Así lo declaró ayer, digamos que literalmente se destapó. Me parece que Sandra Cuevas hubiera quedado algo lejos de poder llegar a ser jefa de gobierno porque aún no logra convencer a mucha gente. Pero es un hecho que ha convencido a muchos otros que no apostaban por ella para nada en un principio. Es un gran punto a favor. Ganarse credibilidad en estos tiempos para los políticos es como sacarse la lotería.

Y es que la personalidad de Sandra Cuevas, a quien conozco desde hace unos diez años es así, siempre ha sido así: Es intensa, disciplinada y con mucho carácter. Implacable cuando se trata de enfrentar injusticias y con humildad para reconocer sus errores.

Creo, sin lugar a dudas, que pudiera ser muy buena opción para los capitalinos para ser la próxima secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC).

Veo, más claramente, que este sitio pueda estar ocupado para el 2024 que el de jefa o jefe de gobierno; aún no hay claridad en el tema.

El problema aquí es que Morena ha separado de su vida política a todos aquellos que no sean morenistas. Y por ejemplo, si pensamos en una Rosa Icela Rodríguez como jefa de gobierno tendría que doblegar su orgullo y dejar de lado antagonismos y protagonismos para poder trabajar hombro con hombro y en conjunto con otra mujer que en este caso sería Sandra Cuevas.

Bien se ha dicho mucho en este espacio y lo han dicho también otras personas: Es tiempo de las mujeres. Esta es la era de las mujeres, políticamente hablando es momento de que las mujeres estén en el poder.

Hay que aceptarlo y no porque sean mujeres es que ya cuenten con el pase directo a ocupar puestos que jamás se habían ocupado tan solo por serlo o que apenas se han ido ocupando esos puestos pero que han sido otorgados porque ellas presentan “credenciales” para poder hacerlo.

No obstante, encuentro otro obstáculo más si Sandra Cuevas quedara como secretaria de Seguridad Ciudadana: Claudia Sheinbaum.

Muy seguramente ella será presidenta de México, pero en estos últimos tiempos ha habido una muy clara y definida rivalidad entre Cuevas y lla.

Claudia Sheinbaum ha decidido ignorarla por completo, para Sheinbaum no existe Sandra Cuevas. No la ve y no la escucha. Eso es bullying si uno analiza bien las cosas.

Y es que al principio había una buena relación entre ambas porque Sandra Cuevas estaba del lado de Morena pero una vez dado el salto a la alianza opositora por parte de la alcaldesa, Claudia no quiso saber más de ella. Es lo que intuyo. Las mujeres podemos amar un día a alguien y al otro día “si te ví ni me acuerdo”. Es nuestra naturaleza intensa y apasionada y más si se está dentro de la política.

Pero, hay que aceptar que Sheinbaum no solamente hace eso con Sandra Cuevas sino con todas las que no le representen a Morena, su estrategia es: ignorar.

Entonces si tenemos que Claudia Sheinbaum pudiera ser presidenta y Sandra Cuevas secretaria de Seguridad Pública queda la enorme duda sobre qué bases se daría la comunicación entre ambas, porque en temas de seguridad la CDMX es todo un reto y Sandra Cuevas necesitaría apoyo y refuerzos, y Sheinbaum podría demostrarnos que en verdad es feminista como dice ser y defensora de su propio género, tendría que hacer acopio de todas sus fuerzas para poder hacer trabajo en equipo con quien no le cae bien.

Lo mismo Rosa Icela, si queda como jefa de gobierno.

En tanto, Omar García Harfuch, como jefe de gobierno, pienso que es un hombre al que no se le dificulta tener comunicación con nadie.

El tema es entre mujeres. Las mujeres somos muy destructivas con otras mujeres. A veces creo que de donde más viene la violencia muchas veces es de una mujer hacia otra.

Por eso será interesante ver cómo van a trabajar y controlar sus emociones todas estas mujeres: Sandra Cuevas, Claudia Sheinbaum y Rosa Icela Rodríguez para conciliar entre ellas y comunicarse sin caer en protagonismos ni rebeldías.

Si Xóchitl Gálvez gana la jefatura de la CDMX, por ejemplo, sería mucho más fácil para Sandra Cuevas maniobrar.

Estamos hablando de que la alcaldesa de Cuauthémoc está postulándose para un puesto bastante complejo con muchas mafias internas.

Necesita, insisto, forzosamente contar con el respaldo, la protección y el apoyo del que pudiera ser su jefe o jefa en turno. Aprender a respetar a su autoridad será un reto que seguramente sabrá cumplir muy bien Sandra Cuevas de quedar como secretaria de Seguridad Ciudadana.

Para ese puesto se necesita valentía y carácter y ella lo tiene.

Pero, reitero, dado que es muy claro que son tiempos de mujeres, es hora de que estas hagan alianzas vengan del partido que vengan por el bien de México.

La cosa es de verdad creerles que les importa México.

Yo sí le creo a Sandra Cuevas. Sé de su amor por su país y ha sido activista por muchos años defendiendo diferentes causas, sobre todo la de niños con cáncer y se ha mostrado combativa e implacable con quienes se quieren pasar de listos y eso es lo que requiere una secretaria de Seguridad Ciudadana.

Eso habla de que no solamente hay una Sandra Cuevas dura y estricta y disciplinaria, también es una mujer humana y eso se necesita mucho en estos tiempos.

Pues bien, ya estamos en Junio, que siempre sabe a un “ya se nos fue el año”. Veremos cómo se ponen las cosas de ahora en adelante.

Mientras tanto, los ciudadanos estamos observando muy bien a nuestros políticos para que cumplan y hagan bien los que le toca hacer, nosotros quitamos del poder, nosotros ponemos.

Es cuanto.