabajadores de la FAA, dentro de los cuales se encontraban mecánicos de mantenimiento; esto ocurrió en 18 instalaciones de control de tráfico aéreo, sin importar que ya tenía escasez de este tipo de personal.

Entonces se presionó al Congreso para que autorizara a cambiar los cables de cobre y para ello destinaron alrededor de doce mil 500 millones de dólares. ¡Spoiler!, no cambiaron ningún cable, así que seguimos.

Para 2026 la empresa Air Space Intelligence donó dinero para la campaña del yerno de Sean Duffy, así como lo están leyendo; resulta que Michael Alonso quien se postuló para un escaño dentro del Congreso de los Estados Unidos, curiosamente el mismo que ocupó años atrás Duffy, se vio ampliamente beneficiado por las “donaciones” de esta empresa.

Y sí, adivinaron, gracias al apoyo recibido, el yerno de Sean Duffy estará tomando posesión de su cargo dentro del congreso este próximo 3 de enero del 2027. Pero no vayan a ser mal pensados, solo es que, favor con favor se paga.

En junio de este año, Michael Alonso, por adjudicación directa logró un contrato de 12 años con la FAA para la construcción de “SMART” un nuevo sistema de gestión de tráfico aéreo que se apoya en la inteligencia artificial, por lo cual el valor del contrato fue -¿están sentados?- de 875.9 millones de dólares.

Viene lo mejor: el 10 de noviembre, tan solo tres días antes del desastre, entró en funcionamiento el sistema SMART, en 22 centros de control aéreo; los trabajadores miembros del sindicato de controladores denunciaron que no fueron tomados en cuenta para el cambio de sistemas.

¿Qué pasó el día 13 de noviembre en realidad? Una actualización del software terminó por afectar al sistema, el cual se saturó y comenzó a mandar datos erróneos. Ante tal riesgo, se tomó la decisión de poner en tierra a todos los aviones y evitar uno o varios accidentes fatales.

Un dato importante es en 2025 el contratista Peraton -empresa privada- obtuvo un contrato para los sistemas de control de tráfico aéreo de 31 mil millones de dólares, de los cuales, el Congreso ya le ha pagado 12 mil millones de dólares.

Como pueden darse cuenta, al culpar a la “tecnología obsoleta, los cables de cobre” y por supuesto “al gobierno de Biden”, Sean Duffy intenta de manera ridícula desviar la atención del tráfico de influencias, corrupción, pago de favores y sale a exigir que como es una emergencia necesita “a la voz de ya” 50 mil millones de dólares para que un evento como el vivido el viernes 13 no vuelva a pasar.

Otro dato revelador: el lobista de Peraton financió a Sean Duffy en su reality show “The Great American Road Trip” ¿se acuerdan de que hablé del capítulo donde Duffy se enoja con su hija Paloma por elegir a Harvard para estudiar? Ya que no sabía este si le iban a meter ideas “raras” a su hija, porque ellos querían una educación “cristiana” para su criatura del señor.

Como podemos observar, Sean Patrick Duffy no quiere que lo volteen a ver, ni que la gente se percate que el único responsable por el caos ocasionado a la industria aeronáutica el 13 de noviembre es él. Son de verdad tan cínicos que no ocultan para nada sus corruptelas y creen que la gente es tan estúpida que no se da cuenta.