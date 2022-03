¿Samuel le sube la vara a AMLO o hay acuerdo? Las Broncofirmas y el Mochamanos

“... los amputados sienten dolores, calambres, cosquillas, en la pierna que ya no tienen. Así se sentía ella sin él, sintiéndolo estar donde ya no estaba”. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

“Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos. #NuevoLeónIncorruptible #Broncofirmas” SAMUEL GARCÍA

Justicia

Y sin consultas piteras caras e inservibles de por medio.

Como mexicanos nos resulta tan lejano ese concepto que, cuando hay visos de haberla —justicia, me refiero—, hasta desconfiamos.

Samuel García dejó que el proceso judicial siguiera su curso y ya, con la orden de aprehensión en mano, mandó a que se apresara al exgobernador Jaime Rodríguez “el Bronco”.

¿A partir de ello habrá impartición de justicia? He ahí un detalle no menor…

La historia

El exgobernador fue detenido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León por presunto desvío de recursos del erario estatal para la recolección de firmas de los ciudadanos de todo México cuando buscó ser candidato independiente a la Presidencia de la República en el 2018. Caso también conocido como el de las ‘Broncofirmas’.

La detención es el resultado de una denuncia hecha ese año por el entonces senador y hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Implicaciones

Lo sucedido en Nuevo León tiene y, por lo visto seguirá teniendo, implicaciones jurídicas y políticas en todo el país. Lo que existe es un proceso judicial largo (inició hace cuatro años), donde la búsqueda de la justicia lleva al acusado ahora hasta el punto de su aprehensión. ¿Qué seguirá?

Por el lado político hay más lecturas que se dibujan de inmediato. Espero no solo estas prosperen, sino también las que suponen hacer justicia, aunque creo que uno y otro aspecto están entremezclados de cualquier forma.

¿Liderazgo?

Por ahora analicemos las de corte político.

Está, obviamente, la de que el mencionado gobernador consolide su liderazgo tanto en su estado como en la oposición a nivel nacional.

En el mismo sentido, García se juega el futuro de su gubernatura. Si en este falla, si la detención y el proceso de enjuiciamiento no va en serio, ahora sí puede despedirse el fosfo gobernador de la viabilidad de su administración.

En todo caso, lo que espero es que, ante una caballada tan flaca por cuanto a contrincantes a Morena se refiere, la ciudadana opositora a la 4T no quiera ver en automático más fortaleza en Sammy de la que realmente hay. Mejor irse con pies de plomo y sopesar las cosas en su justa dimensión.

Calambre, que no cosquillas

Segunda implicación: lo que logró ahora el ejecutivo local le mete un -muy atento- calambre al Ejecutivo federal, quien ha prometido justicia sin enjuiciar a sus antecesores (eso sí, con una consulta popular que solo sirvió para tirar dinero). En otras palabras, lo hecho por Samuel le sube el costo a López Obrador de no hacer… nada contra Peña Nieto, Calderón, Fox. Pero también el haberse cruzado de brazos sobre sus hermanos Pío y Martín, su prima Felipa, su hijo José Ramón y un incontable número de colaboradores de su gabinete y equipo de trabajo ampliado -Manuel Bartlett e hijo, Ana Guevara y a todos quienes, jurando ser honestos, se conocen sus yerros, abusos de poder, corruptelas y tráfico de influencias-.

¿Será suficiente para que haya algo más que simulaciones y que en realidad se castigue la corrupción —de sexenios pasados y en el actual—? En particular, ¿veremos a Peña Nieto tras las rejas por corrupción o seguirá gozando las mieles de su nuevo amor en Europa?

Yo me temo que seguiremos atestiguando bochornosos episodios de venganzas como la ejercida por Alejandro Gertz Manero en contra de su cuñada y sobrina y nada más. Esa es mi opinión. Ojalá me equivoque.

Estar donde ya no estaba

Esta acción vuelve a colocar a García como aspirante a candidato presidencial en el 2024 y, en el camino, como ingrediente necesario, aglutinar al importante grupo de empresarios de Monterrey detrás de él apoyándole y financiándole.

Adicionalmente, Samuel tiene con esto la ocasión perfecta para quitarse la etiqueta de político superficial y amante de los likes. ¿Podrá dejar de ser el espectáculo de las redes sociales para convertirse en el estratega que necesita una entidad como Nuevo León o un país como México? Si con la captura de Jaime Rodríguez —suponiendo que se da un proceso jurídico impecable después, lo cual no está del todo bajo el control de gobernador— se muestra que en el regio estado se privilegia la justicia, no solo será Samuel el mejor político del Norte, sino también una figura que requiera el país. (Punto y aparte será que termine su sexenio y no deje a los regios a la mitad del camino como lo hizo en su momento “el Bronco”, precisamente).

Concertacesiones, vieja palabra

Es curioso, una de las banderas principales de López Obrador para llegar a la Presidencia fue la de anticorrupción, pero hoy quien de pronto se pone a la delantera en ese frente es Samuel García. ¿Es una acción concertada con el AMLO para distraernos de otros actos de corrupción más significativos? ¿Va Samuel de avanzada para permitir al primer mandatario romper el pacto con intocables? ¿O, en cambio, cimbra a un régimen federal a través de un país hastiado de oír promesas sin cumplimiento por quien iba a barrer la corrupción de arriba hacia abajo?

He criticado a Samuel porque muchas veces privilegia la estridencia de las redes sociales a la gestión pública sustantiva. Mas si de verdad apoya a la justicia, fustiga a la corrupción y hace las inversiones prometidas en tan regio estado, no solo diré que le encareció la apuesta a AMLO en el tema de la corrupción, también señalaré que hay “influencers” que pueden convertirse en mejores gobernadores y verdaderos estrategas.

Tres Strikes. También llamadas ironías

Uno. Para los amantes del beisbol, “el Bronco” además de adorar los caballos disfruta del deporte de la bola caliente. Dicho por él, su sueño era ser jugador de un equipo profesional en los Estados Unidos.

No se le veía macaneando cuando fue gobernador, pero sí bastantes veces en el estadio disfrutando de un partido de los Sultanes de Monterrey.

Dos. Quien prometía mochar una mano a quien fuera delincuente, hoy está en prisión. ¿Optaría ahora por el “abrazos y no balazos” del otro amante del beisbol?

Tres. De las investigaciones por parte de la UIF y la FGR por desvío y triangulación de recursos que supuestamente pesaban en contra de Samuel García durante su campaña a la gubernatura, ya nadie se acuerda. ¿Ya nadie dice nada? ¿Eso confirma la hipótesis de que entre el gobernador y el presidente sí hay un acuerdo y una estrategia? Pregunta válida.

Verónica Malo en Twitter: @maloguzmanvero