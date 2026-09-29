Cuando los intereses de una facción se imponen sobre el bienestar general, se falta al primer deber de la magistratura y se abre la puerta a la opresión. Benito Juárez, abogado y ex presidente de México

Por razones históricas, Nuevo León ha sido un bastión de la familia Salinas de Gortari. Durante décadas impusieron candidatos del PRI a gobernador: Javier Martínez Treviño, Sócrates Rizo, Benjamín Clariond, Natividad González Paras y Rodrigo Medina, hasta que la hegemonía se rompió con la llegada del independiente Jaime Rodríguez Calderón.

Al finalizar el gobierno de El Bronco, el intento por recuperar el estado vino, ya no por el lado del PRI, sino de Morena con Clara Luz Flores. Como en casi todas las gubernaturas que impulsó el partido oficial, a través de ex priistas que mantenían vínculos con el viejo sistema.

Clara Luz: el regreso de una vieja fórmula

Flores militó en el PRI y renunció en 2020 para incorporarse a Morena. En 2021 fue candidata de la coalición encabezada por ese partido, pero terminó en cuarto lugar y Samuel García ganó la gubernatura.

Cinco años después, Morena vuelve a colocarla en la primera línea. Ayer fue designada coordinadora estatal de la defensa de la transformación, posición que la perfila nuevamente como la carta morenista para la gubernatura de 2027.

NXIVM

Como alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores se involucró con la secta NXIVM. Durante la campaña de 2021, se difundió un video en el que la edil aparece conversando con Keith Raniere, fundador de la organización, quien posteriormente fue condenado en Estados Unidos por delitos sexuales.

También se conoció la conexión con el apellido Salinas. Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue una de las figuras principales de NXIVM en México y encabezó actividades de la secta que operaba bajo un esquema de “coaching” y superación personal.

Flores llegó a la organización por recomendación de terceras personas y posteriormente fue identificada en testimonios periodísticos como una de las “coaches” certificadas de la red en Monterrey.

Ahora, Morena vuelve a apostar por Clara Luz, dejando en el camino a Tatiana Clouthier, quien, aunque se transformó en fiel seguidora de AMLO, no pertenece al grupo dominante e incluso de manera grosera, por decir lo menos, fue separada de su encargo en la Secretaría de Economía el sexenio pasado.

Samuel García: la dinastía de otro partido

En 2021, frente a Clara Luz apareció Samuel García, quien, al ganar la gubernatura por Movimiento Ciudadano, filial de Morena, rompió, al menos electoralmente, con el dominio de las estructuras salinistas.

La historia familiar de Samuel García ha sido objeto de cuestionamientos públicos. Investigaciones han documentado el parentesco de su padre con Gilberto García Mena, “El June”, presunto exlíder del Cártel del Golfo; además, el fundador de dicha organización, Juan García Ábrego, es tío abuelo en segundo grado del gobernador.

El Cártel del Golfo vivió su época de mayor esplendor e impunidad durante el sexenio de Carlos Salinas. Incluso, versiones periodísticas y declaraciones judiciales llegaron a señalar que Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, habría brindado protección institucional a dicho grupo criminal.

Samuel García llegó al gobierno de Nuevo León como fiel soldado del obradorismo. Para impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum y debilitar a la oposición, en 2023 solicitó licencia para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.

Su campaña inició el 20 de noviembre bajo la narrativa del “Nuevo Samuel” y la confrontación directa contra lo que denominó “la vieja política” (representada por el PRI y PAN).

Sin embargo, cuando el Congreso local aprobó la licencia y designó como interino a José Arturo Salinas Garza, un perfil distinto al que García pretendía dejar en su lugar, vino una controversia jurídica y política y terminó por claudicar en sus aspiraciones para retomar el gobierno del estado.

La disputa en esos momentos pasó de lo electoral. García fue acusado de tener el control de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal y el Sistema de Administración Tributaria del Estado y de utilizar estos organismos para “perseguir” y presionar a diputados y alcaldes del PRI y del PAN.

También se habló de que su gobierno otorgaba contratos millonarios a proveedores y contratistas que después realizaban supuestos “pagos por servicios legales” a despachos jurídicos de los cuales el gobernador y su padre son socios.

Clara Luz representa una trayectoria que pasó del PRI a Morena y Samuel García es parte de una generación que se construyó alrededor del poder.

Morena vuelve a mirar hacia Clara Luz y de vuelta a la clase política del viejo régimen que nunca se fue, lo mismo que la impunidad.

X: @diaz_manuel