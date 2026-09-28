La consejera jurídica de la presidencia de México dio a conocer hace algunas semanas una lista de periodistas que generó cierto escandalito. En los medios sobraron personas que la compararon con las listas nazis de judíos destinados al exterminio. Fue una exageración brutal, desde luego, pero así es nuestra comentocracia.

Luisa María Alcalde sabrá por qué hizo su lista, algo a lo que tenía pleno derecho. Yo he realizado la mía. ¿Esto me convierte en nazi? Espero que no.

La he dividido en bloques o núcleos, empezando por el núcleo de crítica sistemática, cero objetiva y muy frecuente; después, un núcleo crítico con mayor componente periodístico o más matices; un núcleo de críticos frecuentes menores, que hay muchos; un núcleo empresarial-mediático: los jefes de jefes; un núcleo de irrelevantes y, finalmente, el núcleo minoritario de gente que no detesta a la 4T.

Aquí presento la lista.

Núcleo de crítica sistemática, cero objetiva y excesivamente frecuente

Carlos Loret de Mola, de Latinus (también en El Universal y W Radio). Raymundo Riva Palacio, de El Financiero (también en Eje Central, N+ FORO y Tercer Grado). Francisco Calderón, Calderón, monero de Reforma. Manuel López San Martín, de TV Azteca (Hechos AM y conductor de Tolerancia Cero). Sergio Sarmiento, de Reforma (también en TV Azteca). Héctor Aguilar Camín, de Milenio y Nexos (también en Tolerancia Cero, de TV Azteca). Denise Dresser, de Reforma. María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (también en Tolerancia Cero, de TV Azteca). Jorge Fernández Menéndez, de TV Azteca/ADN40 (también columnista de Excélsior). Claudio Ochoa Huerta, de Latinus (también en El Universal). Jesús Silva-Herzog Márquez, de Reforma (también en Letras Libres). Jorge G. Castañeda, de El Universal (también en Tolerancia Cero, de TV Azteca, y en Nexos). Víctor Trujillo, Brozo, de Latinus. Enrique Krauze, de Letras Libres (también en Reforma). Carlos Marín, de Milenio. Macario Schettino, de El Financiero. Salvador García Soto, de El Universal. Carlos Alazraki, de Atypical Te Ve. Francisco Martín Moreno, de Reforma. Mario Maldonado, de El Universal. Manuel J. Jáuregui, El Abogado del Pueblo, de Reforma/El Norte. Armando Fuentes Aguirre, Catón, de Reforma.

Núcleo crítico con mayor componente periodístico o más matices

Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula (también en Excélsior). Francisco Garfias, de Excélsior. Azucena Uresti, de Radio Fórmula. León Krauze, de Letras Libres (también en El Universal). Joaquín López-Dóriga, de Radio Fórmula (también en Milenio). Leo Zuckermann, de N+ FORO, Es la hora de opinar (también en Excélsior y Tercer Grado). René Delgado, de El Financiero (también en Tercer Grado). Pascal Beltrán del Río, de Excélsior (también en Imagen Radio). Roberto Zamarripa, de Reforma. Héctor de Mauleón, de El Universal. Federico Reyes Heroles, de Excélsior. José Antonio Crespo, de Atypical Te Ve.

Núcleo de críticos frecuentes menores

Carlos Puig, de Milenio (también en W Radio). Salvador Camarena, de El Financiero. Enrique Quintana, de El Financiero. David Páramo, de Imagen (también en Excélsior). Leonardo Curzio, de ADN40. Eduardo Ruiz-Healy, de Radio Fórmula. Ricardo Raphael, de Milenio. Jorge Ramos, de Reforma (perdió relevancia al dejar Univisión). José Woldenberg, de El Universal. Luis Carlos Ugalde, de Reforma. Carlos Elizondo Mayer-Serra, de Reforma.

Núcleo empresarial-mediático anti-4T, los jefes de jefes

Los separaría completamente de los periodistas porque aquí estamos hablando de propietarios o empresarios con capacidad de influir en poderosas plataformas mediáticas.

Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas/TV Azteca. Su caso es especialmente relevante porque TV Azteca, antes de que se agudizaran los litigios y cobros fiscales que le hizo la 4T, era una televisora poco crítica del gobierno. De hecho, al principio del sexenio de López Obrador existió una relación bastante cercana entre el presidente y Salinas Pliego. Después, porque se intensificaron los litigios fiscales, el empresario y su televisora se volvieron crecientemente críticos de la 4T, hasta llegar Salinas Pliego a utilizar expresiones insultantes contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Alejandro Junco de la Vega, de Grupo Reforma (Reforma, El Norte y Mural). En su caso, la oposición a la 4T es fundamentalmente ideológica y viene desde el gobierno de López Obrador; se ha agudizado con el perfil todavía más de izquierda de Sheinbaum. Alexis Nickin Gaxiola y Federico Madrazo Rojas, de Latinus; yerno e hijo, respectivamente, de Roberto Madrazo Pintado. Este excandidato presidencial priista ha reconocido públicamente que ambos participan en el proyecto. Nickin y Madrazo han tenido importantes intereses empresariales en la industria de la salud y sus empresas han obtenido contratos públicos en ese sector. Resulta por lo menos llamativo que uno de los periodistas más importantes de Latinus elogie al director del IMSS, Zoé Robledo. Ese periodista es Claudio Ochoa. Su texto de ayer fue inusualmente favorable a Robledo.

Habría que completar esta lista empresarial-mediática con sumo cuidado.

Núcleo de los irrelevantes

Pablo Hiriart, de La Aurora de México. Aurelio Nuño, de La Aurora de México. Pedro Ferriz de Con, de Central FM. Beatriz Pagés, de Siempre! (también en Atypical Te Ve). Ricardo Pascoe Pierce, de Excélsior. José Carreño Carlón, de El Universal (también en La Aurora de México).

Núcleo minoritario que no detesta a la 4T