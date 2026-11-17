La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que seis personas iban a bordo de la aeronave tipo Cessna 500 que se desplomó en Durango; hay al menos un muerto y número indeterminado de heridos.

Alrededor de las 11:00 horas de este martes 17 de noviembre, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, se desplomó un jet privado, poco después de su despegue.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas confirmó la muerte del piloto de la aeronave XIB-OIQ, que de manera inicial señalan que se desplomó, por un presunto problema con el portaequipaje, para después explotar.

AFAC confirma seis personas a bordo de la aeronave Cessna 500 tras desplome en Durango

Mediante un comunicado, la AFAC confirmó el número de personas que iban a bordo de la aeronave tipo Cessna 500 que se desplomó alrededor de las 11:40 horas (local): dos tripulantes y cuatro pasajeros.

La AFAC señala que el desplome de la aeronave ocurrió al momento de su despegue con rumbo al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, antes de caer un aproximado de 500 metros en la cabecera 3.

Derivado del accidente, la AFAC activó de inmediato el Centro de Operaciones de Emergencia para la atención de la contingencia y se iniciaron las investigaciones administrativas correspondientes.

Consecuente de que la aeronave tipo Cessna 500 realizaba un vuelo de carácter privado, no se tiene información sobre las seis personas que iban a bordo y de los cuales, Esteban Villegas confirmó un muerto.

Para medios, Esteban Villegas señaló que el piloto -en carácter de no identificado- murió tras el desplome, sin embargo, se señala que habrían muerto otras dos personas más, sin confirmación oficial.

Se señala a su vez que el desplome dejó heridos, quienes fueron trasladados al Hospital General 450 de Durango y un nosocomio de carácter privado, y hasta el momento se desconoce su estado de salud.