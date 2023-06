Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), aseguró que le gustaría ser la sucesora de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante el próximo gobierno capitalino.

La alcaldesa, quien afirmó recientemente que quería retirarse de la vida política, luego de la polémica por los sonideros en el Kiosco Morisco, ahora busca ser la responsable de la seguridad de la CDMX.

En entrevista para El Heraldo de México, Sandra Cuevas dijo que busca apoyar “donde le toque estar”, de la mano de sus “gallos” de la oposición para gobernar la capital.

Sandra Cuevas mostró cuáles son sus aspiraciones rumbo a las elecciones 2024, momento en el que su administración al frente de la alcaldía Cuauhtémoc termina.

De acuerdo con la alcaldesa, no busca suceder a Claudia Sheinbaum al frente de la CDMX cuando termine su encargo en la Cuauhtémoc.

Sin embargo, sí quiere apoyar al candidato de la oposición en las elecciones 2024 para encabezar la capital del país durante las campañas, así como en el gobierno.

Sandra Cuevas reveló que sus “gallos” para ocupar el cargo de jefe de gobierno son Santiago Taboada, actual alcalde de Benito Juárez, o Adrián Ruvalcaba, actual alcalde de Cuajimalpa.

Además, reveló que su aspiración para el 2024 es encabezar la SSC, que es dirigida por Omar García Harfuch, en caso de que la coalición de la oposición gane la CDMX.

“Me gustaría apoyarlos y me gustaría mas el tema de seguridad. Eso me encantaría, si ahorita tuviera yo la posibilidad de tomar una decisión me gustaría ser secretaria de Seguridad Ciudadana y entrarle con todo a la materia de seguridad”

Sandra Cuevas