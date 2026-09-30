La ley se acata, pero no se cumple. Gonzalo N. Santos, político y militar mexicano

San Luis Potosí se convirtió en una seria prueba de la relación de fuerzas dentro del bloque gobernante rumbo a 2027. Morena y el Partido Verde llegaron al límite de una alianza que funcionó mientras coincidieron los intereses, pero que comenzó a fracturarse cuando apareció la interrogante sobre quién controlaría la sucesión.

Si Andrés Manuel López Obrador quiso construir un nuevo Maximato recuperando prácticas del viejo presidencialismo y de figuras como Plutarco Elías Calles y Tomás Garrido. En San Luis Potosí, emulando a Gonzalo N. Santos, cacique potosino de triste recuerdo, Ricardo Gallardo parece dispuesto a llevar el poder familiar y territorial hasta sus últimas consecuencias.

20 años en el poder

A un año de que termine su sexenio, Gallardo pretende dejar al Partido Verde en condiciones de conservar la gubernatura. La figura promovida para sucederlo es su esposa, la senadora Ruth González Silva.

Mientras, Morena decidió marcar distancia desde junio pasado, cuando su dirigencia anunció que no acompañarían la candidatura de la esposa del gobernador, y hace unos días designó a Elí César Cervantes como coordinador estatal de Defensa de la Transformación.

Apenas horas después, Ruth González descartó competir en alianza con Morena.

Convirtiendo a SLP en una excepción dentro de la estrategia nacional de alianzas del oficialismo y dejando al descubierto que, en la disputa por el control político, Gallardo no está dispuesto a negociar una estructura construida durante dos décadas.

El origen de ‘El Pollo’ Gallardo no está en Morena ni en el Verde. Está en el PRD y en el grupo político familiar construido en Soledad de Graciano Sánchez. Ricardo Gallardo Juárez gobernó ese municipio y posteriormente la capital; su hijo lo sucedió en Soledad y después llegó a la gubernatura.

La trayectoria de Gallardo Cardona quedó marcada por un episodio judicial que interrumpió temporalmente su carrera política. En enero de 2015 fue detenido y recluido en un penal federal acusado por la PGR de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con dinero del municipio de Soledad. Permaneció cerca de 11 meses en prisión y recuperó su libertad en diciembre de ese mismo año, luego de que un juez federal considerara que no existían elementos suficientes.

Gallardo sostuvo desde entonces que el procedimiento había sido utilizado para impedirle competir por la gubernatura.

Aquel episodio no consiguió terminar con su carrera política: seis años después llegó a gobernar San Luis Potosí y en julio pasado, al celebrar 20 años de su movimiento, habló de la continuidad de su proyecto más allá de 2027, incluso hacia 2033 y 2039.

Así, el gallardismo se asume como un proyecto político de largo plazo cuyo crecimiento ha beneficiado la expansión territorial del PVEM.

Lo que Morena no puede esconder

Por otro lado, la historia de Morena en SLP tampoco ha sido una relación de iguales. En 2021, Gallardo, como candidato del PVEM y PT, derrotó a la morenista Mónica Rangel quien obtuvo apenas un 11.5% de la votación.

El resultado no sorprendió y dejó claro que el gallardismo contaba con una estructura propia y no necesitaba la candidatura de Morena para ganar el gobierno estatal.

Mientras que, Monica Rangel la exsecretaria de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Carreras fue detenida en 2022 y recibió una sentencia de cuatro años y 11 meses de prisión por delitos relacionados con uso abusivo de la función pública, fraude y asociación delictuosa. Pagó 22 millones de pesos por reparación del daño y pudo obtener el beneficio de su libertad, aunque el expediente sigue vigente hasta la fecha.

¿El Verde contra la 4T?

En 2021, aunque Morena y el Verde compitieron separados por la gubernatura, en lo federal existía una alianza y la estrategia de la dirigencia morenista era beneficiar a Gallardo. Incluso ese año, Julio Hernández escribió que Mario Delgado había favorecido políticamente al candidato del Verde.

Seis años después, el problema regresa multiplicado: el gallardismo ya no es aquel grupo municipal que comenzó hace 20 años. Es una estructura que gobierna el estado, tiene representación en el Senado, controla municipios y cuenta con una dirigencia partidista que pretende conservar la gubernatura.

Si bien, Claudia Sheinbaum defendió la necesidad de limitar el nepotismo electoral y la reforma constitucional terminó pospuesta hasta 2030, Morena decidió aplicar esa lógica en SLP cerrando la puerta a la candidatura de Ruth González y poniendo a prueba los límites de la disciplina dentro de la coalición.

Entonces el Verde tomó otro camino, dejar de comportarse como aliado y defender su territorio, probando fuerza para consolidar una estructura familiar capaz de convertir una gubernatura en patrimonio.

¿La 4T llegó a SLP para negociar con los cacicazgos o para terminar con ellos?

La diferencia tendrá que decidirla el electorado en las urnas.

Padre alcalde. Hijo alcalde. Padre alcalde de la capital. Hijo gobernador. Esposa senadora y principal aspirante a suceder al marido.

X: @diaz_manuel