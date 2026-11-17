Ahora sí, hablemos de las pifias que han llevado a Mexicana MRO al borde del quebranto. Desde mi punto de vista, y sobre todo con base en los hechos palpables y tangibles, queda claro que de las dos administraciones que ha tenido la base de mantenimiento, ni la que llevó a cabo Jorge Gastélum Miranda, ni la que ahora ejecutan las tres asociaciones sindicales y la coalición de empleados de confianza, en ningún momento han tenido como objetivo su fortalecimiento, sino beneficiarse de forma individual.

Recordemos, por la ridícula cantidad de mil pesos Jorge Gastélum adquirió el 95% de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA); este conglomerado fue creado por Gastón Azcárraga, para dividir a la antigua Compañía Mexicana de Aviación. ¿Qué pasó con el 5% de las acciones restantes? ¡Ah!, pues quedaron a manos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

Esto fue así porque en 2006 los pilotos agremiados aceptaron ceder parte de sus prestaciones, e incluso reducir sus prestaciones, a cambio de un “Convenio de Productividad”. Tiempo después ellos mismo hicieron público que ese acuerdo le generó a la recién privatizada Mexicana de Aviación, ahorros de alrededor de 25 millones de dólares anuales.

Por esta razón no debe extrañarnos que, desde la bajada de vuelo de Mexicana en 2010, en el MRO esté presente Rafael Gutiérrez Barajas, piloto de Mexicana de Aviación y agremiado a ASPA. Así tampoco es ajena la presencia de Marco Antonio Calva Pimentel, quien desde hace muchos años ha estado dentro de la representación sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS). Yo lo conocí en 2007 cuando fui Secretaria de Actas de mi sindicato (ASSA) y él era mí símil, ahora es Secretario del Interior.

Los trabajadores de la base de mantenimiento están agremiados al SNTTTASS, y eso basta y sobra para que estos personajes tengan tanta “presencia”, como ya vimos incluso desde antes de la creación del Consejo de Administración del MRO, en 2019.

Hoy los tres sindicatos y la coalición de empleados de confianza tienen las riendas de la administración de la base de mantenimiento; desde que asumen esa responsabilidad “ya era tarde” para realizar un avalúo, y aun así, el tiempo se les ha venido encima en por lo menos dos ocasiones. Recordemos que desde 2014 tenían como meta vender la base de mantenimiento; así lo estipula muy claramente el Fideicomiso 2100: en un plazo máximo de 10 años tenía que venderse al mejor postor.

Cuando llegan al Consejo de Administración ya habían transcurrido más de 4 años, sin que nadie hubiera movido un dedo para vender la base de mantenimiento; no pueden alegar que “no sabían nada”, porque ya estaban metidos en esos enjuagues. Sin embargo, en lugar de contratar a un valuador para realizar el famoso avalúo y saber cuánto costaba el MRO, ¿qué fue lo que hicieron los miembros del Consejo de Administración?

De entrada, cuando ya pudieron meter las manos en las finanzas de la base de mantenimiento, y ver en primera línea el potencial del taller, tomaron la valiente decisión de “no hacer nada” para llevar a cabo el avalúo; al contrario, utilizaron la base para su propio beneficio personal.

Igual que la administración anterior, trazaron la meta de seguir adelgazando la nómina de los trabajadores, empujando a que los trabajadores más antiguos y con mayor experiencia fueran renunciando; el plan lo ejecutaron a tal grado que la plantilla que hoy, dentro de una base de mantenimiento que lleva 47 años operando, prácticamente ninguno de sus trabajadores perteneció a la antigua Mexicana de Aviación. Es decir, son personas recién contratadas.

Esto trajo como consecuencia errores en los trabajos realizados, al carecer de personal calificado; las pifias comenzaron a cobrar factura, pues los clientes, esto es las aerolíneas que buscaban los servicios del MRO, o se fueron o demandaron sus seguros, por los trabajos mal hechos.

El MRO se ha visto obligado a desembolsar cantidades millonarias en pagos, multas y amonestaciones de diversas índoles, generando una importante merma en las finanzas de la base de mantenimiento. No hay que ser un genio para darse cuenta de que por cada trabajo pagado, pero mal hecho, el cliente insatisfecho te van a cobrar más de lo que te pagaron, así es como terminaron con una severa crisis.

Por esta razón comenzaron a rentar los espacios de plataforma de la base de mantenimiento para pernocta de aviones, cobrando más barato que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así como lo leen, como cajones de estacionamiento.

En ese sentido, hacen de un contrato con Volaris, quien les pagaba por dejar en la noche descansando a sus aviones, en un “ganar-ganar”, pues la base cobraba por el espacio, y a Volaris le salía más barato. Funcionó hasta que los inexpertos trabajadores terminaron golpeando las aeronaves al remolcarlas, lo que se tradujo en una evidente molestia por parte de Volaris, quienes aplicaron los seguros con los que cuentan los aviones, haciendo que la base de mantenimiento pagara por sus errores.

Pero antes de que la administración del MRO asumiera su responsabilidad y pagara los seguros, prefirió “negociar” y ofreció a cambio no cobrar por el estacionamiento de los aviones de Volaris, dejando así una vez más un hueco financiero dentro de la base de mantenimiento.

El caso más sonado dentro del MRO -pero menos conocido a nivel periodístico- es el siguiente: resulta que hicieron trabajos a diferentes aviones de la aerolínea de bajo costo argentina Flybondi, pero le deben esos realizados porque no le ha podido cobrar a una empresa que, dicho sea de paso, está a un borde de la quiebra,

De hecho, en 2024 antes de que se venciera el plazo para la venta del MRO, se mencionó que Delta Airlines estaba interesada en adquirir la base de mantenimiento, pero el Consejo de Administración salió a decir que lo mejor era “no perder la joya de la corona” y que los trabajadores de la antigua Mexicana de Aviación nos quedásemos con ella, siendo accionistas.

Queda claro que ese plan simplemente “no cuajó”, y que solo evidenció más el interés tanto de Gutiérrez Barajas y de Marco Antonio Calva de quedarse con el taller como sus dueños. Por eso no me extraña nada que ahora salgan con una nueva patraña: el cuento de que existen siete postores para la base de mantenimiento.

Y vuelvo a la pregunta principal: ¿cómo es que pueden existir siete postores si hoy por hoy desconocemos el valor del MRO?, ¿qué tipo de oferta puede estar sobre la mesa, si se desconoce el precio del objeto de la venta? Eso de entrada y segundo, al ser representantes de los tres sindicatos y de la coalición de los trabajadores de confianza, es su obligación rendir cuentas a los agremiados, e informar de forma puntual todos y cada uno de los movimientos de su administración. Esto no ha sucedido desde el 2019 que se quedaron al frente de las riendas del taller.

Los trabajadores de NGA deberíamos tener la información de quiénes son esos siete supuestos interesados en adquirir Mexicana MRO, saber cuánto está apostando u ofreciendo cada uno de ellos, qué viabilidad hay de que en realidad compren. Los siete interesados ¿ya hicieron un “due dilligence”? o ¿van a comprar a ciegas?

¡Por favor! No sé si ya se los dije, pero: ¡no hay avalúo!, no sabemos cuánto cuesta la base. Lo que sí sabemos, por voz del propio director del MRO, Óscar Argüello, es que si no le inyectan de manera inmediata dinero al MRO, no llegan ni al 4 de diciembre. Se ha filtrado el audio de una junta con los trabajadores en la que hizo esta declaración.

¿Por qué ahora sale el tema de la venta del MRO? Porque los trabajadores están muy cansados de los recortes al personal, a su salario y a la tardanza en los pagos; tanto que en varias ocasiones han intentado hacer un paro de actividades, y dejado filtrar información, sobre todo en redes sociales.

Precisamente, intentan detener la fuga de información, y por eso salen con el cuento chino de los siete compradores, asegurándole a los medios que el MRO está bien financieramente y que goza de cabal salud, cuando en realidad es todo lo contrario.

Los trabajadores de NGA hemos acudido a nuestros sindicatos en diferentes ocasiones, para exigirles que pongan atención en este tema. Son cuatro, pero para las dirigencias actuales de ASSA y de ASPA se trata de “asunto heredado” que no les urge arreglar, y saben que lo más probable es que también lo hereden a sus sucesores. Para los dirigentes del SNTTTASS y la Coalición de Trabajadores de Confianza es mas bien un “negocio”, en el que han estado desde el principio, y no hay razones para terminarlo.

Hoy exigimos que el gobierno voltee a vernos, y que de verdad impida un segundo robo en despoblado a los trabajadores, quienes por más de una década hemos esperado a que se venda la base de mantenimiento para poder fondear el Fideicomiso del MRO y de ahí poder cobrar “un poco” de lo que nos deben.

Se muy bien que no es competencia directa de Claudia Sheinbaum; tampoco lo es de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero si seguimos bajando en el organigrama ya encontramos oficinas, dependencias, direcciones y varias autoridades a las que este tema sí les compete, pero que hasta la fecha han preferido usar la puerta de “vida interna sindical” para no entrarle al toro por los cuernos.

Por supuesto que si fueran solamente asuntos de la vida interna de los sindicatos, no estaría llamando su atención. Pero estamos hablando de concesiones federales, de fideicomisos donde el gobierno federal es parte, de espacios físicos dentro del AICM que por soberanía y seguridad nacional son de jurisdicción federal; no porque así lo considere yo, sino por mandato constitucional y legal. En consecuencia, su administración, seguridad, regulación y control dependen directamente del gobierno nacional y no de las autoridades estatales o municipales, mucho menos de un puñado de vivales.