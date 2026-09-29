Elí Cervantes Rojas, coordinador de Morena en San Luis Potosí (SLP), negó que designación se haya establecido “a modo” para favorecer la candidatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a las elecciones 2027.

“Vamos a buscar que llegue la Cuarta Transformación a San Luis Potosí… no venimos a solapar nada, no venimos… a modo… en ningún momento será una candidatura a modo. El proyecto está listo para que Morena se consolide también en nuestro estado” Elí Cervantes, coordinador en SLP

El coordinador de la Transformación dijo que su encargo está designado para hacer llegar la Cuarta Transformación a donde no ha llegado, en este caso a San Luis Potosí.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, y tras la designación de los siete últimos coordinaciones el día anterior, ofreció una postura para responder a las críticas de que favorece la candidatura de Ruth González, esposa de gobernador Ricardo Gallardo.

Elí Cervantes quiere llevar la 4T a SLP: no ha llegado

Elí Cervantes dijo que la Cuarta Transformación no ha llegado a San Luis Potosí, quiere llevarla directamente con Morena y resaltó diferencias con el PVEM, sobre todo en cuanto a programas sociales.

“Desde mi perspectiva no ha llegado… la Cuarta Transformación los da universales (los programas sociales), no de manera clientelar y no se presiona a la población para que se afilie a ningún partido. La Cuarta Transformación todavía está pendiente en San Lus Potosí” Elí Cervantes, coordinador en SLP

El exdelegado estatal en SLP de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) protestó para decir que La Lay Antinepotismo debería aplicarse desde 2027 y no hasta 2030, la cual es otra diferencia con el PVEM.

Elí Cervantes dijo que su candidatura es real y que las críticas son por haber conseguido una candidatura de unidad, además de que no habría dejado un gran proyecto como el de trenes de pasajeros como delegado de la SICT en SLP si no creyera en su postulación.

Elí Cervantes se lanza contra PVEM: es mucho aire

Elí Cervantes dijo que “la gente quiere una transición” en SLP y que lo que se dice sobre la fuerza del PVEM en realidad “mucho es aire”.

Agregó que tienen grandes diferencias y que por ello no van en alianza a nivel estatal ni en las candidaturas locales y que hay presiones para que la gente y los alcaldes se afilien al Verde.